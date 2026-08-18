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Οι επενδυτές οφείλουν να γίνουν πιο επιλεκτικοί όσον αφορά τις ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς η βελτίωση της κερδοφορίας έχει πλέον αποτυπωθεί σε μεγάλο βαθμό στις αποτιμήσεις, σύμφωνα με τη Μάντισον Φόλερ της JPMorgan Private Bank.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριμήνων έχουμε αναμφίβολα δει τα κέρδη των ευρωπαϊκών μετοχών να βελτιώνονται», δήλωσε στο Bloomberg η αναλύτρια επενδύσεων της εταιρείας. «Θεωρώ ότι οι αποτιμήσεις έχουν πλέον ευθυγραμμιστεί με αυτή την εξέλιξη, επομένως το ζήτημα συνοψίζεται στο πού ακριβώς επιλέγει κανείς να εστιάσει εντός της Ευρώπης», πρόσθεσε.

Η Φόλερ εκφράζει την προτίμησή της για τους κλάδους των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της βιομηχανίας, θεωρώντας ότι ευνοούνται από ένα πιο υποστηρικτικό οικονομικό περιβάλλον.

Παράλληλα, ξεχώρισε τις εταιρείες που διαθέτουν φυσικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι δύσκολο να αντικατασταθούν και παραμένουν λιγότερο ευάλωτα στις ανατροπές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατέγραψαν αύξηση κερδών 18% κατά το δεύτερο τρίμηνο —τον ισχυρότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 2022— ενώ περίπου το 57% των εταιρειών που απαρτίζουν τον δείκτη MSCI Europe ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Το επενδυτικό κλίμα για τις ευρωπαϊκές μετοχές παραμένει θετικό, καθώς καθαρό ποσοστό 53% των διαχειριστών κεφαλαίων που συμμετείχαν σε έρευνα της Bank of America αναμένει περαιτέρω άνοδο των μετοχών της περιοχής εντός των επόμενων ενός έως τριών μηνών.

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