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Η Schneider Electric SE βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού μηχανικής PTC Inc. έναντι ποσού άνω των 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Η συναλλαγή θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμη και σήμερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς το θέμα είναι ιδιωτικό.

Οι Financial Times είχαν μεταδώσει νωρίτερα την Κυριακή ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές συζητήσεις.

Εφόσον ολοκληρωθεί, η συμφωνία θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της Schneider Electric, σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Bloomberg.

Τον περασμένο μήνα, ο γαλλικός όμιλος ανακοίνωσε την εξαγορά, έναντι 1,2 δισ. ευρώ (1,35 δισ. δολαρίων), της Shelly Group SE, βουλγαρικής εταιρείας που κατασκευάζει έξυπνες συσκευές για το σπίτι.

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