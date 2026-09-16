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Η Novo Nordisk A/S και η Anthropic PBC θα συνεργαστούν για να επιταχύνουν την ανάπτυξη φαρμάκων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, έναν βασικό στόχο καθώς η Novo προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

«Η συνεργασία μας με την Anthropic θα δώσει ισχυρή ώθηση στον οργανισμό έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας μας», δήλωσε την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της Novo, Μάικ Ντούστνταρ, προσθέτοντας ότι η φαρμακοβιομηχανία φιλοδοξεί «να γίνει η εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης με τη μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο».

Αρχικά, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Novo θα χρησιμοποιήσει το Claude Science της Anthropic για την αντιμετώπιση επιστημονικών προβλημάτων που έχουν εντοπίσει οι ερευνητές και στα οποία εκτιμάται ότι οι συνδυασμένες δυνατότητες των δύο εταιρειών μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Στόχος είναι να συντομευθεί η διαδρομή από την έρευνα έως την κυκλοφορία ενός προϊόντος στην αγορά και, τελικά, να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό «εντελώς νέων επιστημονικών ευκαιριών», σύμφωνα με τον Ντούστνταρ.

Η Novo χρειάζεται φάρμακα νέας γενιάς προκειμένου να καλύψει το κενό που αναμένεται να δημιουργηθεί στα έσοδά της. Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, τα φάρμακά της Ozempic και Wegovy για τον διαβήτη και την παχυσαρκία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από γενόσημα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.Σε πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η δανέζικη εταιρεία προσπαθεί επίσης να ανακτήσει μερίδιο αγοράς από την Eli Lilly & Co, μεταδίδει το Bloomberg.

Οι οικονομικοί όροι της συνεργασίας δεν γνωστοποιήθηκαν.

Η συνεργασία με την Anthropic έρχεται λίγους μήνες αφότου η Novo συμφώνησε να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη της OpenAI σε ολόκληρη την εταιρεία.

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