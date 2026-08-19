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Σχεδόν 3 δισ. ευρώ εξακολουθεί να χρωστά το Δημόσιο σε ιδιώτες, παρά τη σημαντική μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που καταγράφηκε τον Ιούνιο. Νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμοι συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των χρεών, με χιλιάδες προμηθευτές και επιχειρήσεις να περιμένουν περισσότερο από τρεις μήνες για να πληρωθούν.

Η μεγάλη μείωση των οφειλών των νοσοκομείων τον Ιούνιο περιόρισε αισθητά τον συνολικό λογαριασμό, χωρίς όμως να αντιστρέψει ακόμη την εικόνα του εξαμήνου. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης παραμένουν κατά 185 εκατ. ευρώ υψηλότερες από το τέλος του 2025, με την πίεση να μετατοπίζεται πλέον κυρίως προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου στα 2,762 δισ. ευρώ, από 2,999 δισ. ευρώ τον Μάιο. Μέσα σε έναν μήνα δηλαδή μειώθηκαν κατά 237 εκατ. ευρώ.

Παρά την αποκλιμάκωση, τα χρέη παραμένουν υψηλότερα από το τέλος του 2025, όταν ανέρχονταν σε 2,577 δισ. ευρώ. Σε ένα εξάμηνο έχουν αυξηθεί κατά 185 εκατ. ευρώ, με την εικόνα να διαφέρει σημαντικά από φορέα σε φορέα.

Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται οι επιστροφές φόρων. Τον Ιούνιο οι συνολικές εκκρεμείς επιστροφές έφθαναν τα 788 εκατ. ευρώ, από τις οποίες 234 εκατ. ευρώ είχαν ξεπεράσει τις 90 ημέρες. Μαζί με αυτές, ο συνολικός ληξιπρόθεσμος λογαριασμός του Δημοσίου προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ.

Στα νοσοκομεία σχεδόν τα μισά χρέη

Η μεγαλύτερη εστία ληξιπρόθεσμων οφειλών παραμένουν τα δημόσια νοσοκομεία. Στο τέλος Ιουνίου χρωστούσαν σε προμηθευτές 1,305 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης.

Η εικόνα πάντως βελτιώθηκε αισθητά μέσα σε έναν μήνα. Τον Μάιο οι οφειλές των νοσοκομείων ανέρχονταν σε 1,519 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα στον Ιούνιο περιορίστηκαν κατά 214 εκατ. ευρώ. Είναι επίσης χαμηλότερες από τα 1,397 δισ. ευρώ που καταγράφονταν τον Δεκέμβριο του 2025.

Στα στοιχεία των νοσοκομείων, όπως και του ΕΟΠΥΥ, περιλαμβάνονται μικτά ποσά, καθώς υπάρχουν υποχρεώσεις προμηθευτών από rebate και clawback οι οποίες δεν έχουν ακόμη συμψηφιστεί.

Αντίθετη πορεία καταγράφεται στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους αυξήθηκαν στα 715 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, από 706 εκατ. ευρώ τον Μάιο και 666 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025.

Μέσα σε έξι μήνες τα χρέη των ασφαλιστικών οργανισμών έχουν αυξηθεί κατά 49 εκατ. ευρώ. Από το συνολικό ποσό, 248 εκατ. ευρώ αφορούν τον ΕΟΠΥΥ, έναντι 238 εκατ. ευρώ τον Μάιο και 231 εκατ. ευρώ στο τέλος του περασμένου έτους.

Μεγαλύτερη είναι η αύξηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δήμοι και λοιποί φορείς της Αυτοδιοίκησης είχαν τον Ιούνιο ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 333 εκατ. ευρώ, από 345 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Παρά τη μικρή μηνιαία μείωση, το ποσό παραμένει σχεδόν διπλάσιο από τα 180 εκατ. ευρώ του Δεκεμβρίου.

Αύξηση εμφανίζουν και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης, με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις να φθάνουν τα 243 εκατ. ευρώ, από 208 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Ποια υπουργεία έχουν τις μεγαλύτερες οφειλές

Στα 167 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που συνδέονται με τον Κρατικό Προϋπολογισμό, μειωμένες από τα 193 εκατ. ευρώ του Μαΐου.

Από το ποσό αυτό, 143 εκατ. ευρώ αφορούν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 24 εκατ. ευρώ τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Τις μεγαλύτερες οφειλές εμφανίζει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με 66 εκατ. ευρώ και ακολουθούν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με 64 εκατ. ευρώ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με 13 εκατ. ευρώ και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με 11 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές φόρων

Στα 788 εκατ. ευρώ ανέρχονταν στο τέλος Ιουνίου οι συνολικές εκκρεμείς επιστροφές φόρων, έναντι 719 εκατ. ευρώ τον Μάιο.

Από αυτές, 234 εκατ. ευρώ παρέμεναν σε εκκρεμότητα για περισσότερο από 90 ημέρες και θεωρούνται ληξιπρόθεσμες, ενώ 554 εκατ. ευρώ αφορούν εκκρεμότητες μικρότερες των 90 ημερών.

Ωστόσο, από τα 234 εκατ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων επιστροφών, 149 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να καταβληθούν εξαιτίας εξωγενών παραγόντων, όπως η μη ανταπόκριση των δικαιούχων ή η μη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Έτσι, οι λοιπές ληξιπρόθεσμες επιστροφές περιορίζονται στα 84 εκατ. ευρώ.

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