Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Meta Platforms προχωρά σε πλήρη απαγόρευση των διαφημίσεων και των πληρωμένων προωθητικών μηνυμάτων της ByteDance, εντείνοντας τον ανταγωνισμό της με το TikTok.

Το μέτρο άρχισε να εφαρμόζεται από την Πέμπτη στις πλατφόρμες της Meta και αφορά τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, την Ιαπωνία, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Η απαγόρευση δεν περιορίζεται στις διαφημίσεις που τοποθετεί απευθείας η ByteDance, αλλά επεκτείνεται και σε τρίτους διαφημιζόμενους που πραγματοποιούν καμπάνιες οι οποίες παραπέμπουν στο TikTok ή σε άλλες υπηρεσίες της ByteDance στις συγκεκριμένες αγορές.

«Δεν χρειάζεται να προβάλλουμε διαφημίσεις ενός ανταγωνιστή, ο στόχος του οποίου είναι να απομακρύνει τους χρήστες από τις εφαρμογές μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta, υποστηρίζοντας ότι η άρνηση παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών σε έναν ανταγωνιστή αποτελεί συνήθη επιχειρηματική πρακτική.

Η κόντρα Meta – TikTok

Η Meta και το TikTok βρίσκονται εδώ και χρόνια σε άμεση αντιπαράθεση για την προσοχή των χρηστών και τα διαφημιστικά έσοδα. Η σχέση αυτή έχει, ωστόσο, μια σημαντική ιδιαιτερότητα: το TikTok δραστηριοποιείται στην αμερικανική αγορά, η οποία αποτελεί την πιο σημαντική αγορά της Meta, ενώ η Meta δεν έχει αντίστοιχη πρόσβαση στην κινεζική αγορά, όπου το TikTok δεν λειτουργεί με τη μορφή που έχει στις υπόλοιπες χώρες.

Η αντιπαράθεση έγινε ακόμη πιο έντονη τους τελευταίους μήνες, με επίκεντρο και την ασφάλεια των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον Αύγουστο, η Meta συμφώνησε σε διακανονισμό ύψους 18 δισ. δολαρίων με αμερικανικές πολιτείες, αναλαμβάνοντας την εφαρμογή νέων χαρακτηριστικών ασφαλείας για ανηλίκους στις πλατφόρμες Instagram και Facebook.

Στη συνέχεια, η εταιρεία άσκησε πιέσεις προς το TikTok και το YouTube ώστε να υιοθετήσουν αντίστοιχα μέτρα, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από μία μόνο εταιρεία.

Περιορισμοί στις διασυνδέσεις

Η αντιπαράθεση έχει μεταφερθεί και στον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες επιτρέπουν στους χρήστες να μετακινούνται προς ανταγωνιστικές υπηρεσίες.

Τον προηγούμενο μήνα, το TikTok περιόρισε τη δυνατότητα μετάβασης των χρηστών σε άλλες κοινωνικές πλατφόρμες, αφαιρώντας μεταξύ άλλων τους ειδικούς συνδέσμους προς το Instagram από τα προφίλ χρηστών.

Παράλληλα, απέρριψε διαφημίσεις της Meta που ζητούσαν από το TikTok να δεσμευτεί για αντίστοιχες παραχωρήσεις στον τομέα της προστασίας των παιδιών.

Η Meta έχει εντείνει τη δημόσια εκστρατεία πίεσης προς τους ανταγωνιστές της, προβάλλοντας διαφημίσεις σε μεγάλες εφημερίδες και επικρίνοντας δημόσια το TikTok για τη στάση του σε εκδηλώσεις και συζητήσεις που αφορούν τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης οθονών στα παιδιά.

Νέο μέτωπο στον τεχνολογικό ανταγωνισμό

Η απόφαση της Meta εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών να περιορίζουν την εμπορική προβολή ανταγωνιστικών υπηρεσιών μέσα στις δικές τους πλατφόρμες.

Αντίστοιχη πολιτική έχει ακολουθήσει και η OpenAI, η οποία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Σεπτεμβρίου, ενημέρωσε διαφημιστικούς συνεργάτες ότι δεν θα δέχεται διαφημίσεις για προϊόντα δημιουργίας εικόνας και ήχου που ανταγωνίζονται τις δικές της υπηρεσίες.

Η κίνηση της Meta απέναντι στη ByteDance προσθέτει έτσι ένα ακόμη επίπεδο στην ήδη σκληρή μάχη για χρήστες, διαφημιστικά έσοδα και χρόνο παραμονής στις πλατφόρμες.

Διαβάστε ακόμη

Βαρέα και ανθυγιεινά: Νέα δεδομένα για τους νοσηλευτές – Πώς ανοίγει ο δρόμος για σύνταξη στα 62

Φυσικό αέριο: Νέες πιέσεις στις τιμές με αύξηση στην τιμή του από την αρχή του έτους

Λιγότερο αλλά ακριβότερο κρασί περνάει τα σύνορα: Aυξάνει μερίδιο η Ευρώπη (γραφήματα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