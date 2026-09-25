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Οι αποδόσεις των πιο μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, αποτελώντας το τελευταίο επεισόδιο στο παγκόσμιο sell-off της αγοράς χρέους, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τον πληθωρισμό και τα αυξανόμενα βάρη του κρατικού δανεισμού.

Παρά και τη σημερινή αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών οι αποδόσεις των αμερικανικών treasuries από πενταετή έως τριακονταετή διάρκεια «έπιασαν» νέα υψηλά πολλών ετών.

Ειδικά η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 5,5%, στο 5,508%, επίπεδο που η αγορά έχει να δει από το 2004, ενώ η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε στο 5,22%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

«Είναι τα απόνερα μιας έκρηξης», δήλωσε ο Μπράις Ντότι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου ομολόγων στη Sit Investment Associates. «Οι επενδυτές προσπαθούν να ψάξουν μέσα στα συντρίμμια για ενδείξεις: πρόκειται για υπερβολική αντίδραση ή για την αρχή μιας νέας ανοδικής κίνησης των αποδόσεων;».

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και των ευρύτερων δεικτών πληθωρισμού τους τελευταίους έξι μήνες οδήγησε τη Federal Reserve να αυξήσει τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά από το 2023, ενώ οι προσδοκίες για νέες αυξήσεις μέσα στον επόμενο χρόνο έχουν ενισχυθεί.

Οι αγορές χρήματος προεξοφλούν πλέον πλήρως τρεις αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ υπάρχει σημαντική αντιστάθμιση κινδύνου για μια τέταρτη αύξηση. Επίσης τα προγνωστικά για δεύτερη σερί άνοδο τον ερχόμενο μήνα έχουν ανέβει κοντά στο 70%!

Στην αγορά των treasuries, η απόδοση του διετούς ομολόγου έχει αυξηθεί περισσότερο από 150 μονάδες βάσης από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, ενώ η απόδοση του 30ετούς έχει ενισχυθεί πάνω από 80 μονάδες βάσης.

Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού αποτελεί απειλή για τις πλειοψηφίες των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς εντείνονται οι πιέσεις από τα υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει τα αμερικανικά επιτόκια να διαμορφωθούν στο «1% ή χαμηλότερα» και έχει επικρίνει το διοικητικό συμβούλιο της Fed, χαρακτηρίζοντάς το «εχθρικό» λόγω της απόφασης για αύξηση των επιτοκίων.

Η συνεχιζόμενη άνοδος των αποδόσεων υπονομεύει τις προσπάθειες του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ να περιορίσει το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ διεύρυνε στα μέσα Αυγούστου το πρόγραμμα επαναγοράς κρατικών ομολόγων, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις πιέσεις στην αγορά.

Την Πέμπτη, το υπουργείο αποδέχθηκε προσφορές ύψους 4,08 δισ. δολαρίων από το ανώτατο όριο των 6 δισ. δολαρίων που είχε θέσει για μια πράξη επαναγοράς τίτλων διάρκειας 20 έως 30 ετών. Οι αποδόσεις αυξήθηκαν, γεγονός που έδειξε την απογοήτευση της αγοράς από το αποτέλεσμα.

Το υπουργείο Οικονομικών είχε επίσης επαναγοράσει λιγότερα ομόλογα από τον στόχο του στην πρώτη διευρυμένη πράξη επαναγοράς στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Αυτό που εξέπληξε την αγορά ήταν ότι δεν έφτασαν στο πλήρες ποσό των 6 δισ. δολαρίων, μετά το sell-off που είχαμε τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο Μπριτζ Κουράνα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Wellington Management.

«Νόμιζα ότι ο σκοπός των επαναγορών ήταν να αντιμετωπίσουν δραστικές ή μη ρευστές κινήσεις στις τιμές, και θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι χθες ήταν μια τέτοια ημέρα», πρόσθεσε. Για τον Κουράνα, το ερώτημα πλέον είναι: «Αν δεν πρόκειται να αγοράσουν το μέγιστο ποσό υπό αυτές τις συνθήκες, πότε θα το κάνουν;».

Θυμίζουμε ότι η απόδοση του πενταετούς αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε την Τετάρτη το 5% για πρώτη φορά από το 2007, σε μια από τις χειρότερες συνεδριάσεις των τελευταίων μηνών.

Στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan Chase και της KKR εκτιμούν ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έχουν περιθώριο να κινηθούν ακόμη υψηλότερα, καθώς ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την ενέργεια, οι μεγάλες ανάγκες κρατικού δανεισμού και ο κίνδυνος νέας σύσφιξης από τις κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγορές.

Αντιστοίχως, ο στρατηγικός αναλυτής της Bank of America, Μάικλ Χάρτνετ, σε νέο σημείωμα του, προειδοποίησε ότι η υψηλη μεταβλητότητα στην αγορά ομολόγων αυξάνει τον κίνδυνο για ευρύτερη απομόχλευση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σε περίπτωση που οι μετοχές του χρηματοπιστωτικού κλάδου υποχωρήσουν παράλληλα, θα μπορούσε να προκληθεί ένα ευρύτερο sell-off στα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ρίσκου.

Ο αναλυτής της BofA σημείωσε, επίσης, ότι οι αμερικανικές μετοχές εμφανίζουν εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι «AI Big 10» αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 41% της συνολικής στάθμισης της αγοράς, επίπεδο κοντά σε ιστορικά υψηλά.

Η συγκέντρωση αυτή, όπως εξήγησε, θα μπορούσε να ενισχύσει τον αντίκτυπο πιθανών κραδασμών από την αγορά ομολόγων στις μετοχές.

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