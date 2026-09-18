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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στην ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, κυρίως στον τομέα των επενδύσεων.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν, καθώς και η υπογραφή μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας που θα δημιουργήσει νέο πλαίσιο για την προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και για τη συνεργασία Ελλάδας και Μπαχρέιν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με δεδομένο ότι η Ελλάδα συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έως το τέλος του έτους.

Μητσοτάκης: Στήριξη στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν

Υποδεχόμενος τον βασιλιά του Μπαχρέιν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την επίσκεψή του στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στην περιοχή.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σταθερή δέσμευση της Ελλάδας για την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν, αναφερόμενος στις εξελίξεις των τελευταίων μηνών.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, ωστόσο υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων.

«Αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων. Έχουμε σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις στις χώρες μας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Βασιλιάς Μπαχρέιν: Η Ελλάδα αποτελεί φίλο της χώρας και της περιοχής

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν ευχαρίστησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τη στήριξη, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «πραγματικό φίλο του Μπαχρέιν και της περιοχής επί πολλά χρόνια».

Ο Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα σημείωσε ότι μια σταθερή Ελλάδα αποτελεί πλεονέκτημα τόσο για την Ευρώπη όσο και για την περιοχή του Κόλπου, επισημαίνοντας τον ρόλο της χώρας ως γέφυρας μεταξύ των δύο περιοχών.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι η Ελλάδα θα μεταφέρει στους Ευρωπαίους εταίρους της την εικόνα και τις εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου, ώστε η ευρωπαϊκή θέση να είναι σαφής.

Συνεργασία σε ναυτιλία, λιμάνια και τουρισμό

Ο βασιλιάς του Μπαχρέιν υπογράμμισε τις σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε σειρά τομέων, όπως η ναυτιλία, τα λιμάνια, η αεροπορία, η βιομηχανία και ο τουρισμός.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι επαφές υψηλού επιπέδου να συνοδεύονται από ουσιαστική συνέχεια, με τις πρεσβείες και τις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο χωρών να διασφαλίζουν την υλοποίηση των συμφωνιών.

«Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί, στη ναυτιλία, στα λιμάνια, στην αεροπορία, στη βιομηχανία και στον τουρισμό», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρακτικής εφαρμογής των συμφωνιών που συζητούνται.

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