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Η Nvidia εξετάζει το ενδεχόμενο να επενδύσει έως και 10 δισ. δολάρια στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic, σε μια εισαγωγή που θα μπορούσε να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στις χρηματιστηριακές αγορές, σύμφωνα με το Reuters.

Η Anthropic επιδιώκει να αντλήσει έως και 100 δισ. δολάρια μέσω της δημόσιας προσφοράς, ένα ποσό που θα μπορούσε να ανεβάσει την αποτίμηση της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης περίπου στα 2 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την IPO, η εταιρεία φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Nvidia, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, προκειμένου η τελευταία να συμμετάσχει ως βασικός επενδυτής (anchor investor) στην προσφορά. Το ύψος της πιθανής τοποθέτησης της Nvidia θα μπορούσε να φτάσει τα 10 δισ. δολάρια.

Στόχος ένα ιστορικό IPO

Οι φιλοδοξίες της Anthropic για τη χρηματιστηριακή της εισαγωγή είναι ιδιαίτερα υψηλές. Η εταιρεία εκτιμά ότι η IPO της μπορεί να φτάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει σε μέγεθος την εισαγωγή της SpaceX, η οποία έχει θέσει νέο σημείο αναφοράς για την αγορά, σύμφωνα με όσα είχε μεταδώσει το Bloomberg τον Αύγουστο.

Ο στόχος αυτός αποτυπώνει τη θεαματική αλλαγή που έχει προκαλέσει η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, καθώς οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου συγκεντρώνουν κεφάλαια και αποτιμήσεις πρωτοφανών διαστάσεων.

Η Anthropic, που ιδρύθηκε μόλις πριν από πέντε χρόνια, άντλησε 65 δισ. δολάρια τον Μάιο με αποτίμηση 965 δισ. δολαρίων. Με τη χρηματοδότηση αυτή ξεπέρασε την αποτίμηση της ανταγωνίστριας OpenAI, η οποία είχε αποτιμηθεί στα 852 δισ. δολάρια τον Μάρτιο, όταν η εταιρεία πίσω από το ChatGPT συγκέντρωσε 122 δισ. δολάρια.

Εφόσον η Anthropic καταφέρει να φτάσει στην αποτίμηση των 2 τρισ. δολαρίων, θα υπερδιπλασιάσει ουσιαστικά την αξία της σε σχέση με τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητα με την οποία μεταβάλλονται οι αποτιμήσεις των μεγαλύτερων εταιρειών AI.

Σε εξέλιξη οι συζητήσεις

Εκπρόσωποι της Nvidia και της Anthropic δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Bloomberg News για σχολιασμό.

Οι σχεδιασμοί βρίσκονται ακόμη σε στάδιο συζητήσεων και δεν έχουν οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Reuters, γεγονός που σημαίνει ότι τόσο το ύψος της δημόσιας προσφοράς όσο και η ενδεχόμενη συμμετοχή της Nvidia μπορεί να μεταβληθούν.

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