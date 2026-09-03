Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα ασυνήθιστο φορτίο ντίζελ από τη Νότια Κορέα κατευθύνεται προς τη Δυτική Ευρώπη μέσα στον Σεπτέμβριο, σε μια ένδειξη των πιέσεων που δέχεται η αγορά καυσίμων ενόψει του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο.

Περίπου 90.000 τόνοι βιομηχανικού καυσίμου θα φορτωθούν στο νεότευκτο δεξαμενόπλοιο Priamos, με προορισμό τη βορειοδυτική Ευρώπη, πιθανότατα το Ηνωμένο Βασίλειο ή το Ρότερνταμ, σύμφωνα με στοιχεία ναυλώσεων που επικαλείται το Bloomberg.

Η μεταφορά πραγματοποιείται με τη διαμεσολάβηση της Trafigura Group, ενώ η διαδρομή των περισσότερων από 19.000 χιλιομέτρων αναμένεται να περάσει μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Η Ευρώπη αναζητεί καύσιμα από μακριά

Η κίνηση αυτή θεωρείται σπάνια, καθώς η Νότια Κορέα παραδοσιακά εξάγει πετρελαϊκά προϊόντα κυρίως προς χώρες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού.

Ωστόσο, η περιορισμένη δυναμικότητα διύλισης της Ευρώπης και η μεγάλη εξάρτησή της από εισαγωγές ντίζελ έχουν δημιουργήσει αυξημένη ανάγκη για εναλλακτικές πηγές προμήθειας.

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, έχουν περιορίσει τις παγκόσμιες διαθέσιμες ποσότητες και έχουν ενισχύσει τον ανταγωνισμό για φορτία καυσίμων.

Η Ευρώπη καλείται παράλληλα να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα ενόψει της χειμερινής περιόδου, όταν η ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται σημαντικά.

Το κόστος μεταφοράς γίνεται συμφέρον λόγω των τιμών

Παρότι ένα τέτοιο ταξίδι θα θεωρούνταν συνήθως οικονομικά δύσκολο να δικαιολογηθεί, η μεγάλη διαφορά τιμών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας καθιστά πλέον ελκυστική τη μεταφορά καυσίμων σε τόσο μεγάλες αποστάσεις.

Οι τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από την Ασία, διευρύνοντας το περιθώριο κέρδους για τέτοιες συναλλαγές.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή PVM, η διαφορά τιμών μεταξύ των δύο περιοχών έχει πρόσφατα φτάσει στο μεγαλύτερο επίπεδο από το 2023, όταν ξεκίνησαν να καταγράφονται τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η Ασία συνεχίζει να παράγει παρά τις πιέσεις

Παρά τις αναταράξεις στις ροές αργού από τη Μέση Ανατολή, αρκετά ασιατικά διυλιστήρια συνεχίζουν να παράγουν μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένων προϊόντων, όπως ντίζελ.

Η Κίνα, μάλιστα, αναμένεται να αυξήσει τις εξαγωγές καυσίμων μέσα στον μήνα, μετά τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει κάποια ανακούφιση στις αγορές, όμως η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένους κινδύνους εφοδιασμού, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Διαβάστε ακόμη

Κάθετος Διάδρομος: Νέα ενεργειακή πύλη από την Αλεξανδρούπολη προς τα Δυτικά Βαλκάνια

ΔΕΘ: Το new deal με τη μεσαία τάξη και τα «λεφτά από Monopoly»

ΖeniΘ: Νέο μοντέλο ανάπτυξης πέρα από την πώληση ενέργειας – Ο στόχος για το 2030

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