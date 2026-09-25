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Οι ελπίδες για μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου στο Ιράν οδήγησαν χαμηλότερα τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύοντας την ανάκαμψη της Wall Street παρά και τη νέα άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,93% στις 51.828 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,51% στις 7.743 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,48% στις 27.068 μονάδες.

Η εβδομάδα ήταν ιδιαίτερα ασταθής για τις αμερικανικές μετοχές, καθώς οι επενδυτές κλήθηκαν να αποτιμήσουν ταυτόχρονα το νέο ράλι γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τα αντικρουόμενα γεωπολιτικά μηνύματα, την αύξηση των προσδοκιών για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve και την αναταραχή στην αγορά ομολόγων.

Παρά την έντονη μεταβλητότητα, και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street «έκοψαν» το νήμα της εβδομάδας με κέρδη. Ο Dow Jones μπόρεσε τελικά να περάσει σε θετικό έδαφος, έστω και με μικρή αύξηση 0,1%, ο S&P 500 ανέβηκε περίπου 1% στο πενθήμερο και ο Nasdaq ήταν ο μεγάλος κερδισμένος με αύξηση 2%.

Μέσα στην εβδομάδα ο Nasdaq κατέγραψε δύο νέα ρεκόρ, για πρώτη φορά από τις αρχές Ιουνίου, ενώ ο S&P 500 βρίσκεται μόλις 0,7% κάτω από το τελευταίο ιστορικό υψηλό του.

Οι βελτιωμένες προσδοκίες για πρόοδο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής έδωσε… ανάσες στην αγορά και τα commodities.

H προθεσμιακή τιμή του Brent έπεσε κοντά στα 104 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI λίγο πάνω από τα 92 δολάρια, μετά το δημοσίευμα των New York Times ότι το Ιράν έχει καταθέσει σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα Στενά του Ορμούζ θα άνοιγαν ξανά και οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης θα επανεκκινούσαν.

Ξεχωριστά, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζήτησε τη σύγκρουση στο Ιράν με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, προσθέτοντας πως «πιστεύω ότι θα τα πάμε εξαιρετικά», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πέρα από τον πόλεμο στο Ιράν, το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν ανάμεσα στα θέματα που εξέτασαν οι δύο ηγέτες, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποια σημαντική συμφωνία.

Πάντως, οι επενδυτές εστίασαν στο γεγονός ότι στο δύσκολο μέτωπο των διμερών εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν έστω να παρατείνουν την τρέχουσα εμπορική εκεχειρία έως τον Ιανουάριο, δίδοντας περισσότερο χρόνο στις διαπραγματεύσεις. Μιλώντας στο CNBC Αμερικανός αξιωματούχος αρμόδιος για θέματα εμπορίου δήλωσε ότι περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενο της συμφωνίας και τα επόμενα βήματα αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Λευκό Οίκο την ερχόμενη Δευτέρα.

Οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν βασικός παράγοντας για τις αγορές, σε μια περίοδο κατά την οποία το υψηλό ενεργειακό κόστος ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και στηρίζει τις εκτιμήσεις για νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Οι αγορές χρήματος προεξοφλούν τρεις αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στον επόμενο χρόνο, εξέλιξη που θα μπορούσε να περιορίσει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου και να διατηρήσει τις αποδόσεις των ομολόγων σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Τελικά, οι επενδυτές κινούνται ανάμεσα σε τρία σημαντικά αντίθετα ρεύματα: την ισχυρή ζήτηση και τα ανθεκτικά εταιρικά κέρδη, τον γεωπολιτικό κίνδυνο και την αβεβαιότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική», εξήγησε ο Κάιλ Ρόντα της Capital.com.

Παρά την ανθεκτικότητα των μετοχών, η έντονη πτώση των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυτή την εβδομάδα αποτελεί πηγή ανησυχίας για τους επενδυτές.

Οι μακροπρόθεσμοι τίτλοι έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου να αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2007 και την απόδοση του 30ετούς να φτάνει σε υψηλό από τον Ιούνιο του 2004.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, η απόδοση του 30ετούς ξεπέρασε το όριο του 5,5% πριν σταθεροποιηθεί γύρω στο 5,497% και του 10ετούς κινήθηκε στο 5,171%.

