Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Giorgio Armani SpA, ο ιταλικός οίκος μόδας και ειδών πολυτελείας που παραμένει υπό τον έλεγχο της οικογένειας, ενδέχεται να διαθέσει το πρώτο ποσοστό 15% της εταιρείας σε περισσότερους από έναν εταίρους, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της.

Ο ιδρυτής της εταιρείας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2025, είχε δώσει εντολή στους κληρονόμους του να αναζητήσουν στρατηγικό εταίρο μέσα σε διάστημα 12 έως 18 μηνών μετά τον θάνατό του.

«Είναι πιθανό, επειδή δεν είναι γραμμένο πουθενά ότι θα πρέπει να υπάρχει μόνο ένας. Είχε δώσει κατευθύνσεις σχετικά με τους πιθανούς εταίρους», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τζουζέπε Μαρσότσι στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της επίδειξης μόδας της εταιρείας στο Μιλάνο την Κυριακή, αναφερόμενος στις οδηγίες που είχε αφήσει ο Αρμάνι.

Ο Μαρσότσι κατονόμασε τις EssilorLuxottica SpA, L’Oreal SA και LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE —ή κάποια εταιρεία αντίστοιχου κύρους— ως τους προτιμώμενους υποψήφιους για την απόκτηση του αρχικού 15%.

Νωρίτερα και οι Financial Times, σε αποκλειστικό δημοσίευμα τους, υποστήριξαν ότι η Armani πρόκειται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες επίσημες διαπραγματεύσεις με τους εν λόγω τρεις ομίλους, που εμφανίζονται ως τα φαβορί για την απόκτηση μειοψηφικού μεριδίου. Αν και λόγω της αρνητικής συγκυρίας για τον κλάδο δεν αποκλείεται το συγκεκριμένο ποσοστό να μοιραστεί τελικά μεταξύ των τριών δελφίνων.

Έως σχεδόν 70% μέσα σε πέντε χρόνια

Το ποσοστό που θα μπορούσε να περάσει σε εξωτερικούς επενδυτές ενδέχεται στη συνέχεια να αυξηθεί σε σχεδόν 70% μέσα σε διάστημα πέντε ετών, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πολύ ευρύτερη αλλαγή στη μετοχική σύνθεση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ιταλικής μόδας.

Μετά τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι, η οικογενειακή εταιρεία έχει εντάξει στο διοικητικό συμβούλιο και στη διοικητική της ομάδα έμπειρα στελέχη της βιομηχανίας της μόδας.

Ο Μαρσότσι έχει δεσμευτεί να διατηρήσει την κληρονομιά και τη φιλοσοφία του ιδρυτή, την ώρα που η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο επένδυσης από μεγαλύτερο όμιλο.

Νέα εποχή και στη δημιουργική ηγεσία

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εταιρεία όρισε τον Ντάριο Βιτάλε δημιουργικό διευθυντή της Emporio Armani και των αξεσουάρ Giorgio Armani, καθιστώντας τον έτσι στον πρώτο σχεδιαστή εκτός της οικογένειας Αρμάνι που αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο ρόλο.

Η επιλογή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της μετάβασης του οίκου σε μια νέα εποχή μετά τον θάνατο του ιδρυτή του οίκου, καθώς παράλληλα εξετάζεται η είσοδος στρατηγικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε διατηρήσει αυστηρό προσωπικό έλεγχο της ιδιωτικής αυτοκρατορίας μόδας που δημιούργησε μέχρι τον θάνατό του, σε ηλικία 91 ετών.

Διαβάστε ακόμη

Ερη Χρηστογιάννη (Sporos Meals): Tα πρώτα ελληνικά βιολογικά σνακ για παιδιά

Αναπτυξιακός νόμος: Επενδύσεις 3,1 δισ. ευρώ για δουλειές στην Περιφέρεια

UBS: Τα τρία σενάρια για την κυβέρνηση Μερτς, η πίεση στην οικονομία και ο κίνδυνος πρόωρων εκλογών

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