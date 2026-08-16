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Η Ινδία έδωσε εντολή στις κρατικές εταιρείες και στα ιδιωτικά διυλιστήρια να προετοιμαστούν για σημαντική αύξηση της παραγωγής υγραερίου (LPG), επιδιώκοντας να ενισχύσει την εγχώρια επάρκεια καθώς ο πόλεμος με το Ιράν παρατείνει την αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, τη βασική θαλάσσια οδό για περίπου το 90% των ινδικών εισαγωγών LPG.

Σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση της 13ης Αυγούστου, διυλιστήρια και εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου καλούνται να εφαρμόσουν όλα τα τεχνικά και οικονομικά εφικτά μέτρα ώστε να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή LPG πέρα από τα σημερινά ελάχιστα επίπεδα παραγωγικής δυνατότητας.

Στα μέτρα περιλαμβάνεται η αναζήτηση εναλλακτικών χρήσεων για πρώτες ύλες, όπως η μετατροπή νάφθας σε LPG.

Η εξάρτηση από τις εισαγωγές και το Ορμούζ

Η Ινδία καλύπτει μέσω εισαγωγών περίπου τα δύο τρίτα της κατανάλωσης LPG και από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν έχει κινητοποιηθεί για να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες καυσίμου μαγειρικής, καθώς διαταράχθηκαν οι παραδοσιακές διαδρομές εφοδιασμού.

Μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, οι Ινδοί αγοραστές στράφηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε νεότερους προμηθευτές, μεταξύ των οποίων η Αλγερία.

Τα εγχώρια διυλιστήρια, τα οποία πριν από τον πόλεμο παρήγαγαν περίπου 36.000 τόνους LPG ημερησίως, έχουν ήδη αυξήσει την παραγωγή τους έως και τους 54.000 τόνους την ημέρα, προκειμένου να συμβάλουν στην κάλυψη της ζήτησης.

Στόχος για 63.810 τόνους ημερησίως

Η κυβέρνηση θέλει πλέον ο κλάδος να διαθέτει τη δυνατότητα παραγωγής έως και 63.810 τόνων LPG ημερησίως.

Παράλληλα, καθορίστηκαν ανώτατοι στόχοι παραγωγής για κάθε διυλιστήριο ξεχωριστά. Η μονάδα της Reliance Industries που επικεντρώνεται στην εγχώρια αγορά έλαβε τον μεγαλύτερο στόχο, στους 18.000 τόνους ημερησίως.

Οι κρατικές εταιρείες έρευνας και παραγωγής Oil and Natural Gas Corp. (ONGC) και Oil India, μαζί με τη διαχειρίστρια του εθνικού δικτύου αγωγών φυσικού αερίου Gail India, καλούνται επίσης να συνεισφέρουν περίπου το 10% του συνολικού εθνικού στόχου.

Η Ινδία βασιζόταν παραδοσιακά στις εισαγωγές LPG αντί να αυξάνει την εγχώρια παραγωγή, καθώς το συγκεκριμένο καύσιμο προσφέρει χαμηλότερα περιθώρια κέρδους σε σχέση με τη βενζίνη και τις πρώτες ύλες της πετροχημικής βιομηχανίας.

Επενδύσεις σε αποθήκευση και μεταφορά

Οι εταιρείες διύλισης έλαβαν επίσης εντολή να επεκτείνουν τις υποδομές αποθήκευσης, διακίνησης και μεταφοράς LPG, ώστε η αυξημένη παραγωγή να μπορεί να διοχετεύεται αποτελεσματικά στην αγορά.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αυξήσουν την παραγωγή εντός συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών, ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει να επανεξετάζει τους στόχους παραγωγής κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο, προσαρμόζοντάς τους στις συνθήκες εφοδιασμού και στις ανάγκες της χώρας.

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