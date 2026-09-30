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Οι αγορές μετοχών μπορούν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία, παρά την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων που αυξάνει τις απαιτήσεις για ισχυρότερη κερδοφορία των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη Γκρέις Πίτερς της JPMorgan Chase.

Η επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της τράπεζας εντοπίζει τρεις βασικούς παράγοντες που πιέζουν ανοδικά τις αποδόσεις των ομολόγων: τα ισχυρά στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη, τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης για τις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και τους φόβους για τον πληθωρισμό λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου, που παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Παρά την πίεση στις αγορές σταθερού εισοδήματος, η Πίτερς υποστηρίζει ότι τα ομόλογα εξακολουθούν να έχουν θέση στα χαρτοφυλάκια, ωστόσο απαιτούν πιο επιλεκτικές τοποθετήσεις. Η ίδια εμφανίζεται να προτιμά τις μετοχές, εκτιμώντας ότι η αγορά εισέρχεται σε έναν «ευρύτερο κύκλο ενίσχυσης των εταιρικών κερδών».

«Η πεποίθησή μας βρίσκεται στις μετοχές και στο γεγονός ότι αυτές θα αποτελέσουν τον κινητήρα ανάπτυξης των χαρτοφυλακίων», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Bloomberg Television.

Οι αγορές έχουν ήδη απορροφήσει μεγάλο μέρος της ανόδου των αποδόσεων

Η Πίτερς σημείωσε ότι οι χρηματιστηριακές αγορές δεν αγνόησαν την άνοδο των αποδόσεων, καθώς η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου έχει αυξηθεί περίπου κατά 40 μονάδες βάσης μέσα στον μήνα.

Όπως ανέφερε, η κίνηση αυτή δεν αποτελεί ακόμη μια ακραία μεταβολή που θα μπορούσε να προκαλέσει έντονη αναστάτωση στις μετοχές, ωστόσο οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη.

Η νέα πίεση στην αγορά ομολόγων οδήγησε την Πέμπτη τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών τίτλων στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου κινείται σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά τον Ιούλιο του 2007, ενώ ανοδικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αποδόσεις.

Στο επίκεντρο τα εταιρικά κέρδη του 2027

Σύμφωνα με την Πίτερς, οι προσδοκίες για τα κέρδη των επιχειρήσεων, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, αναμένεται να επιβεβαιωθούν και ενδεχομένως να αναθεωρηθούν ανοδικά για το 2027.

Η ίδια υπογράμμισε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να εστιάσουν σε εταιρείες με ισχυρή τιμολογιακή δύναμη και πιο προβλέψιμες ροές κερδών, καθώς το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων αυξάνει τη σημασία της ποιότητας των επιχειρηματικών μοντέλων.

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