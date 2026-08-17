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Η κινεζική οικονομία έχασε περαιτέρω δυναμική τον Ιούλιο, με την κατανάλωση να παραμένει σχεδόν στάσιμη, τις επενδύσεις να υποχωρούν με ταχύτερο ρυθμό και την ανεργία να αυξάνεται. Τα στοιχεία εντείνουν τις πιέσεις προς το Πεκίνο για νέα μέτρα στήριξης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 0,6% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας, έναντι εκτίμησης για άνοδο 1,5% σε δημοσκόπηση του Reuters. Τον Ιούνιο είχαν αυξηθεί κατά 1%.

Ακόμη πιο έντονη είναι η επιδείνωση στις επενδύσεις. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στις αστικές περιοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται τα ακίνητα και οι υποδομές, μειώθηκαν κατά 6,7% στο επτάμηνο, σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Η αγορά ανέμενε πτώση 6%, ενώ στο πρώτο εξάμηνο η μείωση ήταν 5,7%.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,5% τον Ιούλιο, χαμηλότερα από την πρόβλεψη για 4,8% και αισθητά κάτω από την αύξηση 5,3% του Ιουνίου.

Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας στις αστικές περιοχές αυξήθηκε στο 5,2%, από 5% έναν μήνα νωρίτερα.

Η επιβράδυνση εξαπλώνεται

Τα στοιχεία ενισχύουν τις ανησυχίες για την κατάσταση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ολοένα μεγαλύτερη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Η ισχυρή βιομηχανική παραγωγή και οι εξαγωγές, που ενισχύονται από την παγκόσμια επενδυτική έκρηξη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν στηρίξει μέχρι σήμερα τους βασικούς δείκτες ανάπτυξης. Ωστόσο, η εσωτερική κατανάλωση και οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν εξασθενήσει, υπό το βάρος της παρατεταμένης κρίσης στην αγορά ακινήτων και της μεταβλητότητας στις τιμές της ενέργειας.

Η οικονομία της Κίνας αναπτύχθηκε μόλις κατά 4,3% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, καταγράφοντας τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τα τέλη του 2022.

Στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου, το κινεζικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,7%, διατηρώντας προς το παρόν την οικονομία εντός τροχιάς για την επίτευξη του επίσημου στόχου του Πεκίνου για ανάπτυξη 4,5%-5% το 2026.

Κατανάλωση: Εξαντλείται η ώθηση των επιδοτήσεων

Η επιβράδυνση των λιανικών πωλήσεων έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη τον τελευταίο χρόνο. Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, η ονομαστική αύξηση των λιανικών πωλήσεων περιορίστηκε στο 1,3% στο πρώτο εξάμηνο, από 5% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η τράπεζα αποδίδει μεγάλο μέρος της επιβράδυνσης στο κυβερνητικό πρόγραμμα επιδοτήσεων για την αντικατάσταση παλαιών προϊόντων με καινούργια, το οποίο αρχικά μετέφερε αγορές νωρίτερα χρονικά, αλλά πλέον λειτουργεί επιβαρυντικά για τη ζήτηση.

Οι οικονομολόγοι της Goldman εκτιμούν ότι η πραγματική δυναμική της κατανάλωσης ήταν ακόμη ασθενέστερη λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού. Προβλέπουν ότι οι λιανικές πωλήσεις θα παραμείνουν αδύναμες και στο δεύτερο εξάμηνο, με την αύξησή τους για το σύνολο του έτους να διαμορφώνεται περίπου στο 1,5%.

«Βουτιά» στα δάνεια και αδύναμη αγορά κατοικίας

Ένα ακόμη ανησυχητικό μήνυμα προέρχεται από την πιστωτική επέκταση. Τα νέα τραπεζικά δάνεια τον Ιούλιο σημείωσαν τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με υπολογισμούς της Barclays βάσει των στοιχείων της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας.

Τα δάνεια προς τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών, συρρικνώθηκαν εκ νέου τον Ιούλιο μετά την πρόσκαιρη ανάκαμψη του Ιουνίου, αντανακλώντας την αδυναμία τόσο της αγοράς κατοικίας όσο και της αγοράς εργασίας.

Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια έχει περιοριστεί σημαντικά στη διάρκεια της πολυετούς κρίσης των ακινήτων, ενώ οι τράπεζες εμφανίζονται περισσότερο απρόθυμες να χορηγήσουν νέα δάνεια λόγω ανησυχιών για την ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών.

Ανεργία: Η πραγματική εικόνα μπορεί να είναι χειρότερη

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας ενδέχεται να είναι πιο δύσκολη από ό,τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία.

Ιδιωτική έρευνα της ομάδας του Λι Νταοκούι, καθηγητή Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Τσινγκχουά, υπολόγισε το ευρύτερο ποσοστό ανεργίας στην Κίνα στο 10,2% τον Ιούλιο, σημαντικά υψηλότερα από το επίσημο ποσοστό περίπου 5%.

Η συγκεκριμένη μέτρηση περιλαμβάνει και ανθρώπους που παραμένουν άνεργοι τα τελευταία δύο χρόνια και δεν καταγράφονται πλέον στην επίσημη έρευνα εργατικού δυναμικού. Από τους περίπου 24 εκατ. μακροχρόνια ανέργους, περισσότεροι από τους μισούς είναι ηλικίας 16 έως 24 ετών.

«Πρωτοφανής» υποχώρηση των επενδύσεων

Πίσω από την αδύναμη αγορά εργασίας βρίσκεται και η μεγάλη πτώση των επενδύσεων. Οι αστικές επενδύσεις μειώθηκαν το 2025 για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, κατά 3,8%, και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω φέτος.

Η κρίση των ακινήτων και οι αυστηρότεροι περιορισμοί στον δανεισμό των τοπικών κυβερνήσεων έχουν πλήξει έναν από τους παραδοσιακούς κινητήρες της κινεζικής ανάπτυξης.

Ο Λι χαρακτήρισε την ένταση της υποχώρησης των επενδύσεων «πρωτοφανή», επισημαίνοντας ότι η συρρίκνωση των επενδύσεων και η υψηλή ανεργία των νέων αποτελούν τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων.

Ζήτησε μάλιστα σημαντική αύξηση του κρατικού δανεισμού, σε επίπεδα υπερδιπλάσια από τα 12 τρισ. γουάν –περίπου 1,7 τρισ. δολάρια– νέου χρέους που έχουν προγραμματιστεί για φέτος.

Οι εξαγωγές κρατούν όρθια την οικονομία

Μέσα στο δυσμενές σκηνικό, οι εξαγωγές παραμένουν μία από τις λίγες φωτεινές εξαιρέσεις. Η παγκόσμια ανάπτυξη υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη βοηθά την Κίνα να αντισταθμίσει μέρος των πιέσεων που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι κινεζικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 23,9% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις προβλέψεις, μετά το άλμα 27% του Ιουνίου, που ήταν το ισχυρότερο από το 2021. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 27,5%, αλλά παρέμειναν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα του Πεκίνου αποτελεί, ωστόσο, ολοένα μεγαλύτερη πηγή εντάσεων με τους εμπορικούς εταίρους του. Στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου έφθασε τα 687,4 δισ. δολάρια, θέτοντας την Κίνα σε τροχιά για νέο ετήσιο πλεόνασμα άνω του 1 τρισ. δολαρίων το 2026.

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