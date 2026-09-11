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Η κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com ετοιμάζεται να προσφέρει πρόσθετες δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκριση της εξαγοράς της Ceconomy AG, μητρικής των αλυσίδων MediaMarkt και Saturn, σε μια συμφωνία ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η JD.com βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές που εξετάζουν τη συναλλαγή στο πλαίσιο του νέου κανονισμού της ΕΕ για τις ξένες επιδοτήσεις και επεξεργάζεται αλλαγές στις αρχικές δεσμεύσεις που είχε προτείνει, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των δραστηριοτήτων της στον τομέα της τεχνολογίας και των logistics.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά τις ανησυχίες που εξέφρασαν ανταγωνιστές της εταιρείας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αρχικών προτάσεων από την αγορά. Οι νέες παραχωρήσεις αναμένεται να ανοίξουν τον δρόμο για μια υπό όρους έγκριση της συμφωνίας έως τις 23 Οκτωβρίου.

Η προσπάθεια της JD.com να ενισχύσει την παρουσία της στην Ευρώπη

Η έγκριση της εξαγοράς αποτελεί σημαντικό βήμα για τη JD.com, η οποία επιδιώκει να επεκταθεί πέρα από την κινεζική αγορά, όπου η κατανάλωση αντιμετωπίζει πιέσεις.

Η Ceconomy διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2025, η εταιρεία λειτουργούσε περίπου 1.067 καταστήματα MediaMarkt, MediaWorld και Saturn, μεταξύ των οποίων 403 στη Γερμανία, 145 στην Ιταλία, 111 στην Ισπανία και 54 στην Αυστρία.

Με βάση την πρόταση της JD.com, η Ceconomy θα παραμείνει αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα, χωρίς αλλαγές στο προσωπικό.

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ξεκινήσει τον Μάιο πλήρη έρευνα για τη συναλλαγή, ενεργοποιώντας για πρώτη φορά τον νέο κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις σε μια εξαγορά κινεζικής εταιρείας.

Οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν κατά πόσο η JD.com έχει επωφεληθεί από κρατική στήριξη μέσω προνομιακής χρηματοδότησης, φορολογικών κινήτρων ή επιχορηγήσεων από το κινεζικό κράτος, γεγονός που – σύμφωνα με τις Βρυξέλλες – θα μπορούσε να ενισχύσει τεχνητά τη θέση της νέας εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Κομισιόν είχε προειδοποιήσει ότι τέτοιες ενισχύσεις ενδέχεται να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Η παρέμβαση της ΕΕ έχει προκαλέσει αντιδράσεις από το Πεκίνο. Η κινεζική κυβέρνηση απαγόρευσε σε οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα να συνεργάζονται ή να παρέχουν βοήθεια στην ευρωπαϊκή έρευνα για την εξαγορά, αυξάνοντας τις εντάσεις στις ήδη δύσκολες εμπορικές σχέσεις Κίνας και Ευρώπης.

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