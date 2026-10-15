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Τον Αύγουστο, ο Σάιμον Γουντ, επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο του πάντελ, εγκαινίασε την πρώτη του επιχειρηματική επένδυση στον συγκεκριμένο κλάδο, ανοίγοντας ένα κέντρο με τέσσερα γήπεδα κάτω από τις χαρακτηριστικές βικτοριανές σιδηροδρομικές καμάρες του Μπέρμιγχαμ. Το κέντρο αποτελεί την πρώτη εγκατάσταση της εταιρείας Neighbourhood Padel, την οποία δημιούργησε μαζί με τους συνεργάτες του.

Η επένδυση ανήλθε σε 945.000 δολάρια, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει ήδη την επέκταση των δραστηριοτήτων της, με τη δημιουργία ενός νέου συγκροτήματος οκτώ γηπέδων στο Μάντσεστερ.

Η επιχειρηματική πρωτοβουλία του Γουντ και των συνεργατών του αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης που εξαπλώνεται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκατοντάδες νέα γήπεδα πάντελ κατασκευάζονται σε όλη τη χώρα, καθώς ολοένα και περισσότεροι επιχειρηματίες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη ραγδαία αύξηση της δημοτικότητας του αθλήματος και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα κεφάλαια που επενδύονται στον κλάδο προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα πηγών, από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και ιδιώτες επενδυτές μέχρι μεγάλες εταιρείες και επενδυτικά γραφεία που διαχειρίζονται την περιουσία εύπορων οικογενειών. Το πάντελ έχει προσελκύσει ακόμη και γνωστά πρόσωπα. Στον χώρο δραστηριοποιούνται πλέον και προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού. Ο Βρετανός ράπερ Stormzy έχει μερίδιο στο Padel Social Club του Λονδίνου, ενώ ο πρώην αστέρας του τένις Άντι Μάρεϊ έχει επενδύσει στην Game4Padel, με έδρα το Εδιμβούργο. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg, οι οποίοι βασίζονται σε δημόσιες ανακοινώσεις και στοιχεία που παρείχαν οι ίδιες οι εταιρείες, τα τελευταία χρόνια έχουν επενδυθεί τουλάχιστον 300 εκατομμύρια δολάρια σε επιχειρήσεις πάντελ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρά τη διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητα του πάντελ, που καθιστά ολοένα δυσκολότερη την εύρεση διαθέσιμων γηπέδων, η ταχεία ανάπτυξη του κλάδου προκαλεί ανησυχίες. Η μαζική κατασκευή νέων εγκαταστάσεων εντείνει τους φόβους ότι η αγορά ενδέχεται να οδηγηθεί σε υπερ-κορεσμό, με αποτέλεσμα ορισμένες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ή ακόμη και να αναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία τους.

Ο Γκάρεθ Μπαλτς, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων στον αθλητικό τομέα Two Circles, προειδοποίησε ότι ορισμένες επιχειρήσεις του κλάδου αναλαμβάνουν υπερβολικά μεγάλους κινδύνους, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαραίτητη οικονομική προστασία. «Κάποια στιγμή, θα βρεθούν εκτεθειμένες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα πρώτα σημάδια οικονομικών δυσκολιών έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατά. Η Social Sports Society, η οποία διαχειρίζεται πέντε εγκαταστάσεις πάντελ στη Βρετανία και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και έχει τεθεί υπό καθεστώς διαχείρισης λόγω αδυναμίας να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Ο ιδρυτής της, Γέσπερ Κονσταντίνοφ, υποστήριξε ότι η Mindspring Padel, η εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης, εμπόδισε την προσπάθειά της να εξασφαλίσει πρόσθετα κεφάλαια. Εκπρόσωπος της Mindspring αρνήθηκε τον ισχυρισμό, δηλώνοντας ότι η εταιρεία εξέτασε πρόσφατα το ενδεχόμενο να επενδύσει στη Social Sports Society, αλλά τελικά έκρινε ότι η επένδυση δεν ήταν οικονομικά συμφέρουσα.

