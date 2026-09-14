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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα διστάσει να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων εφόσον κριθεί αναγκαίο, αν και θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να αξιολογήσει τα επόμενα βήματά της, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Πέτερ Κάζιμιρ.

«Θα λαμβάνουμε κάθε απόφαση όταν χρειάζεται και δεν θα διστάζουμε όταν τα στοιχεία επιβάλλουν δράση», ανέφερε σήμερα Δευτέρα ο Καζίμιρ σε άρθρο του στην ιστοσελίδα της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας, της οποίας είναι διοικητής.

Πριν από οποιαδήποτε νέα κίνηση, ωστόσο, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ θα πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσο οι έμμεσες επιπτώσεις από την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους λόγω του πολέμου εξελίσσονται σύμφωνα με τις προβλέψεις, καθώς και «εάν η ζήτηση και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας έχουν ενισχυθεί αρκετά ώστε να προκαλέσουν δευτερογενείς επιπτώσεις» στον πληθωρισμό, σημείωσε.

Η ΕΚΤ αύξησε την περασμένη εβδομάδα το κόστος δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,5%, προχωρώντας στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Παρότι η κεντρική τράπεζα επανέλαβε ότι δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για τις επόμενες κινήσεις της, η αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για τον πληθωρισμό και οι ενδείξεις ανθεκτικότητας της οικονομίας της Ευρωζώνης οδήγησαν τις αγορές να αυξήσουν τα στοιχήματά τους για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Οι traders προεξοφλούν πλέον τρεις ακόμη αυξήσεις επιτοκίων έως τον Οκτώβριο του 2027.

Η ΕΚΤ δεν διστάζει – Διατηρεί την ευελιξία της

Ο Καζίμιρ δήλωσε ότι οι αγορές κατανοούν «πολύ καλά» τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά η ΕΚΤ στα νέα οικονομικά δεδομένα, κάτι που, όπως είπε, δημιουργεί «πολύτιμο χώρο για προσεκτική παρατήρηση και αξιολόγηση».

«Μας επιτρέπει να δράσουμε όταν είναι απαραίτητο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ευελιξία που διατηρεί η ΕΚΤ μετά την απόφαση της προηγούμενης εβδομάδας.

«Δεν πρέπει να συγχέουμε το ότι παραμένουμε ανοιχτοί ως προς την επόμενη απόφαση με τον δισταγμό», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Σλοβάκο κεντρικό τραπεζίτη, οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι «ξεκάθαρα ανοδικοί». Αν και η ισχυρότερη του αναμενομένου οικονομική ανάπτυξη συμβάλλει σε αυτές τις πιέσεις, η βασική πηγή κινδύνου για τις τιμές εξακολουθεί να προέρχεται από την ενέργεια.

Ο Κάζομιρ πρόσθεσε ότι στρέφει πλέον όλο και περισσότερο την προσοχή του στις εξελίξεις στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

«Όσο περισσότερο διατηρείται το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να ενσωματωθεί στις πιο μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες, στους μισθούς και στις τιμές», προειδοποίησε.

Σίμκους: Καμία συνεδρίαση δεν μπορεί να αποκλειστεί

Από το Βίλνιους, ο Λιθουανός ομόλογός του Γκεντιμίνας Σίμκους δήλωσε ότι, παρότι ο Δεκέμβριος ενδεχομένως αποτελεί το φυσικό χρονικό σημείο για μια συνολική επαναξιολόγηση της οικονομίας της Ευρωζώνης, οι τιμές της ενέργειας θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά ήδη πριν από τη συνεδρίαση του επόμενου μήνα.

«Ήδη από τον Οκτώβριο θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τις προοπτικές του πληθωρισμού, εάν δηλαδή επιδεινώνονται ή εάν η κατάσταση βελτιώνεται», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Δεν μπορώ να αποκλείσω καμία συγκεκριμένη συνεδρίαση. Θα λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας με βάση τα στοιχεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας», πρόσθεσε.

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