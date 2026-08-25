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Η Wall Street ανέκαμψε στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου οδήγησε χαμηλότερα τις αποδόσεις των ομολόγων. Οι επενδυτές, πάντως, απέφυγαν μεγάλες κινήσεις, μία ημέρα πριν από τα κρίσιμα στοιχεία για την κατεύθυνση του πληθωρισμού και βέβαια τα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα της Nvidia.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,30% στις 53.577 μονάδες συμπληρώνοντας την τρίτη ημέρα κερδών, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,32% στις 7.677 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο ύψους 0,66% φτάνοντας τις 26.151 μονάδες.

Ο τεχνολογικός κλάδος είχε ξεκινήσει την εβδομάδα με απώλειες, δεχόμενος πιέσεις από τις μετοχές των εταιρειών μνήμης και ημιαγωγών. Όμως, στη σημερινή συνεδρίαση το αγοραστικό ενδιαφέρον των επενδυτών αναζωπυρώθηκε χάρη σε τρεις βασικούς καταλύτες: την αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων, την πτώση του πετρελαίου και βέβαια τις προσδοκίες για τη Nvidia.

Οι αποδόσεις έπεσαν για δεύτερη συνεδρίαση, εν μέρει λόγω των πληροφοριών ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών μπορεί να αξιοποιήσει τον Treasury General Account για να στηρίξει τις αυξημένες επαναγορές μακροπρόθεσμου χρέους. Ο TGA αποτελεί ουσιαστικά τον «τρεχούμενο λογαριασμό» της αμερικανικής κυβέρνησης, ένα είδος αποθεματικού ασφαλείας που τηρείται στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα, ύψους άνω των 900 δισ. δολαρίων.

Η απόδοση του 30ετούς που ήταν η βασικότερη πηγή ανησυχίας τις προηγούμενες ημέρες υποχώρησε στο 5,17%, παραμένοντας ωστόσο πάνω από το όριο του 5% και το 10ετες έχασε περίπου επτά μονάδες βάσης στο 4,637%.

Οι χαμηλότερες αποδόσεις λειτουργούν παραδοσιακά ιδιαίτερα θετικά για τις τεχνολογικές μετοχές υψηλών αποτιμήσεων, επειδή μειώνουν το επιτόκιο με το οποίο προεξοφλούνται τα μελλοντικά τους κέρδη.

Στις μετοχές του κλάδου που ξεχώρισαν βρέθηκαν η AMD με άλμα 5%, μετά και την αναβάθμισή της από τη Raymond James σε «Strong Buy», η Micron Technology, η Arm Holdings, Intel, η Meta και βέβαια η Nvidia.

Η ηγέτιδα των μικροτσίπ ΑΙ ανέβηκε κοντά στο 2% τερματίζοντας ένα επταήμερο πτωτικό σερί, το μεγαλύτερο εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, καθώς η αγορά αναμένει με αγωνία τα αποτελέσματα τριμήνου που θα ανακοινώσει αύριο, Τετάρτη, κρίνοντας πως θα αποτελέσουν μία από τις σημαντικότερες δοκιμασίες για το AI trade ευρύτερα.

Θυμίζουμε, άλλωστε, ότι η φετινή πορεία των επενδύσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει χαρακτηριστεί από έντονες διακυμάνσεις. Το εντυπωσιακό ράλι του Απριλίου, του Μαΐου και του Ιουνίου βοήθησε την ευρύτερη αγορά να ξεπεράσει τους κραδασμούς από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψει σε επίπεδα-ρεκόρ. Ωστόσο, οι ανησυχίες για το κατά πόσο τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που επενδύουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί σε υποδομές AI θα αποφέρουν τις αναμενόμενες αποδόσεις άσκησε πιέσεις στον κλάδο και την αγορά ευρύτερα.

