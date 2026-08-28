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Η σχετική ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας σε σχέση με τις ΗΠΑ θα μειωθεί εάν η περιοχή απορροφήσει πολύ περισσότερες εκδόσεις ομολόγων από τις εταιρείες «hyperscalers», σύμφωνα με αναλυτή της Morgan Stanley Investment Management Inc.

Οι αγορές των ΗΠΑ έχουν αναλάβει ένα δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο του δανεισμού από εταιρείες τεχνολογίας για τη χρηματοδότηση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, με αποτέλεσμα οι αποτιμήσεις στην Ευρώπη να είναι πιο ελκυστικές, δήλωσε ο Χιού Μπρίσκο, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής με περίπου δύο δεκαετίες εμπειρίας στον κλάδο.

Ο Μπρίσκο είναι μέλος της διοικητικής ομάδας που επιβλέπει το σύνολο των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τομέα των σταθερών εισοδημάτων.

«Ένα δυσανάλογο μέρος αυτής της προσφοράς προέρχεται από ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας των ΗΠΑ. Αυτό ενισχύει την προτίμησή μας για τα ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας σε ευρώ έναντι των αντίστοιχων των ΗΠΑ», ανέφερε σε συνέντευξή του.

Ο αναλυτής εκτιμά ότι αυτό το πλεονέκτημα ενδέχεται να εξασθενήσει.

«Αν δούμε περισσότερες εκδόσεις στην Ευρώπη σε σχέση με τις ΗΠΑ — όχι περισσότερες σε απόλυτους αριθμούς, αλλά σχετικά περισσότερες — πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τις προοπτικές μας όσον αφορά τις αποτιμήσεις», δήλωσε.

Οι hyperscalers — εταιρείες τεχνολογίας που διαχειρίζονται τεράστια υποδομή κέντρων δεδομένων και επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε τσιπ, διακομιστές και εξοπλισμό δικτύωσης που απαιτούνται για τη λειτουργία τους — έχουν αξιοποιήσει τις αγορές χρέους σε όλο τον κόσμο για να χρηματοδοτήσουν τις φιλοδοξίες τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα ομόλογά τους έχουν αποδειχθεί αδύναμο σημείο για τους επενδυτές, καθώς τα υψηλά επίπεδα προσφοράς και οι ανησυχίες σχετικά με τις αποδόσεις των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη κατατάσσουν τα χρεόγραφα αυτά μεταξύ των χειρότερων σε απόδοση στους παγκόσμιους δείκτες πιστωτικών τίτλων φέτος.

Η μαζική έκδοση ομολόγων μπορεί να διευρύνει τα περιθώρια, καθώς οι επενδυτές πωλούν τα υπάρχοντα χαρτοφυλάκιά τους σε hyperscalers για να δημιουργήσουν χώρο για νέες συναλλαγές.

Κάτι παρόμοιο συνέβη με την έκδοση ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Amazon.com Inc. τον περασμένο μήνα, όταν οι επενδυτές εκποίησαν εκκρεμείς τίτλους για να χρηματοδοτήσουν αγορές στην πρωτογενή αγορά.

Αυτή η πίεση ήταν εμφανής τον Ιούλιο, όταν τα περιθώρια των ομολόγων των hyperscalers διευρύνθηκαν σε γενικές γραμμές.

Η Meta Platforms Inc. σημείωσε μεταβολή περίπου 22 μονάδων βάσης κατά μέσο όρο, ενώ τα ομόλογα της Oracle Corp. παρουσίασαν διεύρυνση κατά 29 μονάδες βάσης κατά μέσο όρο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η επίδραση ήταν πιο έντονη στις ΗΠΑ, όπου οι «hyperscalers» έχουν συγκεντρώσει πάνω από 132 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής φέτος, τροφοδοτώντας μια άνοδο 31% στις συνολικές πρωτογενείς εκδόσεις και ενισχύοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών για ομόλογα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην Ευρώπη παρατηρήθηκε πολύ μικρότερη αύξηση της προσφοράς.

Πιθανότατα θα ακολουθήσουν και άλλες εκδόσεις. Οι τέσσερις μεγαλύτεροι παίκτες στον αγώνα για τα κέντρα δεδομένων — η Alphabet Inc., η Meta, η Microsoft Corp. και η Amazon.com — έχουν δεσμευτεί για δαπάνες περίπου 2,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει μαζικές και συνεχιζόμενες επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Νωρίτερα φέτος, η Alphabet πραγματοποίησε τις πρώτες της εκδόσεις στις αγορές ομολόγων σε στερλίνες και ελβετικά φράγκα, οι οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ σε αυτά τα νομίσματα, ενώ παράλληλα αξιοποίησε και την αγορά του ευρώ.

«Παρατηρούμε περισσότερες ευρωπαϊκές εκδόσεις από αυτούς τους hyperscalers», δήλωσε ο Μπρίσκο.

«Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η άντληση κεφαλαίων στις ΗΠΑ είναι δαπανηρή για αυτούς και αναζητούν εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί να το κάνουν αυτό πιο συστηματικά στην Ευρώπη».

Ωστόσο, ο Μπρίσκο ανέφερε ότι, ενώ οι εταιρείες τεχνολογίας δανείζονται σε μεγάλο βαθμό, πολλές διαθέτουν ισολογισμούς αρκετά ισχυρούς ώστε να αντέξουν το επιπλέον χρέος.

«Αυτές οι επιχειρήσεις παραμένουν πολύ σταθερές και αντλούν κεφάλαια με χαμηλό κόστος σε σχέση με την πιστοληπτική τους ικανότητα. Το μεγάλο ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό η επένδυση των εσόδων είναι παραγωγική», είπε, τονίζοντας ότι η απόδοση θα αποτελέσει την κύρια πηγή κέρδους για τους επενδυτές σε πιστωτικά προϊόντα.

«Οι αποδόσεις φέτος στον τομέα των πιστωτικών προϊόντων δεν καθορίζονται από τη μείωση των περιθωρίων. Καθορίζονται από τα έσοδα», δήλωσε ο Μπρίσκο, προσθέτοντας ότι τα υψηλά επίπεδα εκδόσεων θα «διευρύνουν τα περιθώρια των επενδυτικών βαθμίδων μέχρι το τέλος του έτους».

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