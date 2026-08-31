Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η πορτογαλική αεροπορική εταιρεία TAP κατέγραψε ζημιές 99 εκατ. ευρώ (115 εκατ. δολάρια) στο πρώτο εξάμηνο, καθώς η άνοδος των τιμών των καυσίμων επιβάρυνε τα αποτελέσματά της, λίγο πριν από τη σχεδιαζόμενη πώληση μειοψηφικού πακέτου της κρατικής αεροπορικής.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,3% στα 2,04 δισ. ευρώ κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, με τη βελτίωση να υποστηρίζεται από την αύξηση κατά 4,2% του αριθμού των επιβατών.

Ωστόσο, το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 19%, περιορίζοντας την κερδοφορία της εταιρείας.

Τα ακριβότερα καύσιμα πιέζουν τα αποτελέσματα

Η TAP, μία από τις τελευταίες μεγάλες ευρωπαϊκές εθνικές αεροπορικές εταιρείες που εξακολουθούν να βρίσκονται προς πώληση, ανέφερε ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων πέρασε άμεσα στο λειτουργικό της κόστος.

Η εταιρεία υπογράμμισε ότι θα παραμείνει επικεντρωμένη στη βελτίωση της κερδοφορίας της, την ώρα που συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο πτήσεων μεγάλων αποστάσεων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα δημοσιοποιούνται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς η Πορτογαλία βρίσκεται κοντά στην επιλογή επενδυτή για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην κρατική αεροπορική.

Lufthansa και Air France-KLM για το μειοψηφικό πακέτο

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας προετοιμάζεται να επιλέξει μεταξύ της Deutsche Lufthansa AG και της Air France-KLM, οι οποίες έχουν καταθέσει δεσμευτικές προσφορές για μειοψηφική συμμετοχή στην TAP.

Η κρατική εταιρεία συμμετοχών Parpública αναμένεται την Τρίτη να υποβάλει στην κυβέρνηση την αξιολόγησή της για τις δύο προσφορές, στο τελευταίο ουσιαστικό βήμα πριν από την επιλογή του αγοραστή.

Ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της TAP και βασικό πλεονέκτημά της στη διαδικασία πώλησης είναι η ισχυρή παρουσία της στις συνδέσεις μεταξύ Ευρώπης και Βραζιλίας.

Η TAP αποτελεί τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πάροχο αεροπορικών συνδέσεων με τη Βραζιλία, στοιχείο που ενισχύει τη στρατηγική της αξία για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς ομίλους που διεκδικούν συμμετοχή στην εταιρεία.

Διαβάστε ακόμη

Κλείνει σήμερα το Notos στην Αιόλου και Σταδίου- Η επόμενη μέρα για το ιστορικό ακίνητο (pics)

Ασπίδα του Αχιλλέα: Έπεσαν οι υπογραφές για τον Ελληνικό Θόλο των 3 δισ. ευρώ που αλλάζει την αεράμυνα της χώρας

Airbnb, αντιπαροχή και συνιδιοκτησίες: Τι περιλαμβάνει ο νέος νόμος – Με 51% οι αποφάσεις για όλα στις συνελεύσεις των πολυκατοικιών

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