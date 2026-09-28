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Για πολλά χρόνια, το βασικό πρόβλημα των επιχειρήσεων ήταν η εύρεση αρκετών εργαζομένων για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Σήμερα, όμως, η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει ένα διαφορετικό και πιο σύνθετο φαινόμενο: δεν υπάρχει μόνο έλλειψη προσωπικού, αλλά κυρίως έλλειψη ανθρώπων με τις δεξιότητες που απαιτεί η νέα οικονομία.

Η μετάβαση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και των ψηφιακών εργαλείων αλλάζει τα κριτήρια πρόσληψης. Οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν πλέον απλώς εργαζομένους που μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένες εργασίες. Αναζητούν ανθρώπους που μπορούν να συνεργαστούν με την τεχνολογία, να μαθαίνουν γρήγορα και να προσαρμόζονται σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών.

Η μεγάλη μάχη των ταλέντων δεν αφορά πλέον μόνο τον αριθμό των διαθέσιμων εργαζομένων, αλλά την ποιότητα και την καταλληλότητα των δεξιοτήτων τους.

Από την έλλειψη εργαζομένων στην έλλειψη κατάλληλων ανθρώπων

Η παγκόσμια αγορά εργασίας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σημαντική αναντιστοιχία. Από τη μία πλευρά υπάρχουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας που παραμένουν ανοιχτές και, από την άλλη, πολλοί υποψήφιοι που δυσκολεύονται να βρουν ευκαιρίες επειδή οι γνώσεις τους δεν ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες.

Το πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο η ανεργία ή η διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού. Είναι το λεγόμενο skills gap, το χάσμα ανάμεσα στις δεξιότητες που διαθέτουν οι εργαζόμενοι και σε εκείνες που χρειάζονται οι επιχειρήσεις.

Οι εταιρείες αναζητούν στελέχη με συνδυασμό τεχνικών και ανθρώπινων ικανοτήτων: γνώση ψηφιακών εργαλείων, κατανόηση δεδομένων, ικανότητα επικοινωνίας, δημιουργική σκέψη και επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

Η παραδοσιακή λογική της πρόσληψης, όπου ένα πτυχίο και κάποια χρόνια εμπειρίας αρκούσαν, δίνει σταδιακά τη θέση της σε ένα μοντέλο που αξιολογεί κυρίως το τι μπορεί να δημιουργήσει ένας εργαζόμενος.

Η AI αλλάζει το προφίλ του εργαζομένου

Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως επιταχυντής αυτής της αλλαγής. Οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν ανθρώπους που θα ανταγωνιστούν τις μηχανές, αλλά εργαζομένους που μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Ένας επαγγελματίας που γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί εργαλεία AI, να αναλύει αποτελέσματα και να τα μετατρέπει σε αποφάσεις αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα έναντι κάποιου που περιορίζεται σε παραδοσιακές μεθόδους εργασίας.

Αυτό δεν αφορά μόνο τον κλάδο της τεχνολογίας. Η ανάγκη για νέες δεξιότητες επεκτείνεται σε ολόκληρη την οικονομία. Στελέχη πωλήσεων, οικονομολόγοι, εργαζόμενοι στη διοίκηση, στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον όπου η συνεργασία ανθρώπου και τεχνολογίας γίνεται καθημερινότητα.

Οι επιχειρήσεις ψάχνουν ανθρώπους που μαθαίνουν

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του εργαζομένου του μέλλοντος δεν θα είναι μόνο το τι γνωρίζει σήμερα, αλλά η ικανότητά του να αποκτά νέες γνώσεις αύριο.

Η προσαρμοστικότητα εξελίσσεται σε μία από τις πιο περιζήτητες δεξιότητες. Σε ένα περιβάλλον όπου οι τεχνολογίες αλλάζουν μέσα σε λίγους μήνες, η σταθερή εξειδίκευση σε ένα μόνο αντικείμενο μπορεί να μην επαρκεί.

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανθρώπους που μπορούν να μετακινούνται ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους, να μαθαίνουν νέα εργαλεία και να αντιμετωπίζουν προβλήματα που δεν υπήρχαν όταν ξεκίνησαν την καριέρα τους.

Για αυτό και η συνεχής μάθηση γίνεται πλέον βασικό στοιχείο της επαγγελματικής εξέλιξης. Οι εργαζόμενοι που επενδύουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους αυξάνουν την αξία τους, ενώ οι εταιρείες που δημιουργούν προγράμματα εκπαίδευσης αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το νέο κυνήγι ταλέντων

Η δυσκολία εύρεσης κατάλληλου προσωπικού αλλάζει και τη στρατηγική των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες δεν μπορούν πλέον να περιμένουν απλώς να βρουν τον «τέλειο» υποψήφιο. Χρειάζεται να επενδύσουν στην ανάπτυξη ανθρώπων που διαθέτουν τις βασικές προϋποθέσεις και μπορούν να εξελιχθούν.

Η εκπαίδευση μέσα στην επιχείρηση, τα προγράμματα κατάρτισης και η δημιουργία περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη μάθηση αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Παράλληλα, η προσέλκυση ταλέντων γίνεται πιο δύσκολη, καθώς οι εργαζόμενοι αξιολογούν πλέον όχι μόνο τον μισθό, αλλά και τις ευκαιρίες εξέλιξης, την εταιρική κουλτούρα και τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.

Το ταλέντο δεν βρίσκεται μόνο σε όσους έχουν ήδη όλες τις απαντήσεις, αλλά σε εκείνους που μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα.

Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις

Η νέα πραγματικότητα δημιουργεί ένα διπλό στοίχημα. Οι επιχειρήσεις πρέπει αφενός να βρουν ανθρώπους με τις κατάλληλες γνώσεις και αφετέρου να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν και να αναπτυχθούν μέσα στον οργανισμό.

Η επόμενη δεκαετία δεν θα κριθεί μόνο από την πρόσβαση στην τεχνολογία. Θα κριθεί από την ικανότητα των επιχειρήσεων να συνδυάσουν την τεχνολογία με το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Στην εποχή της αυτοματοποίησης, ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός δεν θα είναι για τις θέσεις εργασίας, αλλά για τους ανθρώπους που μπορούν να δώσουν αξία σε αυτές.

Οι εταιρείες που θα κερδίσουν τη μάχη των ταλέντων θα είναι εκείνες που θα κατανοήσουν ότι ο εργαζόμενος του μέλλοντος δεν είναι απλώς ένας εκτελεστής εργασιών, αλλά ένας συνεργάτης στην ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων λύσεων.