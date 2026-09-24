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Τη δημιουργία ενός ξεκάθαρου οδικού χάρτη για την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στην επόμενη δεκαετία ζητά ο Τόνι Μπλερ, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για το μέλλον των σχέσεων Λονδίνου – Βρυξελλών μετά το Brexit.

Ο πρώην πρωθυπουργός των Εργατικών υποστηρίζει ότι η χώρα χρειάζεται να εγκαταλείψει τη σημερινή αποσπασματική προσέγγιση και να υιοθετήσει μια «δομημένη σχέση» με την ΕΕ, η οποία θα οδηγεί σταδιακά σε στενότερη συνεργασία και τελικά σε επανασύνδεση με την ευρωπαϊκή οικογένεια.

Ωστόσο, ο Τόνι Μπλερ δεν τάσσεται υπέρ μιας άμεσης επιστροφής στο σημερινό μοντέλο της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης. Αντίθετα, προτείνει μια επιστροφή σε μια «σημαντικά μεταρρυθμισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση», η οποία, όπως εκτιμά, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ισχυρός παγκόσμιος παίκτης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι πιέσεις προς τη βρετανική κυβέρνηση για επαναπροσδιορισμό της σχέσης με την Ευρώπη, ενώ η συζήτηση για το κόστος και τις συνέπειες του Brexit επιστρέφει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο.

Το σχέδιο Μπλερ για μια «νέα Ευρώπη»

Το Tony Blair Institute (TBI) παρουσιάζει μια νέα στρατηγική με τίτλο «Beyond Leave and Remain: A Path to Rejoining a Reformed Europe», στην οποία υποστηρίζεται ότι η Βρετανία πρέπει να δηλώσει ως μακροπρόθεσμο στόχο την επιστροφή της στην ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η Ένωση θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι το Λονδίνο θα πρέπει να επιδιώξει μια πιο ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας Ευρώπης πιο ανταγωνιστικής, αποτελεσματικής και ικανής να αντιμετωπίσει τις νέες διεθνείς προκλήσεις.

Το σχέδιο προβλέπει σταδιακή επαναπροσέγγιση σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα, η ενέργεια και η τεχνολογία.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η επιστροφή της Βρετανίας στο ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ, η δημιουργία μιας κοινής ενεργειακής στρατηγικής στη Βόρεια Θάλασσα, αλλά και η επανασύνδεση με τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να μειώσει το ενεργειακό κόστος για τους Βρετανούς καταναλωτές, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση έως και 370 εκατ. λίρες ετησίως.

Το οικονομικό κόστος του Brexit

Η νέα παρέμβαση του Τόνι Μπλερ συνοδεύεται από εκτιμήσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ.

Ανάλυση του Institute for Public Policy Research (IPPR) υποστηρίζει ότι η χώρα χάνει περίπου 6,5 δισ. λίρες τον χρόνο σε εξαγωγές προς την ΕΕ, λόγω της απουσίας συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης προτύπων.

Μια πιθανή συμφωνία που θα επέτρεπε την αμοιβαία αναγνώριση ελέγχων και πιστοποιήσεων θα μπορούσε να ενισχύσει τις εξαγωγές βρετανικών προϊόντων κατά 3,7 έως 6,5 δισ. λίρες ετησίως, με σημαντικά οφέλη για κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα ηλεκτρονικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Μετά το Brexit, πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόσθετες διαδικασίες, καθώς προϊόντα που παράγονται και πιστοποιούνται στη Βρετανία πρέπει να υποβάλλονται σε νέους ελέγχους πριν διατεθούν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η πολιτική πίεση για αλλαγή πορείας

Η συζήτηση για μια νέα σχέση με την Ευρώπη αποκτά μεγαλύτερη ένταση και σε πολιτικό επίπεδο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο του ΟΗΕ, απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο το επόμενο προεκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών να περιλαμβάνει πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για την Ευρώπη.

Παράλληλα, δημοσκόπηση της YouGov για λογαριασμό της οργάνωσης Best for Britain, σε δείγμα σχεδόν 14.000 ενηλίκων, κατέγραψε τη δυναμική που μπορεί να έχει η συζήτηση για μια στενότερη σχέση με την ΕΕ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ενόψει κοινοβουλευτικής συζήτησης για την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 12 Οκτωβρίου.

Ο Τόνι Μπλερ επιχειρεί ουσιαστικά να επαναφέρει στο κέντρο του πολιτικού διαλόγου ένα ζήτημα που για χρόνια παρέμενε στο περιθώριο μετά το δημοψήφισμα του 2016: όχι πλέον το δίλημμα «Leave ή Remain», αλλά το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια νέα ευρωπαϊκή σχέση για τη Βρετανία σε έναν κόσμο αυξημένου ανταγωνισμού.

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