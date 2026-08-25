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Σε κάλυψη της πιστοληπτικής εικόνας της Nvidia ανακοίνωσε ότι προχωρά η Morgan Stanley την Τρίτη και μάλιστα με ουδέτερη (neutral) σύσταση, επισημαίνοντας ότι η ολοένα μεγαλύτερη αξιοποίηση του ισολογισμού της κατασκευάστριας ημιαγωγών για τη χρηματοδότηση του ευρύτερου οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέους κινδύνους, οι οποίοι δεν αποτυπώνονται πλήρως στους συμβατικούς δείκτες μόχλευσης.

Η αξιολόγηση της αμερικανικής τράπεζας έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Nvidia, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός πρόκειται να ανακοινώσει αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου αύριο, Τετάρτη, μετά το κλείσιμο της Wall Street.

Η αγορά περιμένει ακόμη ένα τρίμηνο εκρηκτικής ανάπτυξης: η μέση πρόβλεψη των αναλυτών τοποθετεί τα έσοδα περίπου στα 92,2 δισ. δολάρια, σχεδόν διπλάσια σε ετήσια βάση, ενώ οι εκτιμήσεις για τα προσαρμοσμένα κέρδη κινούνται περίπου στα 2,09 δολάρια ανά μετοχή. Η ίδια η Nvidia, στο guidance που είχε εκδώσει, έχει προβλέψει έσοδα 91 δισ. δολαρίων, συν ή πλην 2%, χωρίς να συνυπολογίζει έσοδα από υπολογιστικά συστήματα data center στην Κίνα.

Στο επίκεντρο της αυριανής ανακοίνωσης θα βρεθούν επίσης οι ενδείξεις για τη ζήτηση των συστημάτων Blackwell και κυρίως η μετάβαση στη νέα γενιά Vera Rubin, οι αποστολές της οποίας αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο. Για το τρίτο τρίμηνο, οι αναλυτές προβλέπουν ήδη έσοδα περίπου 104,2 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 82,8% σε ετήσια βάση.

Η Morgan Stanley βλέπει πιστωτική έκθεση 200 δισ. δολαρίων

Παρά τις θετικές προβλέψεις των αναλυτών για το τρίμηνο, η Morgan Stanley σε σημείωμα της στέκεται στο credit risk από τις συνεχείς τεράστιες επενδύσεις της εταιρείας.

«Ξεκινάμε την πιστοληπτική κάλυψη της NVIDIA με ουδέτερη άποψη, καθώς η εξαιρετική ανάπτυξη μετατρέπει την ισχύ του ισολογισμού σε στρατηγικό εργαλείο χρηματοδότησης της AI και ταυτόχρονα εισάγει νέους κινδύνους», ανέφερε η αναλύτρια Λίντσεϊ Τάιλερ.

Όπως επισημαίνει, οι ακραίοι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτή τη στρατηγική βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, χαρακτηρίζονται από περιορισμένη διαφάνεια και είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε η αμερικανική τράπεζα να προτιμά προς το παρόν στάση αναμονής.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η Nvidia χρησιμοποιεί πλέον πιο συστηματικά τον ισολογισμό της για να στηρίξει τη χρηματοδότηση της τεράστιας επέκτασης των υποδομών AI. Η υποστήριξη περιλαμβάνει δομές εγγύησης υπολειμματικής αξίας, συμφωνίες επιμερισμού εσόδων και μηχανισμούς πιστωτικής στήριξης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η συνεργασία της Nvidia με μεγάλους χρηματοπιστωτικούς ομίλους για να δημιουργήσει πλατφόρμες που φιλοδοξούν να κινητοποιήσουν περισσότερα από 500 δισ. δολάρια κεφαλαίων τρίτων για υποδομές AI. Η Nvidia μπορεί, σε επιλεγμένες συναλλαγές, να παρέχει εγγυήσεις υπολειμματικής αξίας που φθάνουν έως και το 25%, κάτι που δυνητικά μεταφράζεται σε backstop έως 125 δισ. δολάρια.

Για τη Morgan Stanley, αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακοί δείκτες μόχλευσης υποεκτιμούν ολοένα περισσότερο το πραγματικό πιστωτικό αποτύπωμα της Nvidia, καθώς ένα μέρος της υποστήριξης προς το οικοσύστημα εμφανίζεται ως ενδεχόμενες ή συμβατικές υποχρεώσεις και δυνητικά ως ανοίγματα εκτός ισολογισμού.

Η τράπεζα υπολογίζει ότι η συνολική προσαρμοσμένη πιστωτική έκθεση μπορεί να προσεγγίσει τα 200 δισ. δολάρια έως το τέλος του 2028, συμπεριλαμβανομένων περίπου 170 δισ. δολαρίων προσαρμογών και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που συνδέονται με αυτούς τους μηχανισμούς.

