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Η Βουλή της Ουκρανίας απέρριψε νομοθετικές ρυθμίσεις που αποτελούν προϋπόθεση για την εκταμίευση νέας οικονομικής βοήθειας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλώντας ανησυχίες για πιθανές καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση της χώρας εν μέσω πολέμου.

Οι Ουκρανοί βουλευτές δεν κατάφεραν την Τρίτη να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες 226 ψήφους για την έγκριση νομοσχεδίων που προβλέπουν την επιβολή ΦΠΑ σε ταχυδρομικές αποστολές από το εξωτερικό, οι οποίες μέχρι σήμερα εξαιρούνται από τη φορολογία, σύμφωνα με τον βουλευτή Γιαροσλάβ Ζελεζνιάκ.

Οι συγκεκριμένες αλλαγές αποτελούν απαίτηση του ΔΝΤ και της ΕΕ στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει το Κίεβο προκειμένου να εξασφαλίσει μέρος της χρηματοδότησης που χρειάζεται για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του λόγω του πολέμου.

Η ουκρανική Βουλή έχει επανειλημμένα αποτύχει να εγκρίνει τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, με αρκετούς βουλευτές να υποστηρίζουν ότι θα επιβαρύνουν έναν πληθυσμό που ήδη δοκιμάζεται από τις συνέπειες της σύγκρουσης και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε δέματα που αποστέλλονται από το εξωτερικό.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν οι διεθνείς πιστωτές θα επιμείνουν στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και θα συνδέσουν άμεσα την τήρηση των όρων με τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης.

Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Σερχίι Κορέτσκι προειδοποίησε την Τρίτη τους βουλευτές ότι η χώρα «ενδέχεται να μην λάβει σημαντικό μέρος των 29,5 δισ. δολαρίων χρηματοδότησης» που αναμένει φέτος από τους διεθνείς εταίρους της, εφόσον η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο δεν συνεργαστούν αποτελεσματικά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Κίεβο σχεδιάζει να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους του επιπλέον 27 δισ. δολάρια για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών που συνδέονται με τον πόλεμο μέσα στο τρέχον έτος.

Το ΔΝΤ δεν είχε σχολιάσει άμεσα τις εξελίξεις, ενώ εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Οικονομικών, Ντμίτρο Γκερασιμένια, αρνήθηκε να τοποθετηθεί.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επίσκεψη κλιμακίου του ΔΝΤ στο Κίεβο, με αντικείμενο τις οικονομικές προοπτικές της χώρας, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027 και την πρόοδο στις μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις της Ουκρανίας.

Το ΔΝΤ αναμένεται να πραγματοποιήσει την επίσημη αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής των δεσμεύσεων αργότερα μέσα στον μήνα. Σε περίπτωση που η Ουκρανία δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την αξιολόγηση, κινδυνεύει να χάσει την πρόσβαση σε νέες εκταμιεύσεις από το τετραετές πρόγραμμα δανεισμού του ΔΝΤ ύψους 8,1 δισ. δολαρίων.

Η επόμενη δόση του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, η χώρα κινδυνεύει να στερηθεί περίπου 4 δισ. ευρώ μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το τρίτο τρίμηνο του έτους και συνδέεται επίσης με την υιοθέτηση της νομοθεσίας για τις ταχυδρομικές αποστολές.

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