Παράλληλα, η Padel XO, εταιρεία που ίδρυσε ο Μαξ Έβανς, πρώην διεθνής παίκτης της εθνικής ομάδας ράγκμπι της Σκωτίας, τέθηκε φέτος σε εκκαθάριση. Σε δήλωσή του, ο Έβανς ανέφερε ότι υπάρχουν περισσότερες πτυχές στην υπόθεση της κατάρρευσης της εταιρείας, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τους φόβους ότι η αγορά του πάντελ στη Βρετανία ενδέχεται να ακολουθήσει παρόμοια πορεία με εκείνη της Σουηδίας. Εκεί, η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου κατά τη διάρκεια της πανδημίας οδήγησε σε έντονο ανταγωνισμό και στη δημιουργία περισσότερων γηπέδων από όσα μπορούσε να υποστηρίξει η ζήτηση. Ως αποτέλεσμα, υπήρξαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες για πολλές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το 2023, σχεδόν 90 σουηδικές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στον χώρο του πάντελ υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης. Αντίστοιχες περιπτώσεις καταγράφηκαν πιο πρόσφατα και στη Χιλή, όπου, σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «The Clinic», περισσότερα από 80 κλαμπ έκλεισαν το 2024, έπειτα από μια περίοδο ταχείας ανάπτυξης.

Το πάντελ, δημιουργήθηκε στο Μεξικό το 1969 και απέκτησε στη συνέχεια μεγάλη δημοτικότητα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Αναγνωρίστηκε επίσημα στο Ηνωμένο Βασίλειο ως άθλημα που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Lawn Tennis Association) μόλις το 2020. Πρόκειται, επομένως, για μια σχετικά νέα αγορά στη χώρα, η οποία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα γρήγορα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, τον Μάιο λειτουργούσαν στη Βρετανία 1.825 γήπεδα πάντελ σε 551 εγκαταστάσεις, έναντι μόλις 69 γηπέδων έξι χρόνια νωρίτερα. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις συγκεντρώνονται στις πόλεις και στη νοτιοανατολική Αγγλία. Ωστόσο, η δημοτικότητα του αθλήματος αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, καθώς περίπου 559 αιτήσεις για πολεοδομικές άδειες που αφορούν την κατασκευή νέων γηπέδων βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση.

«Αυτή τη στιγμή, δραστηριοποιούνται στον κλάδο περισσότεροι επιχειρηματίες απ’ όσους μπορεί να υποστηρίξει η αγορά», δήλωσε ο Μάικλ Γκρέιντον, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Game4Padel. Όπως εξήγησε, «πολλοί επιχειρούν να εισέλθουν στον χώρο σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά έχει ήδη αναπτυχθεί σημαντικά».

Νεότερες εταιρείες, όπως η Neighbourhood Padel, προσπαθούν να αποφύγουν αυτόν τον κίνδυνο, επιλέγοντας τις τοποθεσίες των εγκαταστάσεών τους με γνώμονα τις μακροπρόθεσμες προοπτικές τους. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι χώροι που επιλέγουμε θα μπορούν να λειτουργούν με επιτυχία για πολλά χρόνια, όταν η αγορά θα έχει αλλάξει και θα έχει πλέον ωριμάσει», δήλωσε ο Γουντ. Σύμφωνα με εκτίμησή του, απαιτούνται δύο έως τρία χρόνια για να αποσβεστεί η αρχική επένδυση.

Κίνδυνος υπερβολικού ανταγωνισμού

Η ταχεία ανάπτυξη του κλάδου αποτυπώνεται και στον αριθμό των νέων επιχειρήσεων που ιδρύονται στη Βρετανία με τη λέξη «padel» στην επωνυμία τους. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων και αναδιάρθρωσης BTG Consulting Plc, κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ιδρύθηκαν 468 τέτοιες εταιρείες, έναντι μόλις 7 την ίδια περίοδο το 2020.

Η αύξηση αυτή εντείνει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν περισσότερα γήπεδα από όσα μπορεί να υποστηρίξει η ζήτηση, οδηγώντας σε έντονο ανταγωνισμό και μεγάλη πτώση των τιμών.

