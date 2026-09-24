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Έντονες αντιδράσεις από την επιχειρηματική κοινότητα προκαλεί το ενδεχόμενο αύξησης του φόρου υπεραξίας (Capital Gains Tax – CGT) από τον υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας, Τζον Χίλι, στον προϋπολογισμό του επόμενου μήνα. Οι επιχειρηματίες προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποθαρρύνει τη δημιουργία νέων εταιρειών και να ενισχύσει την τάση μετακίνησης ιδιοκτητών επιχειρήσεων εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ομίλου επαγγελματικών υπηρεσιών S&W, έξι στους δέκα ιδιοκτήτες βρετανικών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι θα αποθαρρύνονταν από το να ιδρύσουν μια νέα εταιρεία εάν αυξηθεί ο φόρος υπεραξίας.

Η έρευνα της Censuswide, σε δείγμα 500 ιδιοκτητών εταιρειών με ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ 5 εκατ. και 500 εκατ. λιρών, έδειξε επίσης ότι οι μισοί θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τη Βρετανία εάν ο φόρος αυξηθεί στον προϋπολογισμό του επόμενου μήνα.

Πιέσεις στην κυβέρνηση για αύξηση εσόδων

Όπως αναφέρουν οι The Times, οι φόβοι για αλλαγές στον φόρο υπεραξίας εντείνονται, καθώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυξημένο κόστος δανεισμού, περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια και μικρότερο «μαξιλάρι» για τη χρηματοδότηση των πολιτικών της.

Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η πιθανότητα εξίσωσης του φόρου υπεραξίας με τον φόρο εισοδήματος, σε μια προσπάθεια άντλησης πρόσθετων εσόδων.

Ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται στα κέρδη από την πώληση περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, επιχειρήσεις και δεύτερες κατοικίες.

Ο Στίβεν Φιτζπάτρικ, συμπρόεδρος της Enterprise Britain και δισεκατομμυριούχος ιδρυτής των Ovo, Kaluza και Vertical Aerospace, δήλωσε ότι η φορολογία αποτελεί αναγκαίο μέρος της λειτουργίας μιας χώρας, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλεται έχει σημασία.

«Για να δημιουργηθεί μια ευημερούσα κοινωνία δεν αρκεί μόνο η σκληρή δουλειά. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να ρισκάρουν τα πάντα — χρόνο, χρήματα και ακόμη και την πιθανότητα μιας ταπεινωτικής αποτυχίας», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν θα εγκαταλείψει τη Βρετανία ακόμη και αν ο φόρος υπεραξίας εξισωθεί με τον φόρο εισοδήματος, καθώς «αυτή είναι η πατρίδα του και εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά του», όμως αμφισβήτησε αν θα αναλάμβανε ξανά ένα τόσο μεγάλο επιχειρηματικό ρίσκο.

Προειδοποιήσεις από επιχειρηματίες και επενδυτές

Οι δηλώσεις του Φιτζπάτρικ ακολουθούν αντίστοιχες προειδοποιήσεις από τον Ματ Μπέντσενορ, διευθύνοντα σύμβουλο της Hargreaves Lansdown, τον Στίβεν Φάιν της επενδυτικής τράπεζας Peel Hunt και τον λόρδο Κράντας, επικεφαλής της CMC Markets.

Ο Αντρέας Αδαμίδης, διευθύνων σύμβουλος του δικτύου ιδρυτών αναπτυσσόμενων εταιρειών Helm, ηγείται της εκστρατείας Stop the Creep κατά της αύξησης φόρων, η οποία υποστηρίζεται από περισσότερους από 150 επιχειρηματίες. «Για πολλούς ιδρυτές, η πώληση της επιχείρησής τους είναι η σύνταξή τους. Η φορολόγησή της σαν να ήταν μισθός θα πλήξει ανθρώπους τη στιγμή που η πολυετής προσπάθειά τους αποδίδει και θα τους ωθήσει στο εξωτερικό, παίρνοντας μαζί τους κεφάλαια, εμπειρία και θέσεις εργασίας που η Βρετανία χρειάζεται για ανάπτυξη», δήλωσε.

