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Οι παραγωγοί λιθίου, από την Κίνα έως την Αυστραλία, καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση κερδών, καθώς η ισχυρή ζήτηση από τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας έχει οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές του κρίσιμου μετάλλου για τις μπαταρίες.

Οι μεγάλοι κινεζικοί παραγωγοί Tianqi Lithium Corp. και Ganfeng Lithium Group Co. ανακοίνωσαν αμφότεροι τα υψηλότερα καθαρά κέρδη των τελευταίων τριών ετών για το πρώτο εξάμηνο. Η Tianqi προβλέπει μάλιστα ότι η αγορά θα παραμείνει σφιχτή για το υπόλοιπο του 2026, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης αλλά και «παραγόντων διαταραχής» στην πλευρά της προσφοράς.

Η τιμή spot του λιθίου στην Κίνα, η οποία παρακολουθείται στενά από τις διεθνείς αγορές, εκτινάχθηκε κατά 22% στο πρώτο εξάμηνο, καθώς η αποθήκευση ενέργειας εξελίσσεται σε σημαντική νέα πηγή ζήτησης, τροφοδοτούμενη από την επέκταση των data centers και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από αρκετά χρόνια έντονης μεταβλητότητας στην αγορά λιθίου, η οποία είχε δεχθεί πιέσεις εξαιτίας της ταχείας αύξησης της παγκόσμιας παραγωγικής δυναμικότητας.

Η ζήτηση αυξήθηκε κατά 45%

Η αμερικανική Albemarle Corp. ανέφερε ότι η παγκόσμια ζήτηση για λίθιο αυξήθηκε κατά 45% σε ετήσια βάση έως τον Μάιο, ξεπερνώντας τον ρυθμό αύξησης της προσφοράς.

Ανάλογα αισιόδοξη για την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες εμφανίζεται η αυστραλιανή PLS Group, καθώς προβλέπει έλλειμμα στην αγορά.

Η εταιρεία πέρασε σε κέρδη 526 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας (377 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) για το δωδεκάμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, έναντι ζημιών το προηγούμενο έτος.

Την ίδια στιγμή, τα αποθέματα λιθίου που διατηρούν οι επιχειρήσεις του κλάδου στην Κίνα υποχωρούν, στοιχείο που υποδηλώνει ότι οι συνθήκες στην αγορά γίνονται ολοένα πιο σφιχτές.

Η Zijin Mining Group Co. εκτίμησε στα οικονομικά της αποτελέσματα ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω άνοδο των τιμών βραχυπρόθεσμα.

«Η προσφορά από το εξωτερικό ενδέχεται να επηρεαστεί από πολιτικές αποφάσεις και προβλήματα στις μεταφορές, ενώ ορισμένες επανεκκινήσεις παραγωγής θα χρειαστούν χρόνο μέχρι η πραγματική προσφορά να επιστρέψει στην αγορά», ανέφεραν στελέχη της Tianqi κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα.

Νέες επενδύσεις σε Χιλή και Αφρική

Η βελτίωση των προοπτικών κινητοποιεί παράλληλα νέες επενδύσεις και σχέδια αύξησης της παραγωγής.

Η SQM της Χιλής αναβάθμισε τις προβλέψεις της για την παραγωγή του τρέχοντος έτους, ενώ η κινεζική Chengxin Lithium Group Co. παρουσίασε σχέδια για επενδύσεις άνω των 476 εκατ. δολαρίων σε μονάδες παραγωγής θειικού λιθίου στη Ζιμπάμπουε και τη Νιγηρία.

Ωστόσο, η σημερινή ανοδική πορεία των τιμών ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με διαφορετικές συνθήκες σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Η UBS Group AG υποβάθμισε την περασμένη εβδομάδα τις προβλέψεις της για τις τιμές του λιθίου κατά 5% έως 35%, εκτιμώντας ότι η αγορά θα περάσει σε πλεόνασμα προσφοράς το επόμενο έτος.

«Τα θεμελιώδη μεγέθη είναι σφιχτά και, κατά την άποψή μας, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για άνοδο των τιμών» κατά το δεύτερο εξάμηνο, ανέφεραν οι αναλυτές της UBS σε σημείωμά τους στις 24 Αυγούστου.

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ωστόσο, η τράπεζα προβλέπει ότι από το 2027 η προσφορά θα αυξάνεται ταχύτερα από τη ζήτηση.

Το 2027 ο μεγαλύτερος κίνδυνος

Η Jefferies επισημαίνει από την πλευρά της ότι η τρέχουσα μηνιαία αύξηση στον προγραμματισμό της παραγωγής μπαταριών αποτελεί ένδειξη ισχυρής ζήτησης.

Οι νέες επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας και οι επανεκκινήσεις μονάδων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ωστόσο, απαιτείται χρόνος μέχρι οι επιπλέον ποσότητες να φτάσουν πραγματικά στην αγορά, περιορίζοντας τον άμεσο κίνδυνο υπερπροσφοράς.

«Οι επεκτάσεις και οι επανεκκινήσεις στην προσφορά βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά επειδή χρειάζεται κάποιος χρόνος μέχρι να φτάσουν στην αγορά, είναι κάτι που μας ανησυχεί λιγότερο για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 απ’ ό,τι για το 2027. Ωστόσο, οι προσδοκίες μπορεί να κινηθούν ταχύτερα από την αγορά spot», ανέφερε ο αναλυτής της Jefferies, Σουχάνγκ Τζιανγκ.

Η εικόνα διαμορφώνει έτσι δύο διαφορετικές ταχύτητες για την αγορά λιθίου: σφιχτή προσφορά και ανοδικές πιέσεις στις τιμές βραχυπρόθεσμα, αλλά αυξανόμενο κίνδυνο επιστροφής σε πλεόνασμα από το 2027, καθώς νέες ποσότητες παραγωγής θα εισέρχονται σταδιακά στην αγορά.

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