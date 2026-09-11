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Για δεκαετίες, η αγορά πετρελαίου παρέμενε ένα πεδίο όπου κυριαρχούσαν οι μεγάλοι εμπορικοί οίκοι, οι θεσμικοί επενδυτές και οι επαγγελματίες traders, οι οποίοι διαχειρίζονταν θέσεις χιλιάδων βαρελιών. Η πρόσβαση για τους ιδιώτες επενδυτές ήταν περιορισμένη, κυρίως λόγω του μεγέθους των συμβολαίων και των κεφαλαίων που απαιτούνταν.

Αυτό το μοντέλο, ωστόσο, αρχίζει να αλλάζει. Η αγορά αργού πετρελαίου βρίσκεται μπροστά σε μια νέα φάση, καθώς τα μικρότερα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερους επενδυτές να αποκτήσουν άμεση έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών.

Ο όμιλος CME ανακοίνωσε τον Ιούνιο νέα συμβόλαια futures που αντιπροσωπεύουν μόλις 10 βαρέλια αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI). Με βάση τις τρέχουσες τιμές, ένας trader χρειάζεται περίπου 860 δολάρια για να τοποθετηθεί στην αγορά, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από τα παραδοσιακά συμβόλαια.

Τα νέα futures έρχονται να προστεθούν στα υφιστάμενα συμβόλαια της CME, όπου το Micro WTI αφορά 100 βαρέλια, ενώ το τυπικό συμβόλαιο ανέρχεται στα 1.000 βαρέλια.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται από αρκετούς αναλυτές ως ακόμη ένα βήμα προς τον «εκδημοκρατισμό» του πετρελαϊκού trading, μια διαδικασία που έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια μέσω των διαδικτυακών επενδυτικών πλατφορμών, των ETFs και των μικρότερων επενδυτικών προϊόντων.

«Το trading πετρελαίου ήταν κάποτε παιχνίδι για πλούσιους», σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, επισημαίνοντας ότι το βασικό εμπόδιο για τους ιδιώτες δεν ήταν η έλλειψη ενδιαφέροντος αλλά το υψηλό κόστος εισόδου.

Η μείωση του μεγέθους των συμβολαίων επιτρέπει πλέον σε περισσότερους επενδυτές να εκφράζουν άποψη για την πορεία του πετρελαίου χωρίς να χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια ή πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία.

Η άνοδος των ιδιωτών traders

Το ενδιαφέρον των μικροεπενδυτών για το πετρέλαιο έχει ήδη ενισχυθεί, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας και μεγάλων διακυμάνσεων στις αγορές.

Σύμφωνα με στοιχεία επενδυτικών πλατφορμών, οι συναλλαγές πετρελαίου από ιδιώτες αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να αξιοποιήσουν τις μεγάλες κινήσεις στις τιμές της ενέργειας.

Παράλληλα, η CME ανακοίνωσε ότι τα συμβόλαια Micro WTI των 100 βαρελιών κατέγραψαν τον Μάιο μέσο ημερήσιο όγκο 272.000 συμβολαίων, αυξημένο κατά 317% σε ετήσια βάση.

Το νέο μικρότερο συμβόλαιο εκτιμάται ότι μπορεί να επιταχύνει αυτή την τάση, προσφέροντας πρόσβαση σε traders που μέχρι σήμερα απέφευγαν την αγορά futures λόγω του υψηλού κινδύνου.

Η Carley Garner, στρατηγική αναλύτρια στις αγορές εμπορευμάτων, υποστηρίζει ότι τα μικρότερα συμβόλαια και τα επενδυτικά προϊόντα πετρελαίου έχουν ήδη κάνει την αγορά πιο προσιτή σε επενδυτές διαφορετικών επιπέδων.

Όπως σημειώνει, η νέα μορφή συναλλαγών λειτουργεί ως «πύλη εισόδου» για όσους ενδιαφέρονταν για τα futures αλλά θεωρούσαν ότι οι μεγάλες θέσεις ήταν υπερβολικά επικίνδυνες.

Ο κίνδυνος της υπερβολικής κερδοσκοπίας

Η μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, όμως, δεν έχει μόνο θετικές συνέπειες.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η αυξημένη παρουσία μικρών traders μπορεί να ενισχύσει τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις και να προκαλέσει κινήσεις που δεν αντανακλούν πάντα τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς.

Οι επενδυτές λιανικής μπορούν να επηρεάζουν προσωρινά τις τιμές μέσω συναισθηματικών αντιδράσεων, ειδικά όταν κυριαρχούν φόβος, προσδοκίες ή έντονη ειδησεογραφία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η κρίση του Απριλίου του 2020, όταν η κατάρρευση της ζήτησης λόγω της πανδημίας προκάλεσε πρωτοφανείς πιέσεις στην αγορά πετρελαίου.

Η λήξη των συμβολαίων WTI Μαΐου δημιούργησε ακραίες συνθήκες, καθώς οι traders αντιμετώπισαν το ενδεχόμενο φυσικής παράδοσης πετρελαίου σε μια περίοδο όπου οι αποθηκευτικοί χώροι ήταν σχεδόν πλήρεις.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί ιδιώτες επενδυτές τοποθετούνταν σε πετρελαϊκά funds, προσδοκώντας ανάκαμψη των τιμών, γεγονός που αύξησε περαιτέρω τις πιέσεις στην αγορά.

Οι μεγάλοι παίκτες παραμένουν κυρίαρχοι

Παρά την αυξανόμενη συμμετοχή των ιδιωτών, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά πετρελαίου δύσκολα θα χάσει τον θεμελιώδη χαρακτήρα της.

Οι κρατικοί παραγωγοί, οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, οι εμπορικοί οίκοι και οι βιομηχανικοί καταναλωτές εξακολουθούν να διαμορφώνουν το μεγαλύτερο μέρος των ροών κεφαλαίων.

Η τιμή του αργού πετρελαίου εξαρτάται πρωτίστως από την παραγωγή, την κατανάλωση, τα αποθέματα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η συμμετοχή των ιδιωτών μπορεί να αυξήσει τη ρευστότητα και να ενισχύσει ορισμένες βραχυπρόθεσμες κινήσεις, όμως δύσκολα μπορεί να ανατρέψει τις βασικές δυνάμεις που καθορίζουν την αγορά.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, το πετρέλαιο παραμένει ένα εμπόρευμα που συνδέεται άμεσα με την πραγματική οικονομία. Οι τιμές του επηρεάζουν τον πληθωρισμό, το κόστος μεταφορών και τις δαπάνες των νοικοκυριών.

Με άλλα λόγια, η πρόσβαση στο trading μπορεί να γίνεται ευκολότερη, όμως η ίδια η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να επηρεάζει σχεδόν κάθε επενδυτή, ακόμη και εκείνους που δεν πραγματοποιούν ποτέ μια συναλλαγή σε αργό.

«Όλοι είμαστε πλέον traders πετρελαίου, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι», είναι η εκτίμηση που συνοψίζει τη νέα πραγματικότητα της αγοράς ενέργειας.

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