«Υπάρχει ο κίνδυνος να ενταθεί υπερβολικά ο ανταγωνισμός, να δημιουργηθούν περισσότερα γήπεδα απ’ όσα μπορεί να υποστηρίξει η αγορά και οι τιμές να καταρρεύσουν, δυσκολεύοντας σημαντικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων», δήλωσε ο Τζέιμς Μίντλετον, διευθυντής επενδύσεων της Middleton Enterprises. Η εταιρεία έχει επενδύσει περίπου 1,65 εκατομμύρια δολάρια στη Smash Padel, η οποία διαχειρίζεται έξι γήπεδα. Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρίνισε ότι η εταιρεία έχει συνυπολογίσει τους συγκεκριμένους κινδύνους. «Κάθε επένδυση ενέχει κινδύνους και θεωρούμε ότι η σχέση μεταξύ πιθανού κέρδους και κινδύνου είναι αποδεκτή», σύμφωνα με τον ίδιο.

Ορισμένα από τα νέα γήπεδα που βρίσκονται υπό κατασκευή ανήκουν σε μεγάλες αλυσίδες γυμναστηρίων, όπως η David Lloyd Leisure Ltd. Η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής εγκαταστάσεων πάντελ στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σχεδόν 300 γήπεδα. Επενδύει συνολικά περίπου 147 εκατομμύρια δολάρια στην επέκταση των εγκαταστάσεων πάντελ που διαθέτει, ενώ σχεδιάζει να προσθέσει ακόμη 46 γήπεδα μέσα στη φετινή χρονιά.

Η κατασκευή ενός γηπέδου κοστίζει συνήθως περίπου 53.000 δολάρια. Αν προστεθεί στέγαστρο για προστασία από τη βροχή, το κόστος διπλασιάζεται, ενώ επιπλέον δαπάνες απαιτούνται για την εγκατάσταση φωτισμού, κλιματισμού ή θέρμανσης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ενοικίαση ενός γηπέδου κοστίζει κατά μέσο όρο περίπου 40 δολάρια την ώρα. Στο Λονδίνο, ωστόσο, οι τιμές μπορεί να φτάσουν τα 132 δολάρια την ώρα, γεγονός που έχει προκαλέσει επικρίσεις ότι το πάντελ εξελίσσεται σε άθλημα για πολίτες ανώτερης εισοδηματικής τάξης.

Παρά τις υψηλές χρεώσεις, τα έσοδα δεν επαρκούν πάντα για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων. Η βασική πρόκληση για τους διαχειριστές είναι να εξασφαλίσουν αρκετές κρατήσεις και τις ώρες που η ζήτηση είναι χαμηλότερη, πέρα από τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, ώστε να καλύπτουν τα έξοδά τους και να αποφεύγουν τις ζημίες.

Για να καλύψει το ετήσιο ενοίκιο των 132.000 δολαρίων στο Μπέρμιγχαμ, ο Γουντ σχεδιάζει να διευρύνει τις υπηρεσίες της επιχείρησής του, προσθέτοντας σάουνα, πισίνα κρύου νερού, χώρους για γιόγκα και πιλάτες, καθώς και εκδηλώσεις με DJ, με στόχο να προσελκύσει περισσότερα μέλη και να αυξήσει τα έσοδά του.

Ανάλογη στρατηγική ακολουθούν και άλλες επιχειρήσεις. Στο Racketeer, ένα κέντρο που άνοιξε τον Ιανουάριο στο δυτικό Λονδίνο, προστέθηκαν πρόσφατα σάουνα, πισίνα κρύου νερού και υπερβαρικός θάλαμος οξυγόνου, δίπλα στα 13 κλειστά γήπεδα πάντελ. Στον ίδιο χώρο λειτουργούν επίσης γυμναστήριο, πιτσαρία, μπαρ και καφετέρια.

