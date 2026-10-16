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Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοάκιμ Νάγκελ, επισημαίνοντας ότι η πορεία των οικονομικών συνθηκών ενδέχεται να καταστήσει αναγκαία την περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.

«Έχουμε ήδη αυξήσει τα βασικά επιτόκια δύο φορές», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Μπανγκόκ, όπου συμμετέχει στην ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

«Εάν η κατάσταση παραμείνει ως έχει, δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο να χρειαστεί να προχωρήσουμε σε πρόσθετες ενέργειες», πρόσθεσε.

Η ΕΚΤ έχει ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά τον τρέχοντα κύκλο νομισματικής σύσφιγξης, ενώ οι αγορές αναμένουν ευρέως μία ακόμη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

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