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Οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης κλήθηκαν να υποβάλουν έως την Παρασκευή τις υποψηφιότητές τους για τη διαδοχή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ζήτησε από τα κράτη μέλη να αποστείλουν τις προτάσεις τους έως τις 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με εκπρόσωπο του οργάνου στο οποίο συμμετέχουν οι υπουργοί Οικονομικών των 21 χωρών της ευρωζώνης.

Οι υπουργοί θα εξετάσουν την εικόνα που θα έχει διαμορφωθεί από τις υποψηφιότητες κατά τη συνεδρίασή τους στις 9 Νοεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, μεταξύ των υποψηφίων συγκαταλέγονται ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας, ο οποίος σήμερα ηγείται της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), και ο Κλάας Κνοτ, πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας.

Η Λαγκάρντ ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου, περίπου εννέα μήνες πριν από την κανονική ολοκλήρωση της θητείας της, προκειμένου να αποκτήσει τη δυνατότητα να εκφράζεται δημόσια για ζητήματα πέραν της νομισματικής πολιτικής.

Στο παρελθόν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμβάλει στις συζητήσεις γύρω από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Τρεις αλλαγές στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ

Η επιλογή του διαδόχου της Λαγκάρντ εντάσσεται σε έναν ευρύτερο ανασχηματισμό της ηγεσίας της ΕΚΤ, ο οποίος αφορά τρεις από τις έξι θέσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, αρμόδια για τις αγορές, και ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, πλησιάζουν επίσης στο τέλος της θητείας τους, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την αντικατάστασή τους.

Στην περίπτωση της Σνάμπελ, η οποία αναμένεται να αποχωρήσει στις αρχές Ιανουαρίου, περίπου έναν χρόνο πριν από την ολοκλήρωση της οκταετούς θητείας της, το Eurogroup παρέτεινε την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έως τις 27 Νοεμβρίου.

Η θητεία του Λέιν λήγει τον Μάιο.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες για τη διαδοχή

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να συνεδριάσουν στις 26 και 27 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες και αναμένεται να σημειώσουν πρόοδο στις διαδικασίες διορισμών, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του προσώπου που θα διαδεχθεί τη Λαγκάρντ.

Δύο εβδομάδες νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί και μια άτυπη συνάντηση των ηγετών.

Οι Ντε Κος και Κνοτ έχουν πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες περιοδείες σε χώρες της ευρωζώνης, επιδιώκοντας να πείσουν τις κυβερνήσεις ότι αποτελούν την καταλληλότερη επιλογή για τη θέση.

Ωστόσο, η τελική έκβαση της διαδικασίας είναι πιθανό να εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στήριξη του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος έχει συναντηθεί και με τους δύο υποψηφίους, καθώς και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.