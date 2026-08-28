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Η Jio Platforms Ltd., ο ψηφιακός και τηλεπικοινωνιακός βραχίονας του ομίλου του δισεκατομμυριούχου Μουκές Αμπάνι, έλαβε την απαραίτητη έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO), ξεπερνώντας ένα κρίσιμο εμπόδιο στο πολυαναμενόμενο σχέδιο εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ινδίας (Securities and Exchange Board of India – SEBI) εξέδωσε επιστολή παρατηρήσεων κατά την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 28 Αυγούστου, δίνοντας ουσιαστικά στην εταιρεία το πράσινο φως για να προχωρήσει με τη δημόσια εγγραφή.

Η Jio Platforms, η οποία αποτελεί μέρος της Reliance Industries Ltd., είχε καταθέσει στις 19 Ιουνίου τα προσχέδια των εγγράφων για την προσφορά.

Το IPO περιλαμβάνει την έκδοση έως και 270 εκατ. νέων μετοχών, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο. Η έκδοση αυτή αντιστοιχεί σε αραίωση περίπου 2,9% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Τα καθαρά έσοδα που θα προκύψουν από την πώληση των μετοχών πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή χρέους, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

IPO έως 4 δισ. δολάρια και αποτίμηση άνω των 100 δισ.

Η εταιρεία, στην οποία ανήκει ο μεγαλύτερος πάροχος κινητής τηλεφωνίας της Ινδίας, θα μπορούσε να αντλήσει έως και 4 δισ. δολάρια μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς και να επιδιώξει αποτίμηση που θα ξεπερνά τα 100 δισ. δολάρια.

Μια δημόσια εγγραφή αυτού του μεγέθους θα ξεπερνούσε το IPO ύψους 3,3 δισ. δολαρίων της Hyundai Motor India Ltd. το 2024 και θα μπορούσε να προσφέρει νέα ώθηση στην ιδιαίτερα δραστήρια αγορά άντλησης μετοχικών κεφαλαίων της Ινδίας.

Η εισαγωγή της Jio Platforms αποτελεί ένα σχέδιο που βρίσκεται εδώ και χρόνια στην ατζέντα του Μουκές Αμπάνι.

Ο Αμπάνι, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Reliance Industries, είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά τα σχέδια για εισαγωγή της Jio Platforms στο χρηματιστήριο το 2019.

Κατά την περσινή γενική συνέλευση των μετόχων, είχε δηλώσει ότι η εταιρεία στόχευε σε χρηματιστηριακή εισαγωγή έως τον Ιούνιο του 2026.

Η τελευταία ρυθμιστική έγκριση ανοίγει πλέον τον δρόμο για την επόμενη φάση μιας από τις μεγαλύτερες και περισσότερο αναμενόμενες δημόσιες εγγραφές στην ινδική αγορά.

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