Το μήνυμα από τα CDS

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στις εκθέσεις των αναλυτών. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν περάσει και στην αγορά των credit default swaps (CDS), δηλαδή των παραγώγων που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση έναντι του κινδύνου αθέτησης χρέους.

Στις 19 Αυγούστου, το spread των πενταετών CDS της Nvidia είχε αυξηθεί στις 80,77 μονάδες βάσης, ξεπερνώντας το προηγούμενο πρόσφατο υψηλό του Ιουλίου και δείχνοντας ότι οι επενδυτές ζητούν ακριβότερη προστασία έναντι του πιστωτικού κινδύνου της εταιρείας.

Η κίνηση είναι αξιοσημείωτη καθώς στις 11 Αυγούστου, μετά τις διευκρινίσεις του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ για το σχέδιο χρηματοδότησης των 500 δισ. δολαρίων, τα πενταετή CDS είχαν υποχωρήσει έως και κατά 5 μονάδες βάσης, στις 72,11 μονάδες βάσης. Η νέα άνοδος πάνω από τις 80 μονάδες δείχνει ότι οι επιφυλάξεις της πιστωτικής αγοράς δεν έχουν εξαφανιστεί.

Πρακτικά, spread περίπου 80 μονάδων βάσης σημαίνει ότι το ετήσιο κόστος ασφάλισης 10 εκατ. δολαρίων χρέους της Nvidia αντιστοιχεί περίπου σε 80.000 δολάρια, εφόσον χρησιμοποιηθεί η απλή σχέση του spread με το ασφαλιζόμενο ποσό.

Η άνοδος των CDS δεν σημαίνει, βέβαια, ότι η αγορά περιμένει χρεοκοπία της Nvidia. Αποτυπώνει, όμως, ότι οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερο premium για να αναλάβουν τον κίνδυνο, καθώς η χρηματοδότηση της έκρηξης των υποδομών AI γίνεται πιο περίπλοκη.

Ισχυρή πιστοληπτική αξιολόγηση παρά τις ανησυχίες

Παρά τα σήματα από τα CDS, οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης εξακολουθούν να θεωρούν εξαιρετικά ισχυρό το πιστωτικό προφίλ της Nvidia.

Μόλις στις 18 Αυγούστου, η S&P Global Ratings επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της εταιρείας με «AA» και σταθερό outlook, κρίνοντας ότι η επίπτωση των νέων εγγυήσεων στους πιστωτικούς δείκτες παραμένει προς το παρόν περιορισμένη. Παράλληλα, όμως, προειδοποίησε ότι η αυξανόμενη μόχλευση στο ευρύτερο οικοσύστημα AI θα μπορούσε με την πάροδο του χρόνου να αυξήσει τη μεταβλητότητα στις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Nvidia.

Την ίδια ημέρα, και η Moody’s επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Aa1 για το senior unsecured χρέος της Nvidia, διατηρώντας μάλιστα θετικό outlook, παρά τις νέες δεσμεύσεις που συνδέονται με τη χρηματοδότηση μεγάλης υποδομής AI στο Οχάιο.

Η εικόνα που προκύπτει είναι επομένως διττή: οι οίκοι αξιολόγησης εξακολουθούν να βλέπουν έναν εξαιρετικά ισχυρό πιστωτικά όμιλο, ενώ η αγορά CDS αρχίζει να τιμολογεί πιο επιθετικά τους κινδύνους που δημιουργεί η επέκταση της Nvidia από προμηθευτή ημιαγωγών σε χρηματοδοτικό στυλοβάτη του οικοσυστήματος AI.

Οι κίνδυνοι πίσω από το μοντέλο χρηματοδότησης

Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους αναλυτές είναι ότι αρκετοί από τους αντισυμβαλλομένους που ενδέχεται να αξιοποιήσουν τις νέες χρηματοδοτικές πλατφόρμες μπορεί να είναι εταιρείες χαμηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης ή ακόμη και χωρίς αξιολόγηση.

Παρά το μέγεθος αυτής της έκθεσης, η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Nvidia παραμένουν ισχυροί. Υπολογίζει τη μόχλευση περίπου στις 0,4 φορές, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά τις επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους υπερβαίνουν το 100% του χρέους.

Ακόμη και σε ένα δυσμενέστερο σενάριο στασιμότητας της ανάπτυξης, η μόχλευση εκτιμάται ότι θα αυξανόταν περίπου στις 0,7 φορές, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά τις επιστροφές στους μετόχους θα αντιστοιχούσαν περίπου στο 15% του χρέους.

Η Morgan Stanley σημειώνει ότι η αποζημίωση που προσφέρουν πλέον τα πιστωτικά spreads έχει βελτιωθεί μετά την πρόσφατη διεύρυνσή τους, ωστόσο συνιστά υπομονή στους επενδυτές.

Υπό τα δεδομένα αυτά το αυριανό report αποτελεσμάτων του τεχνολογικού γίγαντα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα για την αγορά.

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