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Η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, με τις συνολικές δαπάνες στο οικοσύστημα των hyperscalers να ενδέχεται να φτάσουν το 1 τρισ. δολάρια το 2027, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον.

Οι επενδύσεις στο οικοσύστημα των hyperscalers έχουν ήδη υπερδιπλασιαστεί, από περίπου 300 δισ. δολάρια το 2025 σε περίπου 700 δισ. δολάρια το 2026. Ο Ντάιμον εκτιμά ότι η επιτάχυνση αυτή στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα μπορεί να προσθέτει πιέσεις στον πληθωρισμό.

«Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 1% του ΑΕΠ κάθε χρόνο», δήλωσε ο επικεφαλής της JPMorgan, σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις ενδέχεται να προσθέσουν «λίγο» στον πληθωρισμό, καθώς οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν εργαζομένους, κατασκευάζουν εργοστάσια και μονάδες παραγωγής ενέργειας και αγοράζουν εξοπλισμό και πρώτες ύλες.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ωστόσο, ο Ντάιμον εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να έχει αποπληθωριστική επίδραση στην οικονομία. Χαρακτήρισε την τεχνολογία «απίστευτη» και σημείωσε ότι η ταχεία εξάπλωσή της φαίνεται πως θα συνεχιστεί.

Τεχνητή νοημοσύνη: Πολύ νωρίς για τους «νικητές»

Παρά τις τεράστιες επενδύσεις, ο Ντάιμον θεωρεί ότι είναι ακόμη νωρίς για να αναδειχθούν οι εταιρείες που θα επικρατήσουν στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ως παράδειγμα ανέφερε την τεχνολογική φούσκα του διαδικτύου, όταν πολλές εταιρείες που θεωρούνταν ισχυρές απέτυχαν, ενώ επιχειρήσεις που ήταν τότε ελάχιστα γνωστές εξελίχθηκαν σε μεγάλους πρωταγωνιστές. Κατά την άποψή του, ανάλογη εξέλιξη θα μπορούσε να σημειωθεί και στην αγορά της AI.

Σε ερώτηση για τις αποδόσεις των τεράστιων κεφαλαίων που επενδύονται στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Ντάιμον υποστήριξε ότι δεν είναι πάντοτε δυνατό να υπολογιστούν με έναν απλό τρόπο. Όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιπτώσεις η επένδυση αποτελεί απλώς «απαραίτητη προϋπόθεση» για να παραμείνει μια εταιρεία ανταγωνιστική.

Ως παράδειγμα ανέφερε τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, ένα όφελος που είναι δύσκολο να αποτιμηθεί με ακρίβεια. Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν με την πάροδο του χρόνου να αξιοποιούν την AI με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη, ο Ντάιμον εκτίμησε ότι η αυξημένη ζήτηση κεφαλαίων για υποδομές, επανεξοπλισμό και κρατικά ελλείμματα ενδέχεται να συμβάλλει στην άνοδο των επιτοκίων.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «μπορεί να υπάρξει διόρθωση στις αγορές», χωρίς ωστόσο να θεωρεί δεδομένο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει την αιτία.

Πληθωρισμός και επιτόκια

Ο επικεφαλής της JPMorgan εμφανίστηκε επίσης επιφυλακτικός για την πορεία του πληθωρισμού. Όπως είπε, ελπίζει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα υποχωρήσουν, αλλά «υπάρχει πιθανότητα να μην συμβεί αυτό και μπορεί ακόμη και να αυξηθούν λίγο».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Federal Reserve θα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό.

Ενόψει της συνάντησης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο Ντάιμον δήλωσε ότι φαίνεται να υπάρχει πρόοδος μεταξύ των δύο πλευρών και κάλεσε τις ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν τον διάλογο για ζητήματα όπως το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και η ασφάλεια.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «σημαντικές για ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο» και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο χώρες θα αξιοποιήσουν τη συνάντηση για να αντιμετωπίσουν τις μεταξύ τους διαφορές.

Νέα ώθηση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ινδίας

Αναφερόμενος στις οικονομικές σχέσεις ΗΠΑ και Ινδίας, ο Ντάιμον υποστήριξε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ολοκληρώσουν μια εμπορική συμφωνία.

«Προφανώς δεν έχει προχωρήσει», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το ζήτημα δεν θα παραμείνει σε δεύτερο πλάνο.

Ο Ντάιμον ανέφερε ότι κατανοεί τις ανησυχίες των ΗΠΑ για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, αλλά υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανάγκες της ινδικής βιομηχανίας διύλισης και να αποφύγει, όπως είπε, την «τιμωρία της Ινδίας και των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου».

Σε ευρύτερο επίπεδο, ο επικεφαλής της JPMorgan εκτίμησε ότι η ινδική οικονομία θα μπορούσε να τριπλασιάσει το μέγεθός της μέσα στην επόμενη δεκαετία, προσθέτοντας ότι η JPMorgan θα συνεχίσει να επεκτείνει την παρουσία της στη χώρα.

«Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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