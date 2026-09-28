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Σε ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση για προϊόντα πολυτελείας εμφανίζει σημάδια κόπωσης, οι μεγάλοι οίκοι του κλάδου στρέφονται στις νέες συλλογές του Μιλάνου και του Παρισιού, αναζητώντας τρόπους να επαναφέρουν τους καταναλωτές στα καταστήματα. Η προσπάθεια, ωστόσο, γίνεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και περιορίζει τα διαθέσιμα εισοδήματα, ενώ οι καταναλωτικές προτεραιότητες μεταβάλλονται.

Η πίεση έχει ήδη μεταφερθεί στις χρηματιστηριακές αγορές. Η Kering, ο όμιλος στον οποίο ανήκει η Gucci, έχει πλέον χάσει τα κέρδη που είχε καταγράψει μετά την ανάληψη της διοίκησης από τον Luca de Meo πριν από έναν χρόνο. Την ίδια στιγμή, η μετοχή της LVMH, του μεγαλύτερου ομίλου ειδών πολυτελείας, καταγράφει απώλειες 37% από την αρχή του 2026.

Ο πρόεδρος της Tod’s, Diego della Valle, εκτίμησε ότι η φετινή χρονιά αλλά και η επόμενη ενδέχεται να αποτελέσουν περίοδο αναμονής, έως ότου η αγορά σταθεροποιηθεί και καταστεί περισσότερο προβλέψιμη.

Ακριβές επιδείξεις και απαιτητικοί καταναλωτές

Οι επενδύσεις στις επιδείξεις μόδας αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι οίκοι καλούνται να παρουσιάσουν προϊόντα που μπορούν να δημιουργήσουν νέο ενδιαφέρον και να δικαιολογήσουν το κόστος των εκδηλώσεων. Μια μεγάλη επίδειξη μπορεί να απαιτήσει έως και 10 εκατ. ευρώ, γεγονός που αυξάνει την πίεση για εμπορική απόδοση.

Παράλληλα, οι καταναλωτές της μεσαίας τάξης περιορίζουν τις δαπάνες τους για προϊόντα πολυτελείας, ενώ οι εταιρείες ανταγωνίζονται πλέον εντονότερα για το περιορισμένο κοινό των ιδιαίτερα εύπορων πελατών.

Η στρατηγική των μεγάλων ομίλων περιλαμβάνει περισσότερες επενδύσεις σε καταστήματα, προσωποποιημένες υπηρεσίες και αποκλειστικές εμπειρίες, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία οι πωλήσεις εμφανίζουν κάμψη.

Η αγορά παρουσιάζει πλέον έντονη διαφοροποίηση μεταξύ των εταιρειών. Ορισμένοι όμιλοι εξακολουθούν να αναπτύσσονται, ενώ άλλοι χάνουν μερίδιο και έδαφος. Για τις επιχειρήσεις του κλάδου, το δίλημμα γίνεται όλο και πιο σύνθετο: είτε θα πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην καινοτομία και την εμπειρία του πελάτη, είτε να επανεξετάσουν τις τιμές τους, αποδεχόμενες πιθανώς χαμηλότερα περιθώρια κέρδους.

Το στοίχημα της τιμής και της εμπειρίας

Η Prada, που ανοίγει την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, έχει ήδη ανακαινίσει το κεντρικό της κατάστημα στην πόλη, δημιουργώντας ιδιωτικούς χώρους για τους πελάτες με τις υψηλότερες δαπάνες.

Οι συνεχείς ανατιμήσεις, ωστόσο, έχουν αλλάξει ακόμη και τη συμπεριφορά των πιο εύπορων καταναλωτών. Η σχέση ανάμεσα στην τιμή και την ποιότητα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, γεγονός που δυσκολεύει τους οίκους να διατηρήσουν υψηλές τιμές χωρίς να προσφέρουν αντίστοιχη προστιθέμενη αξία.

Η μείωση των τιμών αποτελεί δύσκολη επιλογή για τις εταιρείες, καθώς μπορεί να συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους και ταυτόχρονα να δημιουργήσει την εικόνα ότι οι προηγούμενες τιμές ήταν υπερβολικά υψηλές. Από την άλλη πλευρά, η μείωση της παραγωγής θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω τα έσοδα.

Έτσι, ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη εξίσωση, στην οποία οι εταιρείες πρέπει να ισορροπήσουν μεταξύ τιμών, όγκου πωλήσεων και κερδοφορίας.

Αλλάζουν οι καταναλωτικές προτεραιότητες

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και ένα διαφορετικό ερώτημα: κατά πόσο η υποχώρηση της ζήτησης αποτελεί προσωρινή αντίδραση στις οικονομικές συνθήκες ή αντανακλά μια βαθύτερη αλλαγή στις καταναλωτικές προτιμήσεις.

Ο πρόεδρος της OTB, Renzo Rosso, εκτιμά ότι οι καταναλωτές αλλάζουν προτεραιότητες. Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, μεγαλύτερο μέρος των δαπανών κατευθύνεται πλέον προς την ευεξία, την υγεία, τη μακροζωία, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έναν επιπλέον πονοκέφαλο για τους οίκους πολυτελείας, καθώς δεν ανταγωνίζονται μόνο μεταξύ τους για το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και με άλλες κατηγορίες εμπειριών και υπηρεσιών.

Μιλάνο και Παρίσι στο επίκεντρο

Οι νέες συλλογές αποτελούν πλέον το βασικό πεδίο στο οποίο οι μεγάλοι οίκοι επιχειρούν να ανανεώσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Στο Μιλάνο, οι Gucci, Dolce & Gabbana και Giorgio Armani παρουσιάζουν τις νέες προτάσεις τους, ενώ η Prada επιχειρεί παράλληλα να ενισχύσει την εμπειρία των πελατών στο βασικό της κατάστημα.

Η σκυτάλη περνά στη συνέχεια στο Παρίσι, όπου η Εβδομάδα Μόδας ξεκινά στις 28 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ των επιδείξεων που αναμένεται να συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι εκείνες των Dior και Louis Vuitton, των δύο βασικών οίκων του ομίλου LVMH.

Η Chanel θα παρουσιάσει τη συλλογή της για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027 στις 5 Οκτωβρίου. Ο οίκος έχει καταφέρει να εμφανίσει καλύτερη επίδοση σε σχέση με αρκετούς ανταγωνιστές του, έχοντας ενισχύσει το ενδιαφέρον για τις νέες δημιουργίες του καλλιτεχνικού διευθυντή Matthieu Blazy.

Για την παγκόσμια αγορά πολυτελείας, οι επόμενες συλλογές αποτελούν επομένως κάτι περισσότερο από μια ακόμη σειρά επιδείξεων. Αποτελούν δοκιμή για την ικανότητα των μεγάλων οίκων να ανανεώσουν τη ζήτηση, να διατηρήσουν την αξία των brands τους και να πείσουν τους καταναλωτές ότι τα προϊόντα τους εξακολουθούν να δικαιολογούν τις υψηλές τιμές.

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