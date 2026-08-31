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Η Nvidia Corp. επενδύει 3,5 δισ. δολάρια στη MediaTek Inc., διευρύνοντας τη συνεργασία της με την ταϊβανέζικη εταιρεία ημιαγωγών σε μια περίοδο κατά την οποία επιδιώκει να πείσει περισσότερες επιχειρήσεις να αναπτύσσουν chips που θα συνδέονται με το κυρίαρχο οικοσύστημά της στα data centers.

Η Nvidia θα αγοράσει ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές της MediaTek, όπως ανακοίνωσαν από κοινού οι δύο εταιρείες τη Δευτέρα.

Η συνεργασία για NVLink Fusion και NVHBM

Η επένδυση διευρύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο σχεδιαστών chips, στο πλαίσιο της οποίας η MediaTek θα χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες NVLink Fusion και NVHBM ως μέρος της τεχνολογικής πλατφόρμας της Nvidia, με στόχο την αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών εξαρτημάτων μέσα στα data centers.

Η MediaTek επιχειρεί παράλληλα να ανταγωνιστεί τις Broadcom Inc. και Marvell Technology Inc., βοηθώντας τους διαχειριστές data centers να σχεδιάζουν και να δημιουργούν τα δικά τους εξειδικευμένα εξαρτήματα.

Για τη Nvidia, η νέα συμφωνία αποτελεί την τελευταία κίνηση στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει ότι το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης θα εξακολουθήσει να οικοδομείται γύρω από τη δική της πλατφόρμα hardware και τα δικά της τεχνολογικά πρότυπα.

Η εταιρεία αναπτύσσει συστήματα διασύνδεσης για data centers, όπως το NVLink Fusion, ενώ συνεργάζεται με εταιρείες όπως η MediaTek ώστε να διατηρήσει κεντρικό ρόλο σε ολόκληρη την αλυσίδα του hardware και όχι αποκλειστικά στην αγορά των κορυφαίων AI accelerators, όπου ήδη κυριαρχεί.

Μετά την Amazon, νέα κίνηση επέκτασης του οικοσυστήματος

Η συμφωνία με τη MediaTek ακολουθεί αντίστοιχη ανακοίνωση της Amazon.com Inc., η οποία συμφώνησε να αναπτύξει επιπλέον 2 εκατομμύρια εξαρτήματα της Nvidia.

Κρίσιμη παράμετρος της συγκεκριμένης συμφωνίας είναι ότι η Amazon δεσμεύτηκε επίσης να χρησιμοποιεί την τεχνολογία διασύνδεσης της Nvidia μαζί με τα chips που σχεδιάζει η ίδια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος γεννήθηκε στην Ταϊβάν, ενισχύει έτσι τους δεσμούς με μια εταιρεία που επιχειρεί να περιορίσει την εξάρτησή της από την αγορά των smartphones.

Η MediaTek είχε εξασφαλίσει νωρίτερα φέτος συνεργασία με την Google της Alphabet Inc., αποκτώντας μεγαλύτερη αξιοπιστία ως εταίρος σχεδιασμού για μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους που θέλουν να δημιουργήσουν τα δικά τους chips Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η δυναμική αυτή έχει οδηγήσει σε περίπου τριπλασιασμό της χρηματιστηριακής αξίας της MediaTek τους τελευταίους μήνες, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ολοένα περισσότερο στη στροφή της εταιρείας προς την AI και τα data centers.

Η Nvidia θέλει να παραμείνει στο κέντρο των AI data centers

Οι συμφωνίες με MediaTek και Amazon δίνουν στη Nvidia τη δυνατότητα να διατηρήσει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των υποδομών AI ακόμη και όταν οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι χρησιμοποιούν chips τα οποία έχουν σχεδιαστεί ως εναλλακτικές λύσεις απέναντι στα βασικά προϊόντα της.

Η νέα επένδυση αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της στρατηγικής της Nvidia να τοποθετεί κεφάλαια σε πελάτες, ανταγωνιστές και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η φαινομενικά κυκλική φύση ορισμένων από αυτές τις επενδύσεις έχει προκαλέσει προβληματισμό σε μερίδα επενδυτών. Η Nvidia, ωστόσο, έχει απορρίψει κατηγορηματικά την άποψη ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις δημιουργούν τεχνητή ζήτηση για τα προϊόντα της.

