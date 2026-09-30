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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι το Ιράν εμπλέκεται στο συμβάν της περασμένη Κυριακής κοντά σε μια αεροπορική βάση της νοτιοδυτικής Αγγλίας, την οποία χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός στον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης.

«Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έπαιξε κάποιον ρόλο στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το Σαββατοκύριακο στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο BBC.

Το Ιράν διαψεύδει «κατηγορηματικά» κάθε σχέση του με αυτήν την υπόθεση.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή η βρετανική αστυνομία συνέλαβε πέντε άνδρες, ηλικίας 23-25 ετών κοντά στη βάση αυτή, αφού μια κάτοικος ενημέρωσε τις αρχές για την παρουσία «τριών ύποπτων οχημάτων» στην περιοχή. Οι ύποπτοι, που αρχικά κατηγορήθηκαν για «παράβαση του νόμου περί εκρηκτικών» και «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας», αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση τη Δευτέρα και η αστυνομία ανακοίνωσε την επόμενη ημέρα ότι δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στα βανάκια που χρησιμοποιούσαν, μόνο μεγάλες ποσότητες καυσίμων.

Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται «σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους μας στις ΗΠΑ», είπε ο Μπέρναμ.

Την Τρίτη, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι στην υπόθεση εμπλέκεται «ξεκάθαρα ένας ξένος παράγοντας», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Η βρετανική αστυνομία λέει μόνο ότι «ερευνά διάφορες πιθανότητες», συμπεριλαμβανομένης και της εμπλοκής ενός «ξένου κράτους».

Η ανακοίνωση της απελευθέρωσης των πέντε ανδρών προκάλεσε έκπληξη στη Βρετανία και τις ΗΠΑ. «Αιφνιδιάστηκα (…) εγώ δεν θα το έκανα», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ύποπτοι «αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση υπό τους αυστηρότερους όρους», διαβεβαίωσε σήμερα ο Μπέρναμ.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Times, η υπόθεση αποκαλύφθηκε αφού ένας από τους πέντε άνδρες ενημέρωσε ο ίδιος την αστυνομία πριν από τη σύλληψή τους. Οι αστυνομικοί δεν είναι βέβαιοι αν το τηλεφώνημα έγινε επειδή ο άνδρας αυτός μετάνιωσε για την εμπλοκή του ή αν ήταν εξαρχής μέρος του σχεδίου τους.

Η εφημερίδα δεν αποκάλυψε τις πηγές της και η αστυνομία απέφυγε να διευκρινίσει αν όντως ένας από τους υπόπτους είχε ενημερώσει τις αρχές.

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