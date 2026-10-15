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Oι ΗΠΑ δεν θα χρειαστεί να καταβάλουν ιδιαίτερα μεγάλες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν το δημόσιο χρέος τους, εάν οι πολιτικοί καταφέρουν να συμφωνήσουν σε μέτρα περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος εκτιμά ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάριο Ντράγκι. Με δεδομένη την ώθηση που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη στην ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, ο Ντράγκι είχε εκτιμήσει πέρυσι ότι «δεν απαιτούνται εξαιρετικές προσπάθειες» για να περιοριστεί το τεράστιο χρέος της χώρας.

«Η αύξηση της παραγωγικότητας που απαιτείται για να περιοριστεί το δημόσιο χρέος στο 100% του ΑΕΠ μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη», δήλωσε την Πέμπτη ο Ντράγκι στο Bloomberg και τον Τζον Μίκλθγουεϊτ. «Όλα έμοιαζαν εφικτά, αλλά αυτό εξαρτιόταν από μία προϋπόθεση: να μην συνεχίσει να αυξάνεται το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ».

Οι δηλώσεις του έγιναν την ίδια εβδομάδα που η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, επισήμανε ότι οι αμερικανικές αρχές δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη για να αντιμετωπίσουν τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας. Από την πλευρά της, η νυν πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αναφέρθηκε επίσης στο μέγεθος του αμερικανικού ελλείμματος, τονίζοντας ότι «πρέπει να αντιμετωπιστεί».

Ο Ντράγκι, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών και στη συνέχεια πρωθυπουργός της Ιταλίας κατά την περίοδο της πανδημίας, παρατήρησε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ συνεχίζει να διευρύνεται, χωρίς να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα από την Ουάσιγκτον.

«Αυξήθηκε σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, οι εκδόσεις νέου χρέους έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ και, την ίδια στιγμή, δεν ακούγεται τίποτα σχετικά με την ανάγκη περιορισμού των δαπανών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα», ανέφερε. «Δυστυχώς, δεν ακούγεται τίποτα από καμία από τις δύο πλευρές της πολιτικής αντιπαράθεσης».

Τον Φεβρουάριο, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ (CBO) προειδοποίησε ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αναμένεται να ξεπεράσει το 106% το 2030, υπερβαίνοντας το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ του 1946.

Παράλληλα, το συνολικό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 τρισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου ένα τρίτο σε λιγότερο από πέντε χρόνια.

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