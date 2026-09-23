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Επιβράδυνση κατέγραψε ο ιδιωτικός τομέας της Βρετανίας τον Σεπτέμβριο, την ώρα που οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχύθηκαν, σύμφωνα με την έρευνα της S&P Global, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η ισχυρότερη του αναμενομένου ανάπτυξη των θερινών μηνών αρχίζει να χάνει τη δυναμική της.

Ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global υποχώρησε στις 51,7 μονάδες, από 52,5 τον Αύγουστο, καταγράφοντας χαμηλό τριών μηνών. Η επίδοση ήταν επίσης ελαφρώς χαμηλότερη από τις 52 μονάδες που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Παρά την υποχώρηση, ο δείκτης παρέμεινε πάνω από το όριο των 50 μονάδων, το οποίο διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Πιέσεις από ενέργεια και κόστος δανεισμού

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η απροσδόκητα ισχυρή ανάπτυξη που καταγράφηκε το καλοκαίρι αρχίζει να εξασθενεί, καθώς η παρατεταμένη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν προκαλεί νέες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και ομολόγων.

Παράλληλα, αυξάνεται η επιφυλακτικότητα ενόψει του πρώτου προϋπολογισμού της κυβέρνησης του πρωθυπουργού, Άντι Μπέρναμ. Η άνοδος του κόστους δανεισμού περιορίζει περαιτέρω τα ήδη στενά δημοσιονομικά περιθώρια της κυβέρνησης και ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές αυξήσεις φόρων.

Η S&P Global εκτιμά ότι η αύξηση της παραγωγής στους κλάδους των υπηρεσιών και της μεταποίησης αντιστοιχεί σε τριμηνιαία ανάπτυξη μόλις 0,1%.

Πρόκειται για σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, όταν η οικονομική δραστηριότητα είχε ενισχυθεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο, τον καλό καιρό και τις επιχειρήσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Εντείνεται ο πληθωρισμός

Ο επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρήσεων της S&P Global Market Intelligence, Κρις Γουίλιαμσον, δήλωσε ότι η ανάπτυξη περιορίζεται από τον συνδυασμό υψηλών τιμών ενέργειας, γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αυξημένου κόστους δανεισμού και της αβεβαιότητας ενόψει του προϋπολογισμού.

Παράλληλα, η S&P εντόπισε περισσότερες ενδείξεις ότι το ενεργειακό σοκ μεταφέρεται στις βρετανικές επιχειρήσεις. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων οδήγησε το κόστος λειτουργίας των εταιρειών στην ταχύτερη αύξηση των τελευταίων τριών μηνών.

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός στις τιμές παραγωγής αυξήθηκε στον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο.

Υπηρεσίες και μεταποίηση χάνουν ταχύτητα

Ο PMI των υπηρεσιών υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, ενώ ο δείκτης που καταγράφει την παραγωγή στη μεταποίηση έπεσε σε χαμηλό εξαμήνου.

Για την επιβράδυνση τον Σεπτέμβριο ευθύνονται η ασθενέστερη καταναλωτική ζήτηση και το υποτονικό εγχώριο οικονομικό περιβάλλον. Ως αντίβαρο, ωστόσο, λειτουργούν οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και η αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Παρά τις ενδείξεις επιβράδυνσης, πάντως, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη δεν υποχώρησε. Ο δείκτης της S&P Global που αποτυπώνει τις προσδοκίες για τη μελλοντική παραγωγή παρέμεινε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο.

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