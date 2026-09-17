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Την άμεση παρέμβαση της τουρκικής κυβέρνησης προκάλεσε η «μαύρη Τετάρτη» στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, με τον δείκτη BIST 100 να υποχωρεί κατά 5% εν μέσω μαζικών ρευστοποιήσεων. Ο λόγος; η αδυναμία της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Pusula Portfoy να ικανοποιήσει αιτήματα ρευστοποίησης, που εν συνεχεία τροφοδότησε ανησυχίες για ευρύτερη κρίση ρευστότητας στον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων της χώρας. Η πίεση δεν άργησε να μεταφερθεί και στις μετοχές, καθώς επενδυτές φοβήθηκαν ότι τα funds θα αναγκάζονταν να πουλήσουν μαζικά περιουσιακά στοιχεία για να βρουν ρευστότητα. Και όπως συμβαίνει συνήθως σε κάθε κρίση στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, οι αρχές της χώρας αναλαμβάνουν δράση.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αναταραχή, πάγωσαν τις συναλλαγές σε κεφάλαια που διαχειρίζονται επτά εταιρείες διαχείρισης ενεργητικού και διέταξαν την εκκαθάριση 130 funds. Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας χαλάρωσε την πρόσβαση στη ρευστότητα σε λίρες, ώστε να αποτραπούν αναγκαστικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, ενώ κρατική τράπεζα ξεκίνησε συζητήσεις για την εξαγορά δύο εταιρειών αποταμίευσης που συνδέονται με την υπόθεση.

Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χώρας παρέπεμψε 38 άτομα στις εισαγγελικές αρχές για πιθανή χειραγώγηση της αγοράς.

Υπό τις παρεμβάσεις αυτές, ο Borsa Istanbul γύρισε σήμερα στα κέρδη (+2,5%), ενώ είχε χάσει κοντά στο 8% στη συνεδρίαση της Δευτέρας και της Τρίτης.

«Προσωρινό και διαχειρίσιμο το πρόβλημα»

Η αναταραχή ξέσπασε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Τουρκία, η οποία επιχειρεί να αποκαταστήσει τη διεθνή αξιοπιστία της οικονομίας της μέσω του προγράμματος σταθεροποίησης που εφαρμόζει ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ.

«Το πρόβλημα αφορά συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς κεφαλαίων και είναι προσωρινό και διαχειρίσιμο», ανέφερε η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τουρκίας μετά από σημερινή έκτακτη συνεδρίασή.

Η επιτροπή, υπό την προεδρία του Σιμσέκ και με τη συμμετοχή της κεντρικής τράπεζας και των βασικών εποπτικών αρχών, σημείωσε ότι τα μέτρα θα επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση των περιορισμών ρευστότητας και στην αποτροπή του κινδύνου μετάδοσης.

Όπως υπενθυμίζουν οι Financial Times, η τελευταία φορά που η επιτροπή συγκάλεσε αντίστοιχη έκτακτη συνεδρίαση ήταν τον Μάιο, μετά την απομάκρυνση της ηγεσίας του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης από δικαστική απόφαση, γεγονός που είχε προκαλέσει μεγάλη πτώση στις αγορές. Είχε επίσης συνεδριάσει τον Μάρτιο, όταν ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και κεφαλαίων.

Πώς ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αναταραχή

Η πτώση αυτής της εβδομάδας ξεκίνησε όταν η Pusula Portföy, ένας από τους σημαντικότερους διαχειριστές κεφαλαίων στην Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε ότι ορισμένα funds της δεν μπορούσαν να καλύψουν εγκαίρως αιτήματα εξαγοράς επενδυτών. Η είδηση προκάλεσε ανησυχία σε μικροεπενδυτές, οι οποίοι έσπευσαν να αποσύρουν τις αποταμιεύσεις τους, σε μια κίνηση που αναλυτές χαρακτήρισαν «fund run».

Ακολούθησε η Tera Portföy, η οποία ανακοίνωσε ότι δύο από τα κεφάλαιά της αντιμετώπισαν επίσης καθυστερήσεις στις πληρωμές εξαγορών, ενώ η Atlas Portföy επέκτεινε τον χρόνο αναμονής για την ανάληψη κεφαλαίων από ορισμένα funds.

Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια των τριών εταιρειών ανέρχονταν περίπου στα 29 δισ. δολάρια.

Τρία μέτωπα παρέμβασης από την τουρκική κυβέρνηση

Η στρατηγική των χρηματοπιστωτικών αρχών της Τουρκίας προκειμένου να περιοριστεί η κρίση, φαίνεται ότι εκτείνεται σε τρία επίπεδα, σημειώνουν οι FT:

Πρώτον, η κεντρική τράπεζα χαλάρωσε τους όρους δανεισμού και τις απαιτήσεις για εξασφαλίσεις, ώστε οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες να έχουν επαρκή πρόσβαση σε ρευστότητα και να αποφύγουν αναγκαστικές πωλήσεις σε μια πτωτική αγορά.

Δεύτερον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SPK) ανέστειλε τις αγοραπωλησίες κεφαλαίων που διαχειρίζονται οι εταιρείες Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus και Bulls Portföy.

Τρίτον, οι αρχές φαίνεται ότι προσπαθούν να απομονώσουν τις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών από την αναταραχή στα επενδυτικά funds, μέσω μιας λύσης που αναλυτές χαρακτήρισαν ως διάσωση με κρατική στήριξη.

Η κρατική ισλαμική τράπεζα Emlak Katılım ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στον τομέα αποταμίευσης ξεκίνησε συζητήσεις για την εξαγορά δύο εταιρειών του ομίλου Pusula, οι οποίες συγκεντρώνουν αποταμιεύσεις πελατών για τη χρηματοδότηση κατοικιών και αυτοκινήτων χωρίς συμβατικά έντοκα δάνεια.

Η «φούσκα» των συγκεντρωμένων τοποθετήσεων

Στο επίκεντρο της αναταραχής βρίσκονται επενδυτικά κεφάλαια που τα τελευταία δύο χρόνια δημιούργησαν μεγάλες και συγκεντρωμένες θέσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες διέθεταν περιορισμένο αριθμό μετοχών προς διαπραγμάτευση στην αγορά. Οι μαζικές αγορές αυτές αύξησαν τις τιμές των μετοχών, ενισχύοντας την καθαρή αξία των funds που τις κατείχαν. Παράλληλα, προσέλκυσαν νέους επενδυτές, δημιουργώντας επιπλέον κεφάλαια για την αγορά αντίστοιχων μετοχών.

Στην κορύφωση της ανόδου, η εισηγμένη επενδυτική εταιρεία Hedef Holding έγινε προσωρινά η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία του τουρκικού χρηματιστηρίου βάσει κεφαλαιοποίησης, πίσω μόνο από τον αμυντικό όμιλο ηλεκτρονικών Aselsan.

Ο κύκλος άρχισε να αντιστρέφεται όταν ο δείκτης MSCI προειδοποίησε τον Ιούνιο για πιθανή «συντονισμένη συμπεριφορά συναλλαγών» μεταξύ funds και συνδεδεμένων εισηγμένων εταιρειών.

Παράλληλα, ο οίκος S&P έθεσε την Τουρκία υπό αξιολόγηση για πιθανή υποβάθμιση από αναδυόμενη σε συνοριακή αγορά. Στα τέλη Αυγούστου, οι τουρκικές αρχές αυστηροποίησαν τους κανόνες στις κεφαλαιαγορές.

Ο Εμρέ Τεζμέν, πρόεδρος της Tera Holding, μίας από τις εταιρείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης, υποστήριξε ότι η αναταραχή οφείλεται σε μια «σχεδιασμένη, σκόπιμη και οργανωμένη κερδοσκοπική επίθεση» από «κακόβουλες δυνάμεις».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογράμμισε τον «εγχώριο και εθνικό» χαρακτήρα της Tera και εξέφρασε την υποστήριξή του στον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Τεζμέν αντιμετωπίζει πλέον απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησαν οι εισαγγελικές αρχές της Κωνσταντινούπολης.

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