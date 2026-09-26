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Το ευρωπαϊκό χρέος στον τομέα των ακινήτων αρχίζει να υποδεικνύει σημάδια πίεσης από τα υψηλότερα επιτόκια, με πτώση των ομολόγων υψηλότερου κινδύνου και τη σπάνια ακύρωση μιας νέας έκδοσης junk bonds.

Η Net Zero Properties Sarl (ΝΖP), μια εταιρεία που αγοράζει παραμελημένα διαμερίσματα στη Γερμανία, εγκατέλειψε πρόσφατα τα σχέδιά της να δανειστεί 500 εκατομμύρια ευρώ, αφού δεν κατάφερε να πείσει τους επενδυτές παρά τους ευνοϊκότερους όρους που προσέφερε. Εν τω μεταξύ, οι υβριδικοί τίτλοι που εκδόθηκαν από ιδιοκτήτες ακινήτων, όπως οι Aroundtown SA και CPI Property Group SA, έχουν σημειώσει απότομη πτώση αυτό το μήνα.

Οι εταιρείες ακινήτων που χρηματοδοτούνται με χρέος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στην αύξηση του κόστους δανεισμού, καθώς αυτό μειώνει την αξία του χαρτοφυλακίου τους, αυξάνει τους δείκτες μόχλευσης και εντείνει τον κίνδυνο παραβίασης των όρων δανειακών συμβάσεων. Ο τομέας των ακινήτων παρουσιάζει τη χειρότερη απόδοση από την αρχή του μήνα σε δείκτη του Bloomberg για ευρωπαϊκές εταιρείες υψηλής απόδοσης.

Η ΕΚΤ βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο του κύκλου επιτοκίων σε σχέση με την Fed, έχοντας ήδη προβεί σε δύο αυξήσεις φέτος για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό που προκάλεσε ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτό ασκεί επιπλέον πίεση στους Ευρωπαίους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι εξακολουθούν να αγωνίζονται με την αναχρηματοδότηση φθηνού παλαιού χρέους.

Οι εταιρείες ακινήτων στις ΗΠΑ έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής λιγότερο, χάρη στα ομόλογα μακροπρόθεσμης διάρκειας και στη μεγαλύτερη εξάρτησή τους από δανεισμό σταθερού επιτοκίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg News, ο δείκτης κάλυψης τόκων της NZP ήταν 1,3x στις 30 Ιουνίου και η πολιτική της εταιρείας είναι να διατηρεί τον δείκτη αυτό πάνω από 1,2x μεσοπρόθεσμα. Μέρος των εσόδων από το ομόλογο προοριζόταν για την εξόφληση ακριβότερου μεσοπρόθεσμου χρέους από την Castlelake LP.

«Παρά το γεγονός ότι το βιβλίο παραγγελιών ήταν πλήρως καλυμμένο, η μεταβλητότητα της αγοράς τελικά ώθησε την τιμολόγηση σε ένα επίπεδο που δεν ήταν ελκυστικό σε σχέση με εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης που είχαμε στη διάθεσή μας με χαμηλότερο κόστος», δήλωσε εκπρόσωπος της NZP, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία παραμένει «καλά χρηματοδοτημένη» για μελλοντικές εξαγορές και είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στις αγορές ομολόγων στο μέλλον.

Βεβαίως, μια αποτυχημένη έκδοση ομολόγων υψηλής απόδοσης, αν και σπάνια στην Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι και άλλες θα υποστούν την ίδια τύχη. Ωστόσο, η αποτυχία αυτή σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη μεταβολή στο κλίμα της αγοράς. Προηγουμένως, οι εταιρείες μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις αγορές ομολόγων αντί να βασίζονται σε πιο ακριβές εναλλακτικές λύσεις, όπως τα ιδιωτικά δάνεια.

Τα junk bonds του τομέα των ακινήτων ξεπέρασαν σε απόδοση έναν ευρύτερο δείκτη εταιρικών ομολόγων υψηλής απόδοσης κατά το α’ εξάμηνο του έτους, αλλά οι αποδόσεις του κλάδου έχουν αρχίσει να υστερούν, καθώς η αγορά άρχισε να αφομοιώνει την προοπτική ενός παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή, του επίμονου πληθωρισμού και των επιτοκίων που θα παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η Vivion Investments Sarl, μια εταιρεία εμπορικών ακινήτων με βαθμολογία «junk», εξέδωσε ένα υβριδικό ομόλογο με τοκομερίδιο 8,125% το 2025. Το ομόλογο αυτό έχει υποχωρήσει στα 85 σεντ ανά ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Ακόμη και οι εταιρείες επενδυτικής αξιολόγησης έχουν επηρεαστεί από το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με την τιμή της μετοχής της Vonovia SE να πέφτει σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από το 2023.

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