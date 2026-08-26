Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ήπια πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές καλούνται να αποκωδικοποιήσουν ένα σύνθετο πακέτο μακροοικονομικών δεδομένων. Με το βλέμμα στραμμένο στις μελλοντικές αποφάσεις της Federal Reserve για την πορεία των επιτοκίων, οι αγορές μετοχών και ομολόγων εκδήλωσαν σημάδια νευρικότητας, ενώ η αγωνία κορυφώνεται εν όψει της δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης ο Dow Jones καταγράφει απώλειες 0,16% και διαπραγματεύεται στις 53.493 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,11% στις 7.668,56 μονάδες και ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,04% στις 26.140,32 μονάδες.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκαν τα στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες του Ιουλίου, που αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη της Fed για τη μέτρηση του πληθωρισμού. Ο γενικός δείκτης PCE κατέγραψε μηνιαία αύξηση 0,2% και ετήσια άνοδο 3,7%, ξεπερνώντας οριακά κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα τις προβλέψεις των αναλυτών. Παράλληλα, ο δομικός δείκτης PCE, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ενισχύθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και κατά 3,3% σε ετήσια, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Αν και τα δεδομένα δείχνουν ότι ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε συγκρατημένος τον Ιούλιο, ο γενικός δείκτης στο 3,7% παραμένει σημαντικά υψηλότερα από τον επίσημο στόχο του 2% που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα. Την ίδια στιγμή, οι προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό καταναλωτικές δαπάνες παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, έπειτα από τους ισχυρούς ρυθμούς αύξησης που είχαν καταγραφεί τον Μάιο και τον Ιούνιο. Η στασιμότητα αποδίδεται κυρίως στη μείωση κατά 0,8% των δαπανών σε βασικά αγαθά, η οποία αντισταθμίστηκε από την ήπια άνοδο 0,3% στις υπηρεσίες. Θετικό σήμα αποτελεί η αύξηση του προσωπικού διαθέσιμου εισοδήματος κατά 0,4%, η οποία οδήγησε το ποσοστό αποταμίευσης στο 3%, δηλαδή σε υψηλό τεσσάρων μηνών.

Στο μέτωπο της ανάπτυξης, η δεύτερη εκτίμηση της BEA επιβεβαίωσε ότι το αμερικανικό ΑΕΠ αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,5% το β’ τρίμηνο του 2026, επιβραδύνοντας από το 2,1% του α’ τριμήνου. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες αποκάλυψαν μια πιο ανθεκτική εικόνα για την ιδιωτική οικονομία. Οι καταναλωτικές δαπάνες αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω στο 3,4% (από 3,2% προηγουμένως), ενώ οι επιχειρηματικές επενδύσεις κατέγραψαν άλμα 8,5%. Επιπλέον, ο δείκτης της εγχώριας ιδιωτικής ζήτησης ενισχύθηκε κατά 4,2%, σημειώνοντας την ισχυρότερη επίδοση των τελευταίων τριών ετών. Η συνολική επιβράδυνση του ΑΕΠ αποδίδεται κυρίως στη δραστική μείωση των κρατικών δαπανών κατά 1%.

Η εικόνα των μακροοικονομικών μεγεθών προσφέρει στη Fed το απαραίτητο περιθώριο ελιγμών ώστε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, καθώς παρακολουθεί τις ευρύτερες επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιέσεις στην αγορά πετρελαίου. Οι αναλυτές και τα θεσμικά χαρτοφυλάκια αναμένουν πλέον την ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, την Παρασκευή στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ στο Ουαϊόμινγκ, αναζητώντας ξεκάθαρα σήματα για τις προθέσεις της νομισματικής αρχής.

Πέρα από τα μακροοικονομικά δεδομένα, η προσοχή της Wall Street παραμένει στραμμένη στην Nvidia, η οποία ανακοινώνει τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου μετά το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης. Με την κεφαλαιοποίησή της να ξεπερνά τα 5 τρισ. δολάρια και αποτελώντας τον «βαρύτερο» τίτλο στον δείκτη S&P 500, τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας αποτελούν το απόλυτο «crash test» για τη βιωσιμότητα του επενδυτικού ρεύματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι αναλυτές πιθανολογούν ότι τυχόν αποκλίσεις από τις προσδοκίες για κέρδη 2,09 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 92,28 δισ. δολάρια θα μπορούσαν να καθορίσουν την κατεύθυνση των παγκόσμιων αγορών για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.

Διαβάστε ακόμη

Άμυνα: Οι ελληνικές εισηγμένες που διεκδικούν μερίδιο από τη νέα μεγάλη πίτα στα εξοπλιστικά

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ο Σεπτέμβριος ψηφίζει πτώση (γράφημα + πίνακας)

ΕΕ: Οι νέες κυρώσεις στη Ρωσία σκοντάφτουν στην Αθήνα – Οργή των Ελλήνων εφοπλιστών για τα ουκρανικά πλήγματα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