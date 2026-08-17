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Ο επικεφαλής της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, προειδοποίησε τον Βρετανό υπουργό Οικονομικών Τζον Χίλι να μην προχωρήσει σε αύξηση της φορολογίας των τραπεζών, καθώς η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ προετοιμάζει τον προϋπολογισμό του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τους Financial Times.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την περασμένη εβδομάδα, ο Ντάιμον υποστήριξε ότι οι υψηλότεροι φόροι συχνά οδηγούν σε απώλεια θέσεων εργασίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται άτομα που ενημερώθηκαν για τη συνομιλία.

Ως παράδειγμα ανέφερε τη Νέα Υόρκη, όπου, όπως υποστήριξε, η μείωση των θέσεων εργασίας στον χρηματοπιστωτικό κλάδο οφείλεται εν μέρει στην υψηλή φορολογική επιβάρυνση της πόλης.

Στο τραπέζι υψηλότεροι φόροι για τις τράπεζες

Ο Μπέρναμ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της φορολογίας των τραπεζών στον νέο προϋπολογισμό, καθώς τα ισχυρά κέρδη του χρηματοπιστωτικού κλάδου έχουν ενισχύσει τις πιέσεις για μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ανάμεσα σε εκείνους που ζητούν υψηλότερους φόρους βρίσκονται και τα βρετανικά συνδικάτα.

Ο Ντάιμον έχει επαναλάβει τις τελευταίες εβδομάδες την κριτική του για την πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση που επιβάλλεται στις βρετανικές τράπεζες, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη αύξησή της θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκροή κεφαλαίων από τη χώρα.

«Εάν έχεις ένα μη ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, τα κεφάλαια εγκαταλείπουν τη χώρα σου», είχε δηλώσει ο επικεφαλής της JPMorgan στο Master Investor Podcast with Wilfred Frost στις 16 Ιουλίου.

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