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Η Intesa Sanpaolo ανεβάζει την πίεση προς τη Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), ξεκαθαρίζοντας ότι η πρότασή της για την εξαγορά της ιστορικής ιταλικής τράπεζας θα πάψει να ισχύει, εάν οι μέτοχοι της MPS εγκρίνουν κάποιο από τα δύο ανταγωνιστικά σχέδια για τις Banco BPM και Banca Generali.

Η Intesa ανακοίνωσε παράλληλα ότι αυξάνει κατά 0,25 ευρώ ανά μετοχή το σκέλος της προσφοράς που καταβάλλεται σε μετρητά. Η βελτιωμένη πρόταση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι της MPS θα απορρίψουν τις δύο συναλλαγές που έχει προτείνει ο διευθύνων σύμβουλος Λουίτζι Λοβάγκλιο. Η σχέση ανταλλαγής προβλέπεται επίσης να προσαρμοστεί προς τα πάνω εάν η Intesa διανείμει ενδιάμεσο μέρισμα για το 2026.

Κρίσιμη η 29η Οκτωβρίου

Με την κίνηση αυτή, η γενική συνέλευση της MPS στις 29 Οκτωβρίου μετατρέπεται ουσιαστικά σε ψηφοφορία για τη μελλοντική κατεύθυνση της τράπεζας. Οι επενδυτές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην εξαγορά από την Intesa και στο σχέδιο του Λοβάγκλιο για επέκταση μέσω των Banco BPM και Banca Generali.

Η Intesa επιχειρεί ταυτόχρονα να απαντήσει στις πιέσεις για υψηλότερο τίμημα, βελτιώνοντας το σκέλος των μετρητών, αλλά θέτει σαφή «κόκκινη γραμμή»: η έγκριση οποιασδήποτε από τις δύο ανταγωνιστικές συμφωνίες ακυρώνει την προσφορά της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Intesa, Κάρλο Μεσίνα, είχε αιφνιδιάσει τις αγορές τον Ιούνιο, καταθέτοντας πρόταση εξαγοράς της Monte Paschi. Μια επιτυχής συμφωνία θα ενίσχυε περαιτέρω την κυρίαρχη θέση της Intesa στην ιταλική τραπεζική αγορά και θα διεύρυνε σημαντικά τις δραστηριότητές της στη διαχείριση πλούτου και την επενδυτική τραπεζική, μέσω της Mediobanca. Παράλληλα, θα της εξασφάλιζε σημαντική μειοψηφική συμμετοχή στην Assicurazioni Generali, τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ιταλίας.

Για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες ενστάσεις των αρχών ανταγωνισμού, η Intesa έχει δεσμευτεί να πουλήσει περίπου τα μισά καταστήματα της MPS στην Unipol Assicurazioni.

Η άμυνα της Monte Paschi

Το διοικητικό συμβούλιο της Monte Paschi δεν έχει απορρίψει επισήμως την προσφορά, ωστόσο έχει εκφράσει επιφυλάξεις τόσο για το τίμημα όσο και για το σχέδιο πώλησης σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων της.

Σε μια προσπάθεια να αποκρούσει την Intesa, ο Λοβάγκλιο παρουσίασε τον Αύγουστο τις δύο ξεχωριστές προτάσεις για Banco BPM και Banca Generali, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στη διαδικασία συγκέντρωσης του ιταλικού τραπεζικού κλάδου.

Η προσφορά της Intesa ενεργοποίησε παράλληλα τον λεγόμενο «κανόνα παθητικότητας» της ιταλικής νομοθεσίας. Ως αποτέλεσμα, ο Λοβάγκλιο χρειάζεται την υποστήριξη τουλάχιστον των δύο τρίτων των ψήφων που θα κατατεθούν στη γενική συνέλευση προκειμένου να προχωρήσει στις δύο συναλλαγές.

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