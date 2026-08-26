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Με ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες περιμένει η Wall Street τα αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία ανακοινώνονται το βράδυ της Τετάρτης. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις επιδόσεις του μεγαλύτερου κατασκευαστή chips τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν την ανακοίνωση ως ένα από τα σημαντικότερα τεστ για τη δυναμική ολόκληρου του AI trade.

«Η Nvidia είναι το καλύτερο βαρόμετρο για τις δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Ρομπ Κόνζο, διευθύνων σύμβουλος της Wealth Alliance. Τα αποτελέσματα και κυρίως οι προβλέψεις της εταιρείας αναμένεται να δείξουν εάν οι hyperscalers εξακολουθούν να επιταχύνουν τις επενδύσεις τους σε υποδομές ή αρχίζουν να υιοθετούν πιο συγκρατημένη στάση.

Η μετοχή της Nvidia έχει καταγράψει έντονες διακυμάνσεις μέσα στο 2026. Μετά τις απώλειες του χειμώνα, ακολούθησε ισχυρό ράλι την άνοιξη και αυξημένη μεταβλητότητα το καλοκαίρι. Πρόσφατα συμπλήρωσε επτά διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, χάνοντας 7,5%, αφού προηγουμένως είχε ενισχυθεί κατά 19% από τα τέλη Ιουλίου έως τα μέσα Αυγούστου.

Από την αρχή του έτους η μετοχή παραμένει περίπου 14% υψηλότερα, επίδοση αισθητά χαμηλότερη από το +34% που κατέγραφε την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και το εντυπωσιακό άνω του 150% του 2024.

Το μεγάλο τεστ για τις επενδύσεις στην AI

Η επιφυλακτικότητα αντανακλά τις αυξανόμενες αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί ο τεράστιος ρυθμός επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, αυξανόμενων επιτοκίων και γεωπολιτικών κινδύνων.

Οι πιέσεις έγιναν εμφανείς τον Ιούλιο, όταν ο Nasdaq 100 έχασε 6,6%, καταγράφοντας τη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Έκτοτε έχει ανακτήσει μεγάλο μέρος των απωλειών, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να μετακινείται σε εταιρείες μνήμης, αποθήκευσης δεδομένων και άλλους κρίκους της αλυσίδας υποδομών AI.

Για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο της Nvidia, που ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου, οι αναλυτές αναμένουν σχεδόν διπλασιασμό των εσόδων σε ετήσια βάση, τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης εδώ και δύο χρόνια. Αντίστοιχη άνοδος προβλέπεται και για τα καθαρά κέρδη.

Οι αριθμοί, όμως, ενδέχεται να περάσουν σε δεύτερη μοίρα. Η αγορά περιμένει κυρίως να ακούσει τον Τζένσεν Χουάνγκ να μιλά για τις μελλοντικές παραγγελίες, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες των μεγαλύτερων πελατών και τις προοπτικές της ζήτησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αυξήσεις στις τιμές των servers με AI chips της Nvidia, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 15%, εξαιτίας της εκτίναξης του κόστους των chips μνήμης.

Οι συμφωνίες δισεκατομμυρίων και οι φόβοι για «κυκλική» χρηματοδότηση

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης οι νέες συμφωνίες χρηματοδότησης της Nvidia. Η εταιρεία ανακοίνωσε συνεργασία με χρηματοπιστωτικούς κολοσσούς για την παροχή 500 δισ. δολαρίων χρηματοδότησης σε υποδομές AI, ενώ συμφώνησε να διαθέσει έως 105 δισ. δολάρια για τη στήριξη ενός campus data centers στο Οχάιο που θα μισθωθεί από την OpenAI.

Οι συμφωνίες έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο μέρος της ζήτησης για προϊόντα της Nvidia τροφοδοτείται από χρηματοδότηση στην οποία συμμετέχει η ίδια η εταιρεία. Οι επενδυτές θέλουν να γνωρίζουν εάν οι συγκεκριμένες δομές δημιουργούν πραγματικά νέα ζήτηση ή επισπεύδουν αγορές που διαφορετικά θα πραγματοποιούνταν αργότερα.

Παρά την κεφαλαιοποίηση άνω των 5 τρισ. δολαρίων, η αποτίμηση της Nvidia έχει υποχωρήσει αισθητά. Η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στις 19 φορές τα αναμενόμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα αποτίμησης από τα τέλη του 2018.

Η ίδια η Nvidia, άλλωστε, δεν αποτελεί πλέον το μοναδικό επίκεντρο του AI trade. Το ενδιαφέρον μετακινείται σταδιακά προς τις μνήμες, τα οπτικά συστήματα, την ενέργεια και τις ευρύτερες υποδομές που απαιτούνται για τη λειτουργία των data centers.

Η ανακοίνωση της Τετάρτης μπορεί πάντως να αποτελέσει σημείο καμπής. Η αγορά options προεξοφλεί μεταβολή περίπου 5% στη μετοχή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ενώ οι επενδυτές θα αναζητήσουν νέα στοιχεία για τις πωλήσεις των Blackwell, την επόμενη γενιά Vera Rubin και την πορεία των περιθωρίων κέρδους.

Το κρίσιμο ερώτημα για τη Wall Street είναι πλέον μεγαλύτερο από την ίδια τη Nvidia: εάν οι εκατοντάδες δισεκατομμύρια που κατευθύνονται στην τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθούν να δικαιολογούν τις προσδοκίες που έχουν ενσωματωθεί στις αγορές.

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