Όπως υπενθυμίζουν οι The Times, η συζήτηση για τη φυγή πλούσιων φορολογουμένων εντάθηκε μετά την είδηση ότι ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Κρις Ρόκος, ένας από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους της Βρετανίας, μεταφέρει τη φορολογική του βάση στην Ελλάδα.

Ανησυχίες για απώλειες εσόδων

Ο Τόμπι Τάλιον, φορολογικός σύμβουλος της S&W, υποστήριξε ότι οι επιχειρηματίες «στέλνουν σαφές μήνυμα προειδοποίησης προς τον υπουργό Οικονομικών».

«Η κυβέρνηση έχει περιορισμένες επιλογές για την άντληση πρόσθετων εσόδων ώστε να καλύψει τις δεσμεύσεις της, όμως ο φόρος υπεραξίας και η πιθανή εισαγωγή φόρου πλούτου είναι τομείς που οι επιχειρηματίες παρακολουθούν ιδιαίτερα στενά», ανέφερε.

Ο ιδρυτής της Ecotricity, Ντέιλ Βινς, ο οποίος έχει χρηματοδοτήσει το Εργατικό Κόμμα, έχει προτείνει την εξίσωση του φόρου υπεραξίας με τον φόρο εισοδήματος σταδιακά μέσα σε αρκετά χρόνια, υποστηρίζοντας ότι ο πλούτος «φορολογείται ελαφρύτερα από την εργασία».

Υπέρ μιας αύξησης του φόρου έχουν ταχθεί επίσης η πρώτη υπουργός Επικρατείας Λουίζ Χέιγκ και ο υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ.

Η επικεφαλής γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, Έμμα Ρέινολντς, απέφυγε να αποκλείσει αλλαγές, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να δώσει διαβεβαιώσεις για τον προϋπολογισμό και ότι η κυβέρνηση επέλεξε να τον παρουσιάσει νωρίτερα ώστε να περιορίσει τις «εικασίες».

Προειδοποιήσεις ότι η αύξηση μπορεί να μειώσει τα έσοδα

Η Investment Association, στην εισήγησή της προς το υπουργείο Οικονομικών, κάλεσε την κυβέρνηση να αποφύγει νέες αυξήσεις στον φόρο υπεραξίας, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα έστελνε το αντίθετο μήνυμα σε όσους ενθαρρύνονται να μεταφέρουν αποταμιεύσεις από μετρητά σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Φορολογικοί σύμβουλοι προειδοποιούν επίσης ότι η εξίσωση του φόρου υπεραξίας με τον φόρο εισοδήματος θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες δισεκατομμυρίων λιρών για το Δημόσιο.

Ο Ρόμπερτ Σάλτερ, διευθυντής της Blick Rothenberg, εκτιμά ότι η αύξηση του υψηλότερου συντελεστή φόρου υπεραξίας στο 34% από 24%, ώστε να πλησιάσει τον ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 45%, θα μπορούσε να μειώσει τα φορολογικά έσοδα κατά 540 εκατ. λίρες το φορολογικό έτος 2026-27.

Η απώλεια θα μπορούσε να φτάσει τα 2,06 δισ. λίρες το 2027-28 και τα 3,5 δισ. λίρες το 2028-29, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από τον φόρο υπεραξίας προέρχεται από μικρό αριθμό φορολογουμένων, οι οποίοι είναι και οι πιο εύκολο να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στο εξωτερικό.

Το υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας δήλωσε ότι οι αποφάσεις για τη φορολογία ανήκουν στον υπουργό και θα ανακοινωθούν στα δημοσιονομικά γεγονότα, χωρίς να σχολιάζει φήμες ή προτάσεις.

Ο Τζον Χίλι, στην πρώτη μεγάλη οικονομική ομιλία του νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δήλωσε ότι στόχος του είναι η συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο.

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