Η επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής της Principal Asset Management, Σίμα Σαχ, σε σημείωμα της επεσήμανε ότι η ανακοίνωση της Nvidia μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για ολόκληρη την αγορά, δεδομένου του τεράστιου βάρους της εταιρείας στους χρηματιστηριακούς δείκτες και του ρόλου της ως βασικού βαρόμετρου για το επενδυτικό στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο από την πλευρά του Μαρκ Μάλεκ της Siebert Financial προειδοποίησε ότι τα καλά νέα από μόνα τους δεν είναι πλέον αρκετά, δεδομένου του ύψους των προσδοκιών που έχουν ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις. Έτσι, κατά την άποψη του, οποιαδήποτε λανθασμένη εκτίμηση ή αστοχία στην ανακοίνωση της Τετάρτης θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πρόκληση για τη μετοχή.

Ο τρίτος καταλύτης που βελτίωσε το κλίμα σήμερα ήταν η ραγδαία πτώση των πετρελαϊκών τιμών. Το οικονομικό σχέδιο του Λευκού Οίκου για οικονομική ασφυξία του Ιράν, όπως το παρουσίασε χθες ο Σκοτ Μπέσεντ, δεν περιλάμβανε πραγματικά νέα μέτρα κατά των εμπορικών συμμάχων της Τεχεράνης, ούτε καν χρονοδιάγραμμα για την άσκηση πιέσεων, όπως φοβόντουσαν οι αγορές. Έτσι, η απομάκρυνση της απειλής νέων εμποδίων στις εφοδιαστικές αλυσίδες έδωσε ανάσες στις αγορές και δη, στο πετρέλαιο.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent έπεσε σχεδόν 4%, κάτω από τα 89 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε λίγο πάνω από τα 82 δολάρια το βαρέλι, με τις συνολικές απώλειες για τις τιμές να ξεπερνούν το 5% για την εβδομάδα.

Στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου συνέβαλε δε, και δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να επαναφέρουν διπλωμάτες στις πρεσβείες τους στη Μέση Ανατολή, κάτι που ερμηνεύεται ως προοπτική συνομιλιών και παρατεταμένης εκεχειρίας.

Προοπτική που, αν επιβεβαιωθεί, θα συνεχίσει να ωθεί προς τα πάνω τις πετρελαϊκές τιμές και άρα να καταλαγιάσει τους φόβους για την πορεία του πληθωρισμού και τον αντίκτυπο στη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών.

Υπό τα δεδομένα αυτά, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα στοιχεία που θα δημοσιευτούν την Τετάρτη για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που είναι ο αγαπημένος πληθωριστικός δείκτης που παρακολουθεί στενά η Fed και βέβαια τα όσα θα πει ο Κέβιν Γουόρς στο οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ, την Παρασκευή.

Η πίεση από τη Wall Street προς τον επικεφαλής της Fed είναι έντονη μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ιουλίου, η οποία προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές. Αναλυτές έχουν επανειλημμένα επικρίνει τον Γουόρς, θεωρώντας ότι έχει προχωρήσει υπερβολικά στην προσπάθειά του να περιορίσει την επικοινωνία της κεντρικής τράπεζας.

Στο εταιρικό μέτωπο, το ενδιαφέρον πρσέλκυσε η ανακοίνωση της OpenAI πως τα νέα μικροτσίπ Jalapeno παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις σε δοκιμές από την τρέχουσα σειρά επεξεργαστών της Nvidia, καταδεικνύοντας την πρόοδο που έχει σημειώσει στην ανάπτυξη δικών της επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Θετικά υποδέχτηκε η αγορά και την είδηση πως η SpaceX σχεδιάζει την κατασκευή νέας εγκατάστασης εκτόξευσης ύψους 100 δισ. δολαρίων στη νότια ακτή της Λουιζιάνα για τον πύραυλο Starship, κίνηση που θα της επιτρέψει να διευρύνει τις επιχειρήσεις της διασφαλίζοντας τη μελλοντική στρατηγική της.

Στον αντίποδα η Apple Inc. πιέστηκε καθώς οι αναβαθμισμένες εκδόσεις των Mac mini και Mac Studio, δεν εντυπωσίασαν την αγορά, ενώ βαριές απώλειες άνω του 30% κατέγραψε η μετοχή της Dick’s Sporting Goods, καθώς η Foot Locker, την οποία εξαγόρασε πέρυσι, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, εντείνοντας τις αμφιβολίες για τις προοπτικές της ευρύτερης αγοράς αθλητικών υποδημάτων.

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