«Το κόστος κατασκευής των γηπέδων μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε λίγους μόλις μήνες, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι οι εγκαταστάσεις προσφέρουν και πρόσθετες υπηρεσίες», δήλωσε η Στέφανι Μακάφρι, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Racketeer, η οποία υπήρξε επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια στις ΗΠΑ.

Η Racketeer χρεώνει έως και 106 δολάρια για μία ώρα παιχνιδιού, ενώ η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε περίπου 861 δολάρια. Σχεδόν το 25% των συνολικών εσόδων της προέρχεται από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τη λειτουργία του καφέ.

Εκρηκτική ανάπτυξη

Ακόμη και οι επιχειρήσεις πάντελ που στηρίζονται από επενδυτές με σημαντικά κεφάλαια παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς ο ανταγωνισμός στην αγορά εντείνεται.

Η Slazenger Padel Clubs, η οποία υποστηρίζεται από τον όμιλο Frasers Group Plc του δισεκατομμυριούχου Μάικ Άσλεϊ, επιδιώκει να προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις της, ώστε να μην εξαρτάται αποκλειστικά από το πάντελ. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει να δημιουργήσει γήπεδα σε ορισμένα από τα γυμναστήρια Everlast του ομίλου. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, οι επιχειρήσεις που δεν θα καταφέρουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες ενδέχεται τελικά να εξαγοραστούν ή να αναγκαστούν να κλείσουν.

«Γνωρίζουμε καλά ότι το πάντελ βρίσκεται αυτή την περίοδο σε φάση ραγδαίας ανάπτυξης», ανέφερε ο εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι όσο εντείνεται ο ανταγωνισμός, τόσο δυσκολότερη θα γίνεται η εξεύρεση κατάλληλων χώρων για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων.

Η Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (LTA) προσπαθεί να περιορίσει τον κίνδυνο αποτυχημένων επενδύσεων, συνεργαζόμενη με τις τοπικές αρχές για τον εντοπισμό κατάλληλων τοποθεσιών πριν από την υποβολή αιτήσεων για πολεοδομικές άδειες. Παράλληλα, ενθαρρύνει τις αρχές να αναλαμβάνουν οι ίδιες την κατασκευή γηπέδων, αντί να αφήνουν την πρωτοβουλία αποκλειστικά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος τόσο της οικονομικής βιωσιμότητας των εγκαταστάσεων, όσο και των τιμών.

Ο οργανισμός εκτιμά ότι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να υποστηρίξει έως και 4.500 γήπεδα πάντελ προτού κορεστεί. Παράλληλα, η αύξηση του αριθμού των γηπέδων αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενοικίασης. «Είναι μεγάλη πρόκληση να ανταποκριθούμε στους ρυθμούς ανάπτυξης του αθλήματος», δήλωσε ο Τομ Μάρεϊ, υπεύθυνος του τμήματος πάντελ της LTA.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης πολεοδομικών αδειών στη Βρετανία ενδέχεται, παραδόξως, να λειτουργήσουν θετικά, επιτρέποντας στην αγορά να αναπτυχθεί πιο σταδιακά και με μεγαλύτερη προσοχή, σε αντίθεση με όσα συνέβησαν στη Σουηδία.

Ο Σεμπάστιαν Γκόρντον, ιδρυτής της Rocket Padel, έχει ζήσει την κατάρρευση της αγοράς στη Σουηδία, όπου ορισμένα από τα κλαμπ του οδηγήθηκαν σε χρεοκοπία κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η Rocket Padel διαθέτει τέσσερα κλαμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 35 γήπεδα συνολικά, και σχεδιάζει να κατασκευάσει ακόμη 25 μέσα στο επόμενο έτος. Ωστόσο, ο Γκόρντον έχει πλέον εγκαταλείψει την πρακτική να βασίζει τις επιχειρηματικές του αποφάσεις αποκλειστικά στο ένστικτό του και προετοιμάζεται για πιθανή συρρίκνωση της αγοράς. «Γνωρίζω πολύ καλά ότι θα έρθει κάποια στιγμή που το πάντελ δεν θα είναι πλέον τόσο δημοφιλές», δήλωσε.

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