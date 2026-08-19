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Η Banca Monte dei Paschi di Siena εξετάζει εναλλακτικές στρατηγικές απέναντι στην πρόταση εξαγοράς που έχει καταθέσει η Intesa Sanpaolo, μεταξύ των οποίων ενδέχεται να περιλαμβάνονται προσφορές για την Banco BPM και την Banca Generali, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Monte Paschi, Λουίτζι Λοβάγλιο, έχει συγκαλέσει συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για την Πέμπτη, ανέφερε η ίδια πηγή, ζητώντας να μην κατονομαστεί καθώς οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.

Ο Λοβάγλιο βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης της στρατηγικής και ενδέχεται να προτείνει την υποβολή ξεχωριστών προσφορών για τις δύο τράπεζες. Πρόκειται για μια κίνηση υψηλού ρίσκου, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντεπίθεση στην προσπάθεια εξαγοράς της Monte Paschi από την Intesa.

Η ιταλική εφημερίδα Il Sole 24 Ore είχε αναφέρει νωρίτερα ότι ο Λοβάγλιο προετοιμάζει ένα τέτοιο σχέδιο.

Ο επικεφαλής της Monte Paschi αναζητεί τρόπους για να υπερασπιστεί την τράπεζα απέναντι στην Intesa, καθώς η βασική γραμμή άμυνάς του —μια πιθανή συγχώνευση μεταξύ ίσων με την Banco BPM— κατέρρευσε λόγω της αντίθεσης του μεγαλύτερου μετόχου της Banco BPM, της γαλλικής Crédit Agricole.

Το Bloomberg είχε μεταδώσει προηγουμένως ότι η Monte Paschi εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Εκπρόσωποι της Monte Paschi δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ Banca Generali, Intesa και Banco BPM αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

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