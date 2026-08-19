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Οι θερμοκρασίες- ρεκόρ στις ευρωπαϊκές θάλασσες ενδέχεται να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για ισχυρότερες και μεγαλύτερης διάρκειας καταιγίδες στην Ευρώπη αργότερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα.

Η Μεσόγειος θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον μέσο όρο των ωκεανών του πλανήτη, σύμφωνα με το World Weather Attribution (WWA), διεθνή ομάδα επιστημόνων που μελετά, με αξιολογημένες επιστημονικές μεθόδους, τον βαθμό στον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τμήματα της Μεσογείου, αλλά και των ευρωπαϊκών ακτών του Ατλαντικού, κατέγραψαν τον Ιούνιο θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας περισσότερο από 6 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η συσσωρευμένη θερμότητα στη θάλασσα δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετη «δεξαμενή ενέργειας» για τα καιρικά συστήματα, ενισχύοντας τις καταιγίδες που σχηματίζονται ή κινούνται πάνω από θερμά νερά.

«Όταν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας, παρέχεται επιπλέον ενέργεια στις καταιγίδες και έτσι μπορούν να διατηρηθούν για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», εξήγησε η Κάθριν Γκρέγκορι, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης και μία από τις συντάκτριες της μελέτης.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για έναν σχετικά νέο τομέα έρευνας, ο οποίος όμως μπορεί να αποδειχθεί ένας από τους σημαντικότερους για την κατανόηση των επιπτώσεων που έχουν οι θαλάσσιοι καύσωνες στους ανθρώπους.

Η κλιματική αλλαγή πίσω από τα ρεκόρ

Η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα πίσω από τις θερμοκρασίες-ρεκόρ στις θάλασσες γύρω από την Ιβηρική Χερσόνησο, καθώς και στη Δυτική και Ανατολική Μεσόγειο τον Ιούλιο, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η Ευρώπη, η οποία αποτελεί την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο στον κόσμο, βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τις συνέπειες διαδοχικών και παρατεταμένων κυμάτων καύσωνα.

Οι ακραίες θερμοκρασίες εκτιμάται ότι έχουν προκαλέσει ήδη περίπου 25.000 θανάτους στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, ενώ οι επιπτώσεις επεκτείνονται στην οικονομία, επηρεάζοντας την προσφορά βασικών εμπορευμάτων, τις κρίσιμες υποδομές και την ενεργειακή ασφάλεια.

Σύμφωνα με τη Φριντερίκε Ότο, επιστήμονα στο Centre for Environmental Policy του Imperial College London και συντάκτρια της έκθεσης, ο παρατεταμένος «θερμικός θόλος» πάνω από μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης βρίσκεται πίσω τόσο από τους καύσωνες στην ξηρά όσο και από την ακραία θέρμανση της θάλασσας.

«Είναι ξεκάθαρα συνδεδεμένα», επισήμανε.

Ο φαύλος κύκλος θάλασσας και ξηράς

Οι θερμές θάλασσες, όμως, δεν αποτελούν απλώς συνέπεια των υψηλών θερμοκρασιών στην ξηρά. Μπορούν με τη σειρά τους να ενισχύσουν τη ζέστη πάνω από την ξηρά, δημιουργώντας έναν μηχανισμό ανατροφοδότησης.

Το θαλασσινό νερό συγκρατεί τη θερμότητα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι θαλάσσιοι καύσωνες μπορούν να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, να αυξάνουν την υγρασία στις παράκτιες περιοχές και να εμποδίζουν την πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία.

«Κατά τη διάρκεια των καυσώνων στην ξηρά, η υγρασία που προέρχεται από τον ωκεανό μπορεί να είναι εξαιρετικά θανατηφόρα», ανέφερε η Γκρέγκορι. Το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί στη Νοτιοανατολική Ασία και την Ινδία κατά τις περιόδους των μουσώνων, αλλά πλέον καταγράφεται και στη Νότια Ευρώπη.

Έως 3,1 βαθμούς θερμότερη η Δυτική Μεσόγειος

Οι ερευνητές ανέλυσαν τις θερμοκρασίες της θάλασσας κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Ιουλίου και τις συνέκριναν τόσο με προηγούμενους θαλάσσιους καύσωνες όσο και με τους ιστορικούς μέσους όρους.

Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών θαλάσσιων περιοχών.

Στον Βισκαϊκό Κόλπο και στις δυτικές ακτές της Ιβηρικής Χερσονήσου, οι θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί κατά περίπου 1,5 βαθμό Κελσίου.

Στην Ανατολική Μεσόγειο η αύξηση φθάνει τους 2,6 βαθμούς, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι στη Δυτική Μεσόγειο, όπου αγγίζει τους 3,1 βαθμούς Κελσίου.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι, εάν συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός υπερθέρμανσης, οι ακραίοι θαλάσσιοι καύσωνες που καταγράφηκαν αυτό το καλοκαίρι αναμένεται να είναι κατά επιπλέον 1,3 έως 1,9 βαθμούς Κελσίου θερμότεροι μέχρι το τέλος του αιώνα.

Τα ευρωπαϊκά καλοκαίρια συνδέονται πλέον όλο και περισσότερο με ακραίους θαλάσσιους καύσωνες. Η ανησυχία των επιστημόνων εντείνεται, καθώς η ταχεία άνοδος των θερμοκρασιών ξεκινά νωρίτερα μέσα στη χρονιά και διαρκεί περισσότερο, αυξάνοντας δυνητικά τόσο την ένταση των καυσώνων όσο και τον κίνδυνο ισχυρών καταιγίδων στην Ευρώπη.

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