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Οι τιμές του χρυσού έχουν σημειώσει άνοδο τις τελευταίες ημέρες, καθώς μια πληθώρα παραγόντων ενισχύει την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου για τους επενδυτές.

Μια σειρά μακροοικονομικών και γεωπολιτικών ζητημάτων έχει αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με το «debasement trade», σύμφωνα με το οποίο οι επενδυτές θα πρέπει να στραφούν μαζικά προς τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς νομίσματα όπως το δολάριο κλονίζονται ενόψει της δημοσιονομικής αστάθειας.

Το πιο πρόσφατο θέμα συζήτησης σε αυτό το πλαίσιο προέκυψε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα μπορούσε να διπλασιάσει τις αγορές αμερικανικών ομολόγων στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κίνηση αυτή έστειλε ένα μήνυμα στις αγορές ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να πιέσει τεχνητά τις αποδόσεις προς τα κάτω, προκειμένου να ελέγξει το κόστος δανεισμού, κάτι που οι επενδυτές ερμηνεύουν ως πληθωριστική κίνηση.

Οι τιμές του χρυσού εκτοξεύτηκαν μετά την είδηση, με το μέταλλο να αγγίζει τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών και να σημειώνει άνοδο 7% σε πέντε ημέρες, ξεπερνώντας τα 4.700 δολάρια ανά ουγγιά.

«Σημείωσε ανοδική πορεία αφότου ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε τον διπλασιασμό των επαναγορών κρατικών ομολόγων στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μόρισον, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Trade Nation.

«Αυτό οδήγησε σε απότομη πτώση των αποδόσεων των 10ετών και 30ετών κρατικών ομολόγων και σε αντίστοιχη πτώση του δολαρίου ΗΠΑ», προσέθεσε

Το σχέδιο του Μπέσεντ να παρέμβει στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ αγοράζοντας μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα έχει προκαλέσει κάποιες κριτικές, μεταξύ άλλων από τον παλιό του μέντορα στον τομέα των επενδύσεων, τον δισεκατομμυριούχο των hedge funds Στάνλεϊ Ντράκενμιλερ, ο οποίος έγραψε σε άρθρο γνώμης στη The Wall Street Journal αυτή την εβδομάδα ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να «αφήσουν την αγορά ομολόγων να μιλήσει».

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι κινήσεις αυτές έχουν λειτουργήσει θετικά για τις τιμές του χρυσού, κυρίως λόγω του αντίκτυπου που είχαν στο δολάριο ΗΠΑ. Το δολάριο έχει υποχωρήσει έναντι των ανταγωνιστικών νομισμάτων από την ανακοίνωση του Μπέσεντ, δημιουργώντας τις συνθήκες που βοηθούν το χρυσό και άλλα επενδυτικά προϊόντα που επωφελούνται από την υποτίμηση του νομίσματος, όπως το ασήμι και το bitcoin, να σημειώσουν κέρδη.

«Αυτό συνέβαλε στην ενίσχυση τόσο του χρυσού όσο και του αργύρου, καθώς αυτά τα δύο πολύτιμα μέταλλα έχουν παρουσιάσει στενή αντίστροφη συσχέτιση με το δολάριο από τότε που υποχώρησαν από τα αντίστοιχα ιστορικά υψηλά τους στα τέλη Ιανουαρίου», προσέθεσε ο Μόρισον.

Ο Μάικλ Σουέ στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και εμπορευμάτων στη Deutsche Bank, ανέφερε ότι οι κινήσεις του Μπέσεντ στην αγορά ομολόγων πιθανώς προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές σχετικά με την ικανότητα της αμερικανικής κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει το χρέος της μακροπρόθεσμα.

Κατά την άποψη της ομάδας του, ωστόσο, ο χρυσός βρίσκεται σε εξαιρετική θέση, καθώς είναι πιθανό να ωφεληθεί ανεξάρτητα από το πώς θα αντιδράσει η αγορά ομολόγων στην παρέμβαση.

«Εάν οι αποδόσεις αυξάνονται εκ νέου παρά την παρέμβαση, ο χρυσός φαίνεται πιθανό να συνεχίσει την ανοδική του πορεία, καθώς οι αποδόσεις ενδέχεται να αυξάνονται για αρνητικούς λόγους».

«Από την άλλη πλευρά, η αγορά θα μπορούσε εν μέρει να βρει μια διέξοδο μέσω ενός ασθενέστερου δολαρίου ΗΠΑ, εάν οι διεθνείς επενδυτές γίνουν λιγότερο πρόθυμοι να απορροφήσουν την προσφορά στις ισχύουσες (χαμηλότερες) αποδόσεις», σημείωσε.

Ο Σουέ δεν είναι ο μόνος επαγγελματίας του χρηματοοικονομικού τομέα που διαβλέπει ένα σπάνιο σενάριο «win-win» για τον χρυσό, καθώς οι μακροοικονομικές συνθήκες αναζωπυρώνουν τις συναλλαγές που βασίζονται στην υποτίμηση του νομίσματος.

Με τον πληθωρισμό να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, πολλοί επενδυτές παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο Συμπόσιο Οικονομικής Πολιτικής του Τζάκσον Χολ την Παρασκευή.

Ο Κρις Μαντσίνι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Gabelli Funds, δήλωσε στο Business Insider ότι διαβλέπει δύο πιθανούς τρόπους με τους οποίους η παρέμβαση του Μπέσεντ στην αγορά ομολόγων θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά για τις τιμές του χρυσού.

«Αποτελεί ένδειξη της ανησυχίας της αγοράς για το αυξανόμενο δημόσιο χρέος, καθώς οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις εκτοξεύονται και οι τιμές των ομολόγων καταρρέουν, καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις για τον αυξημένο κίνδυνο», είπε.

«Ο χρυσός είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν αποτελεί υποχρέωση για κανέναν. Επιπλέον, αποτελεί ένδειξη κυβερνητικής χειραγώγησης της αγοράς, η οποία θα μπορούσε να προμηνύει περαιτέρω ποσοτική χαλάρωση μέσω της εκτύπωσης χρήματος (ποσοτική χαλάρωση) ή άλλων δημιουργικών τρόπων για να επηρεαστεί η αξία του δολαρίου», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, οι επίμονοι φόβοι γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν επαναφέρουν επίσης τον χρυσό στο προσκήνιο. Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό πιθανότατα δεν θα υποχωρήσουν πλήρως έως ότου ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ και η ενέργεια αρχίσει να ρέει και πάλι προς τις παγκόσμιες αγορές.

Αυτή η δυναμική της γεωπολιτικής αστάθειας που τροφοδοτεί τους φόβους για τον πληθωρισμό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει ο χρυσός να κερδίζει έδαφος.

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