Η διοίκηση της εταιρείας υποστηρίζει ότι οι τεράστιες επενδύσεις αποτελούν έναν ακόμη τρόπο για να επιταχυνθεί η υιοθέτηση των τεχνολογιών της και να διευκολυνθεί συνολικά η ανάπτυξη της βιομηχανίας AI.

Η Nvidia εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό αποδέκτη των πρωτοφανών κεφαλαίων που διοχετεύουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίως στην κατασκευή και επέκταση AI data centers.

Τα accelerator chips της, τα οποία προέρχονται τεχνολογικά από τους επεξεργαστές γραφικών, έχουν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις τόσο στη δημιουργία όσο και στη λειτουργία εργαλείων και υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πάνω σε αυτή την κυριαρχία, η Nvidia έχει δημιουργήσει ένα ολοένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών, το οποίο πλέον περιλαμβάνει πλήρη υπολογιστικά συστήματα, τεχνολογίες δικτύωσης και λύσεις διασύνδεσης.

Η πίεση από τα custom AI chips

Η εξαιρετικά κερδοφόρα θέση της Nvidia έχει προσελκύσει μεγάλο αριθμό δυνητικών ανταγωνιστών, ενώ έχει ωθήσει και τους μεγαλύτερους πελάτες της να αναπτύξουν δικά τους chips.

Όμιλοι όπως οι Amazon, Google και Microsoft Corp. επενδύουν σε εσωτερικά προγράμματα σχεδιασμού ημιαγωγών, επιδιώκοντας να περιορίσουν την εξάρτησή τους από εξωτερικούς προμηθευτές και να προσαρμόσουν καλύτερα το hardware στις δικές τους ανάγκες.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Nvidia χάνει την πρωτοκαθεδρία της. Η εταιρεία προβλέπει αύξηση των πωλήσεών της κατά 70% το επόμενο έτος, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για τις υποδομές AI.

Η στρατηγική της δείχνει ότι επιδιώκει να παραμείνει απαραίτητη ακόμη και σε ένα περιβάλλον όπου οι πελάτες της θα χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερα δικά τους chips: αν όχι ως αποκλειστικός προμηθευτής επεξεργαστών, τότε ως βασικός πάροχος των τεχνολογιών που επιτρέπουν στα διαφορετικά εξαρτήματα ενός AI data center να λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα.

Ο στόχος της MediaTek για αγορά 80 δισ. δολαρίων

Η MediaTek συνεργάζεται ήδη με τη Nvidia και σε ένα διαφορετικό μέτωπο: την προσπάθεια της αμερικανικής εταιρείας να αποκτήσει παρουσία στην αγορά των φορητών υπολογιστών. Η ταϊβανέζικη εταιρεία συμμετέχει στην ανάπτυξη του προϊόντος RTX Spark της Nvidia για τη συγκεκριμένη αγορά.

Παράλληλα, η MediaTek έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε επιθετικές προσλήψεις, προκειμένου να αξιοποιήσει καλύτερα τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργεί η παγκόσμια έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η εταιρεία προβλέπει ότι τα έσοδά της από AI chips θα φτάσουν περίπου τα 2 δισ. δολάρια φέτος, ενώ έχει θέσει ως στόχο να εξασφαλίσει έως και 15% ενός τμήματος της αγοράς data centers αξίας 80 δισ. δολαρίων το επόμενο έτος.

Η επένδυση των 3,5 δισ. δολαρίων προσθέτει έτσι μία ακόμη διάσταση στη συνεργασία των δύο εταιρειών: για τη MediaTek αποτελεί σημαντική ώθηση στη μετάβασή της από τα smartphones στις υποδομές AI, ενώ για τη Nvidia είναι ένα ακόμη βήμα ώστε το δικό της τεχνολογικό οικοσύστημα να παραμένει στο επίκεντρο της παγκόσμιας επέκτασης των data centers.

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