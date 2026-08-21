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Η Nvidia βρίσκεται σε αρχικό στάδιο συζητήσεων με την κορεατική εταιρεία σχεδιασμού τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Rebellions, εξετάζοντας διάφορες μορφές συνεργασίας που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τεχνική σύμπραξη, επένδυση ή ακόμη και εξαγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα με τον συνιδρυτή και CEO της Rebellions, Σουνγκχιούν Παρκ, στα κεντρικά γραφεία της αμερικανικής εταιρείας στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, όπου συζητήθηκε το ενδεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας.

Ο Χουάνγκ έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε ένα ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων, καθώς η Nvidia επιδιώκει να διατηρήσει τον κυρίαρχο ρόλο της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Στις κινήσεις αυτές περιλαμβάνονται συμφωνίες με γνωστές νεοφυείς επιχειρήσεις. Στα τέλη του 2025, η Nvidia προχώρησε σε μια ασυνήθιστη συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία AI Groq, εξασφαλίζοντας μη αποκλειστική άδεια χρήσης τεχνολογίας και εντάσσοντας στο δυναμικό της το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας μηχανικών της.

Η Nvidia είχε διευκρινίσει ότι η συναλλαγή δεν αποτελούσε εξαγορά, καθώς η Groq εξακολούθησε να λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία και να διαχειρίζεται αυτόνομα τις δραστηριότητές της στο cloud.

Η Rebellions των 2,3 δισ. δολαρίων

Με έδρα την Μπουντάνγκ της Νότιας Κορέας, η Rebellions έχει αντλήσει περίπου 850 εκατ. δολάρια από επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι SK Hynix, Samsung Ventures και Arm Holdings. Στον τελευταίο γύρο αποτίμησης, η αξία της εταιρείας διαμορφώθηκε περίπου στα 2,3 δισ. δολάρια, ενώ έχει λάβει και άμεση επένδυση από την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας.

Οι συζητήσεις μεταξύ της Nvidia και της Rebellions, η οποία μετρά περίπου έξι χρόνια ζωής, βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν σε συναλλαγή.

Η Rebellions ιδρύθηκε το 2020, εν μέσω της πανδημίας, και ανήκει στη νέα γενιά εταιρειών ημιαγωγών που αναπτύσσουν δικά τους τσιπ με στόχο να ανταγωνιστούν την Nvidia στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Η κορεατική εταιρεία ειδικεύεται σε νευρωνικές μονάδες επεξεργασίας (NPU) για data centers, σχεδιασμένες κυρίως για εργασίες AI inference, δηλαδή για την εκτέλεση ήδη εκπαιδευμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Σε σύγκριση με την εκπαίδευση μοντέλων AI, το inference απαιτεί συνήθως μικρότερη επεξεργαστική ισχύ ανά εργασία, αλλά αποτελεί πολύ μεγαλύτερη αγορά από πλευράς όγκου, καθώς είναι απαραίτητο για τη λειτουργία υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα.

Το εμπόδιο των ρυθμιστικών αρχών

Η κυριαρχία της Nvidia στα τσιπ AI δημιουργεί, πάντως, μια σημαντική παράμετρο για οποιαδήποτε πιθανή εξαγορά. Η αμερικανική εταιρεία ελέγχει τόσο μεγάλο μέρος της αγοράς ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων όπως εκείνα της OpenAI και της Anthropic, ώστε κάθε μεγάλη συμφωνία θα μπορούσε να προκαλέσει έντονο αντιμονοπωλιακό έλεγχο.

Οι μεγάλες εξαγορές στον τεχνολογικό κλάδο συνήθως χρειάζονται έγκριση από αμερικανικές αρχές, μεταξύ των οποίων το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Μια συμφωνία που θα ισοδυναμούσε πρακτικά με εξαγορά της Rebellions θα μπορούσε επίσης να βρεθεί στο μικροσκόπιο των ρυθμιστικών αρχών της Νότιας Κορέας, όπου οι ημιαγωγοί αντιμετωπίζονται ως στρατηγικής σημασίας περιουσιακά στοιχεία.

Η χώρα διαθέτει δύο από τους σημαντικότερους κατασκευαστές memory chips παγκοσμίως, τις Samsung Electronics και SK Hynix, οι οποίες συνεργάζονται στενά με την κυβέρνηση της Σεούλ σε μεγάλα επενδυτικά προγράμματα για την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας ημιαγωγών.

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