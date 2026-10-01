Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η ρυθμιστική αρχή του τραπεζικού κλάδου της Ινδίας ενέκρινε τον διορισμό του Ανούπ Σάχα στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Kotak Mahindra Bank, επιλέγοντας ένα έμπειρο στέλεχος στον τομέα της καταναλωτικής χρηματοδότησης, καθώς η τράπεζα επιδιώκει να επιταχύνει την ανάπτυξή της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική ινδική αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Ο Σάχα θα αναλάβει τριετή θητεία από την 1η Ιανουαρίου, ανακοίνωσε η τράπεζα με έδρα τη Βομβάη σε χρηματιστηριακή γνωστοποίηση την Πέμπτη. Θα διαδεχθεί τον Ασόκ Βασουάνι, ο οποίος αποχωρεί για προσωπικούς λόγους όταν ολοκληρωθεί η τριετής θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου. Το διοικητικό συμβούλιο θα προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την οριστικοποίηση του διορισμού.

Η εμπειρία του Ανούπ Σάχα

Ο Σάχα εντάχθηκε στην τράπεζα που στηρίζεται από τον δισεκατομμυριούχο Ουντάι Κότακ τον Ιανουάριο, προερχόμενος από τη Bajaj Finance, τη μεγαλύτερη μη τραπεζική χρηματοπιστωτική εταιρεία της Ινδίας, όπου είχε την ευθύνη για την ανάπτυξη του τομέα καταναλωτικής χρηματοδότησης.

Στην Kotak έχει αναλάβει την ευθύνη για τη λιανική τραπεζική, το μάρκετινγκ και την ανάλυση δεδομένων, ενώ τον Μάρτιο διορίστηκε εκτελεστικός διευθυντής πλήρους απασχόλησης.

Διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, εκ των οποίων 25 χρόνια στον τραπεζικό και τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Έχει επίσης εργαστεί για 14 χρόνια στην ICICI Bank, τη δεύτερη μεγαλύτερη ινδική τράπεζα βάσει ενεργητικού, όπου είχε την ευθύνη για αρκετούς τομείς της λιανικής τραπεζικής.

Επέκταση μέσω εξαγορών

Η Kotak Mahindra Bank βρίσκεται πίσω από ανταγωνιστές του ιδιωτικού τραπεζικού κλάδου, όπως η HDFC Bank, η ICICI Bank και η Axis Bank, ως προς το μέγεθος του ενεργητικού της και έχει στραφεί στις εξαγορές για να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά.

Η τράπεζα έχει συμφωνήσει να εξαγοράσει τις δραστηριότητες καταναλωτικής τραπεζικής και wealth management της Deutsche Bank στην Ινδία, μετά την απόκτηση του χαρτοφυλακίου προσωπικών δανείων της Standard Chartered Bank το 2024.

Ο Βασουάνι εντάχθηκε στην Kotak το 2024, έχοντας προηγουμένως διανύσει καριέρα στις Citigroup και Barclays. Ήταν ο πρώτος εξωτερικός επικεφαλής της τράπεζας, μετά την πολυετή διοίκηση του ιδρυτή της, Ουντάι Κότακ.

Ο Κότακ είχε ηγηθεί της τράπεζας από την ίδρυσή της ως εταιρεία χρηματοδότησης το 1985, για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Ο Βασουάνι δήλωσε ότι είναι «βέβαιος» πως ο Σάχα θα αξιοποιήσει τις ισχυρές βάσεις της τράπεζας, θα εμβαθύνει τις σχέσεις της με τους πελάτες και θα ηγηθεί «με σκοπό και πειθαρχία».

Η μετοχή της Kotak Mahindra Bank έχει υποχωρήσει κατά 5% από την αρχή του 2026, έναντι πτώσης 8% του δείκτη Nifty Bank.

Διαβάστε ακόμη

Ποια επαγγέλματα αντέχουν στην επέλαση της AI – Οι δεξιότητες που θα μετρούν περισσότερο στην αγορά εργασίας

Η άμμος που αποθηκεύει ενέργεια και θερμαίνει κτήρια

Παίζει ρόλο η εμφάνιση στη δουλειά;

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