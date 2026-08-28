Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η αυστραλιανή Qantas Airways ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να αποσύρει τα 10 Airbus A380 από τον στόλο της από τα μέσα του 2028, τέσσερα χρόνια νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματίσει, καθώς αυξάνονται τα κόστη συντήρησης και στον στόλο της προστίθενται νεότερα και πιο αποδοτικά αεροσκάφη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Qantas International and Freight, Καμ Γουάλας, δήλωσε σε αναλυτές ότι η διατήρηση των αεροσκαφών σε πτητική λειτουργία γίνεται ολοένα ακριβότερη και πιο περίπλοκη, καθώς η παραγωγή του A380 έχει σταματήσει από το 2021, ενώ αυξάνονται και οι περιορισμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το superjumbo

Η Airbus ανέπτυξε το τετρακινητήριο A380 με στόχο να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Boeing 747 στην αγορά των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων.

Το αεροσκάφος, με δύο πλήρη καταστρώματα σε όλο το μήκος της ατράκτου, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει έως και 853 επιβάτες.

Το A380 πραγματοποίησε την είσοδό του στην εμπορική αεροπορία το 2007 με τη Singapore Airlines.

Η Airbus παρέδωσε συνολικά 251 A380 προτού τερματίσει την παραγωγή του μοντέλου το 2021, αφού η Emirates, ο σημαντικότερος πελάτης του προγράμματος, περιόρισε μια μεγάλη παραγγελία.

Το υψηλό κόστος καυσίμων και συντήρησης του A380, σε συνδυασμό με τη δυσκολία να γεμίζουν σταθερά περισσότερες από 500 θέσεις, περιόρισε την ελκυστικότητά του για τις περισσότερες αεροπορικές εταιρείες εκτός του Κόλπου.

Παράλληλα, πιο αποδοτικά δικινητήρια αεροσκάφη ευρείας ατράκτου, όπως τα Boeing 787 και Airbus A350, αποδυνάμωσαν περαιτέρω τα οικονομικά πλεονεκτήματά του. Η πανδημία της Covid, κατά την οποία καθηλώθηκε σχεδόν ολόκληρος ο παγκόσμιος στόλος των A380, επιτάχυνε την παρακμή του.

Από τα 251 αεροσκάφη που παραδόθηκαν, τα 196 παραμένουν σε υπηρεσία, σύμφωνα με στοιχεία της Airbus για τον Ιούλιο.

Ποιες αεροπορικές έχουν αποσύρει τα A380

Η Air France απέσυρε τον στόλο των 10 A380 το 2020, επισπεύδοντας τη διαδικασία που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το 2022, καθώς η πανδημία σταμάτησε ουσιαστικά τα διεθνή ταξίδια.

Η China Southern Airlines απέσυρε τα πέντε A380 της στα τέλη του 2022, έχοντας διατηρήσει τις πτήσεις με το συγκεκριμένο μοντέλο κατά το μεγαλύτερο μέρος της πανδημίας.

Η Malaysia Airlines απέσυρε τα έξι A380 της το 2023.

Η Qantas θα αρχίσει να αποσύρει τα 10 A380 της από τα μέσα του 2028. Η κίνηση αναμένεται να της αποφέρει καθαρό όφελος στις ταμειακές ροές περίπου 300 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας (215,34 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) από το οικονομικό έτος 2028 έως και το οικονομικό έτος 2031, κυρίως μέσω της αποφυγής δαπανών συντήρησης.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Qantas καθήλωσε τον στόλο των A380 για περισσότερες από 500 ημέρες, καθώς τα διεθνή ταξίδια κατέρρευσαν. Τα αεροσκάφη τοποθετήθηκαν σε μακροχρόνια αποθήκευση στην Καλιφόρνια και το Άμπου Ντάμπι.

Άλλες αεροπορικές εταιρείες που έχουν περιορίσει τους στόλους των A380 τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν τις Thai Airways, Lufthansa, Korean Air, Singapore Airlines και Qatar Airways.

Ποιοι εξακολουθούν να πετούν με A380

Η Emirates παραμένει μακράν ο μεγαλύτερος διαχειριστής A380 στον κόσμο, με σημερινό στόλο 116 αεροσκαφών, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στα μισά από όλα τα A380 που κατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν.

Η Singapore Airlines και η British Airways διαθέτουν από 12 A380, αποτελώντας τους μεγαλύτερους διαχειριστές του μοντέλου μετά την Emirates.

Οι Lufthansa, Qatar Airways και Etihad Airways διαθέτουν από οκτώ A380 η καθεμία.

Το συγκεκριμένο μοντέλο εξακολουθούν επίσης να χρησιμοποιούν η Korean Air, η Asiana Airlines και η ιαπωνική All Nippon Airways.

Η Emirates σχεδιάζει να διατηρήσει το A380 σε πτητική λειτουργία μέχρι τη δεκαετία του 2040, ενώ άλλες αεροπορικές εταιρείες αναμένουν να αρχίσουν να αποσύρουν σταδιακά το αεροσκάφος από τις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Διαβάστε ακόμη

Φυσικό αέριο: Αγώνας για τα αποθέματα στην ΕΕ – Ανοδος στις τιμές και «μάχη» για φορτία LNG

Shein: Τα 5 σημεία-κλειδιά πριν από το χρηματιστηριακό ντεμπούτο των 27 δισεκατομμυρίων

ΟΛΠ: Με 99,94% η αλλαγή καταστατικού – Ανοίγει ο δρόμος για επέκταση πέρα από τον Πειραιά

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