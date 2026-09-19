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Η φιλοδοξία να γίνει η «Goldman Sachs της Τουρκίας» κατέληξε σε μια από τις μεγαλύτερες αναταράξεις των τελευταίων ετών για την τουρκική αγορά κεφαλαίων, καθώς η Tera Group, ένας όμιλος που είχε εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή του αξία και προσέλκυσε χιλιάδες επενδυτές με εντυπωσιακές αποδόσεις, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με έρευνες, ρευστοποιήσεις κεφαλαίων και κατηγορίες για επενδυτικές πρακτικές που παρομοιάζονται με «σχήμα Ponzi».

Η κατάρρευση ήρθε μέσα σε λίγες εβδομάδες, προκαλώντας αναταράξεις στο τουρκικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Περίπου 680 δισ. τουρκικές λίρες (περίπου 14 δισ. δολάρια) σε κεφάλαια του βραχίονα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων οδηγήθηκαν σε διαδικασία εκκαθάρισης, ενώ οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη κορυφαίου στελέχους της εταιρείας.

Η κρίση προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, ενεργοποίησε μηχανισμούς διακοπής συναλλαγών και ανάγκασε τις ρυθμιστικές αρχές να παρέμβουν προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την έλλειψη ρευστότητας.

Από το ράλι 2.000% στην κατάρρευση

Η Tera είχε παρουσιάσει τα προηγούμενα χρόνια μια εντυπωσιακή πορεία, με τη μετοχή της να καταγράφει άνοδο περίπου 2.000% μέσα σε έναν χρόνο, γεγονός που ενίσχυσε την εικόνα μιας εταιρείας που βρισκόταν στα πρόθυρα μιας μεγάλης διεθνούς επιτυχίας.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Εμρέ Τεζμέν, παρουσίαζε συχνά το όραμά του για τη δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού ομίλου αντίστοιχου της Goldman Sachs στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη επενδυτική στρατηγική.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Tera αποτέλεσε στόχο «κερδοσκοπικής επίθεσης από κακόβουλες δυνάμεις». Ωστόσο, επικριτές της εταιρείας αποδίδουν την κατάρρευση στη συγκέντρωση επενδύσεων σε περιορισμένο αριθμό μετοχών χαμηλής ρευστότητας και στη χρήση μόχλευσης, πρακτικές που, όπως υποστηρίζουν, ήταν δύσκολο να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα.

Fund με αποδόσεις 17.000% και υψηλή συγκέντρωση κινδύνου

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα από τα βασικά επενδυτικά κεφάλαια της Tera, το οποίο είχε αποκτήσει ιδιαίτερα φανατικό κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω των εξαιρετικών αποδόσεών του.

Το συγκεκριμένο fund εμφάνιζε συνολική απόδοση άνω του 17.000% από τις αρχές του 2025, ενώ η επενδυτική του στρατηγική βασιζόταν σε μεγάλες τοποθετήσεις σε έναν περιορισμένο κύκλο εταιρειών που συνδέονταν με την Tera.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι σε κάποια χρονική στιγμή το 2023, περίπου το 99% των περιουσιακών στοιχείων του fund ήταν επενδεδυμένα σε μετοχές της Tera Yatirim, γεγονός που αύξανε σημαντικά την έκθεση στον ίδιο τον όμιλο.

Παρέμβαση των αρχών και φόβοι για την αγορά

Η τουρκική κυβέρνηση επιχείρησε να περιορίσει τις επιπτώσεις της κρίσης, με τον υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ να δηλώνει ότι η προβληματική περιοχή έχει «τεθεί σε καραντίνα» και ότι δεν υπάρχει συστημικός κίνδυνος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές ανέθεσαν σε δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας την εποπτεία της εκκαθάρισης περισσότερων από 100 επενδυτικών κεφαλαίων της Tera Portföy και άλλων εταιρειών, τα οποία διαχειρίζονται πάνω από 18 δισ. δολάρια και αφορούν περίπου 350.000 επενδυτές.

Η πτώση των μετοχών ήταν έντονη. Η Tera Yatirim έχασε περίπου 27% σε τρεις συνεδριάσεις, ενώ συνολικά το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης κατευθύνθηκε προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Ερωτήματα για την εποπτεία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών στην Τουρκία.

Διεθνείς επενδυτές είχαν ήδη εκφράσει ανησυχίες για την ασυνήθιστη δραστηριότητα γύρω από συγκεκριμένες μετοχές, ενώ η MSCI είχε προειδοποιήσει ότι χωρίς βελτιώσεις στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς η Τουρκία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προβλήματα με τους δείκτες αναδυόμενων αγορών.

Η κρίσιμη καμπή ήρθε τον Αύγουστο, όταν οι ρυθμιστικές αρχές αυστηροποίησαν τους κανόνες για funds που είχαν υπερβολικά μεγάλες θέσεις σε μετοχές χαμηλής ρευστότητας. Η αλλαγή αυτή ανάγκασε αρκετά κεφάλαια να πουλήσουν θέσεις τους, πυροδοτώντας κύμα ρευστοποιήσεων.

Ο πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος MASAK, Ραμαζάν Μπασάκ, χαρακτήρισε την υπόθεση «αποτυχία της εποπτείας», υποστηρίζοντας ότι επενδυτές αφέθηκαν εκτεθειμένοι σε υπερβολικούς κινδύνους.

Από χρηματιστηριακό αστέρι σε κρίση εμπιστοσύνης

Για μεγάλο μέρος της ιστορίας της, η Tera ήταν μια σχετικά άγνωστη χρηματιστηριακή εταιρεία. Η εκτόξευσή της σημειώθηκε την τελευταία διετία, όταν τα επενδυτικά της κεφάλαια άρχισαν να εμφανίζουν αποδόσεις χιλιάδων τοις εκατό.

Στη συνέχεια, ο όμιλος επεκτάθηκε σε τεχνολογία, κυβερνοασφάλεια, τραπεζικές υπηρεσίες, factoring και ακίνητα, δημιουργώντας την εικόνα ενός ταχύτατα αναπτυσσόμενου χρηματοοικονομικού ομίλου.

Ακόμη και η συνεργασία της με την ποδοσφαιρική ομάδα Μπεσίκτας, μέσω συμφωνίας χορηγίας στη φανέλα, ενίσχυσε την προβολή της. Ωστόσο, μετά την έναρξη της κρίσης, η απομάκρυνση του λογοτύπου της εταιρείας από τη φανέλα της ομάδας επιβάρυνε περαιτέρω το κλίμα και οδήγησε σε νέες πιέσεις στις μετοχές που συνδέονταν με τον όμιλο.

Η υπόθεση Tera εξελίσσεται πλέον σε ένα από τα μεγαλύτερα τεστ για την αξιοπιστία της τουρκικής κεφαλαιαγοράς, καθώς οι επενδυτές αναζητούν απαντήσεις για το πώς ένα fund με εκρηκτικές αποδόσεις μετατράπηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε πηγή μεγάλης αναστάτωσης.

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