Η αναταραχή στην αγορά ομολόγων, τις τελευταίες ημέρες, προκλήθηκε από τον συνδυασμό των ανησυχιών για πληθωρισμό λόγω της ενέργειας, των προβληματισμών για τα τεράστια ποσά χρέους που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και της επανατιμολόγησης των προσδοκιών για τα επιτόκια της Fed προς πιο αυστηρή κατεύθυνση.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα δεύτερης σερί αύξησης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη FOMC τον Οκτώβριο ανέρχεται πλέον στο 64%, έναντι σχεδόν 58% πριν από μία εβδομάδα.

Στο μέτωπο της οικονομίας, τα στοιχεία έδειξαν ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες για την άνοδο των τιμών και τις προοπτικές της οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, οι παραγγελίες για επιχειρηματικό εξοπλισμό αυξήθηκαν τον Αύγουστο περισσότερο από όσο ανέμεναν οι αναλυτές.

«Ο S&P 500 έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις αυξανόμενες μακροοικονομικές πιέσεις. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν πάνω από το 5% και η νομισματική πολιτική στράφηκε ξανά προς μια πιο αυστηρή κατεύθυνση, ο δείκτης συνεχίζει να κινείται κοντά σε ιστορικά υψηλά», σχολίασε ο Άνταμ Τέρνκουιστ, της LPL Financial.

«Μεγάλο μέρος αυτής της ανθεκτικότητας αποδίδεται στην επιστροφή των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Μετά τη σημαντική υποαπόδοση του πρώτου τριμήνου, ο δείκτης των “Υπέροχων Επτά” έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή ανάκαμψη, επαναφέροντας τον S&P 500 σε επίπεδα ρεκόρ και ανακτώντας την ηγετική θέση έναντι της ευρύτερης αγοράς», πρόσθεσε.

Αντιστοίχως και στη σημερινή συνεδρίαση τα περισσότερα μέλη των Υπέροχων Επτά κινήθηκαν ανοδικά, με οδηγό την Microsoft και την Apple.

Στον αντίποδα η Meta διόρθωσε μετά το εντυπωσιακό ράλι των προηγούμενων ημερών, χάρη στο οποίο πρόσθεσε περίπου 12% για το πενθήμερο και 30% για το μήνα. Αφορμή στάθηκε η παρουσίαση από την εταιρεία του βοηθού τεχνητής νοημοσύνης Muse, που έκτοτε εξελίχτηκε σε μία από τις δημοφιλέστερες δωρεάν εφαρμογές για καταναλωτές, κατακτώντας την κορυφή του App Store της Apple.

Η απήχηση του Muse λειτούργησε σαν τροχοπέδη για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, καθώς το εργαλείο ΑΙ μπορεί να ελέγχει αυτόματα τραπεζικές καταστάσεις, να μεταφέρει κεφάλαια σε λογαριασμούς με υψηλότερες αποδόσεις και να επαναδιαπραγματεύεται τραπεζικές χρεώσεις.

Στους μεγάλους κερδισμένους της ημέρας βρέθηκε η Akamai Technologies, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ύψους 11,6 δισ. δολαρίων με την Anthropic για την παροχή υπολογιστικής ισχύος cloud, όπως και η Costco Wholesale, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε υψηλότερα κέρδη και πωλήσεις.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές πληροφορικής, όπως η Marvell Technology και η Lumentum Holdings, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να τοποθετούνται σε εταιρείες που μπορούν να επωφεληθούν από την αυξανόμενη ζήτηση για εξοπλισμό, ημιαγωγούς και δικτυακές υποδομές AI.

Στον αντίποδα, υπό πίεση βρέθηκε η Intel μετά την πρόσφατη ισχυρή άνοδο που είχε καταγράψει λόγω των προσδοκιών για συνεργασίες και επενδύσεις στον κλάδο των ημιαγωγών. Οι επενδυτές εμφανίστηκαν πιο επιλεκτικοί, αναζητώντας πλέον απτά αποτελέσματα από τις στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας.

Αρνητικά αντέδρασαν οι επενδυτές και στην είδηση ότι η MGM Resorts International εξετάζει την υποβολή προσφοράς για την εξαγορά της People Inc. του Μπάρι Ντίλερ, η οποία κατέχει περίπου 27% της MGM, με αποτέλεσμα η μετοχή της πολυεθνικής εταιρείας φιλοξενίας να κινηθεί πτωτικά.

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