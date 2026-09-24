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Η Rio Tinto Group σχεδιάζει να ενισχύσει τις δραστηριότητές της στο εμπόριο μετάλλων (marketing και trading), αγοράζοντας και μεταπωλώντας περισσότερα μέταλλα από τρίτους παραγωγούς, αλλά και χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικά παράγωγα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη στρατηγική της.

Η κίνηση αποτελεί μέρος της προσπάθειας του νέου επικεφαλής της εταιρείας να καταστήσει τον όμιλο πιο ευέλικτο και να αυξήσει την αξία που αντλεί από τις δραστηριότητές του.

Η Rio Tinto είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταλλευτική εταιρεία στον κόσμο, με δραστηριότητες από το σιδηρομετάλλευμα στη Δυτική Αυστραλία έως τον χαλκό στη Μογγολία και το αλουμίνιο στη Βόρεια Αμερική.

Ωστόσο, ιστορικά δεν διέθετε ένα εκτεταμένο τμήμα trading και δεν κατάφερε να αξιοποιήσει στον ίδιο βαθμό με ορισμένους ανταγωνιστές της την εμπορική αξία όλων των δραστηριοτήτων της.

Αυτό ακριβώς θέλουν να αλλάξουν ο πρόεδρος Ντόμινικ Μπάρτον και ο διευθύνων σύμβουλος Σάιμον Τροτ.

Το παράδειγμα της Glencore και η ανάγκη για ισχυρότερο trading

Οι αδυναμίες της Rio Tinto αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια δύο γύρων συνομιλιών την τελευταία διετία για την εξαγορά της Glencore Plc, μιας ανταγωνίστριας εταιρείας με τεράστιες δραστηριότητες εμπορίας σε ενέργεια, μέταλλα και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα ισχυρά εμπορικά δίκτυα της Glencore και η τεχνογνωσία της στις αγορές αποτελούσαν βασικό λόγο ενδιαφέροντος για τη Rio, μαζί με το ιδιαίτερα κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο χαλκού της.

Οι συζητήσεις, ωστόσο, εγκαταλείφθηκαν αργότερα λόγω διαφωνιών για το τίμημα.

Η Rio δεν επιδιώκει να αντιγράψει τους μεγάλους ανεξάρτητους ομίλους trading του κλάδου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αλλά θέλει να μετασχηματίσει ουσιαστικά το σημερινό της μοντέλο υπό τον επικεφαλής εμπορικών δραστηριοτήτων Μπολντ Μπαατάρ.

Στροφή στο εμπόριο προϊόντων τρίτων παραγωγών

Η εταιρεία σχεδιάζει, μεταξύ άλλων, να αναπτύξει περισσότερο το third-party trading, δηλαδή την εμπορία μετάλλων που δεν προέρχονται από τις δικές της εγκαταστάσεις.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή σε σχέση με το σημερινό μοντέλο, όπου η Rio Tinto επικεντρώνεται κυρίως στην εμπορία των δικών της προϊόντων.

Ωστόσο, η εταιρεία θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή δεν αποσκοπεί στη δημιουργία μιας αυτόνομης εμπορικής δραστηριότητας, αλλά στη βελτίωση της κερδοφορίας των υφιστάμενων περιουσιακών της στοιχείων.

Αλουμίνα και χαλκός στο επίκεντρο

Μεταξύ των βασικών τομέων ενδιαφέροντος βρίσκεται η αγορά αλουμίνας, όπου υπάρχουν περιοχές με υπερπροσφορά και άλλες με περιορισμένη διαθεσιμότητα.

Η Rio εξετάζει επίσης ευκαιρίες στο εμπόριο χαλκού στη Βόρεια Αμερική, όπου διαθέτει πλεονάζουσα δυναμικότητα τήξης στις εγκαταστάσεις της Kennecott.

Η εταιρεία θα μπορούσε να προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό της εμπορία καθόδων χαλκού, αλλά και συναφών προϊόντων όπως το θειικό οξύ.

Παράλληλα, εξετάζει τη χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων για την αντιστάθμιση κινδύνων από τις θέσεις και τις εκθέσεις της στις αγορές, αντί να πραγματοποιεί κερδοσκοπικές τοποθετήσεις στις τιμές εμπορευμάτων.

«Η εμπορία ποσοτήτων από τις δικές μας δραστηριότητες για την κάλυψη των αναγκών πελατών και συνεργατών παραμένει η βάση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας», ανέφερε η Rio Tinto σε ανακοίνωσή της.

«Παράλληλα, συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ικανότητά μας να αγοράζουμε και να πωλούμε προϊόντα για λογαριασμό τρίτων».

Η εταιρεία σημείωσε ότι βλέπει την εξέλιξη αυτή ως ευκαιρία για «μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των υποδομών, βελτιστοποίηση της διάθεσης της δικής μας παραγωγής και παροχή περισσότερων επιλογών στους πελάτες».

Η Rio αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω τα σχέδιά της.

Από τη Σιγκαπούρη η εμπορική επέκταση

Η Rio συγκέντρωσε τις εμπορικές της δραστηριότητες σε έναν κόμβο marketing στη Σιγκαπούρη το 2018, όταν ο Σάιμον Τροτ ήταν ακόμη επικεφαλής εμπορικών δραστηριοτήτων.

Η κίνηση είχε στόχο να μειώσει την απόσταση από ανταγωνιστές όπως η BHP Group και η Anglo American Plc, οι οποίες διέθεταν πιο ανεπτυγμένες εμπορικές μονάδες.

Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές επιβραδύνθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η Anglo American ακολούθησε αντίθετη πορεία από το 2024, περιορίζοντας τις δραστηριότητες trading στο πλαίσιο μεγάλης αναδιάρθρωσης, ενώ αντιμετώπιζε προσπάθεια εξαγοράς.

Υπό τον Σάιμον Τροτ, ο οποίος ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος πέρυσι, η Rio έχει παρουσιάσει σχέδια για απλοποίηση της δομής της, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και μείωση κόστους.

Ταυτόχρονα, επιδιώκει να αυξήσει τα κέρδη από τις υφιστάμενες δραστηριότητές της.

Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τον κολοσσό εμπορίας πετρελαίου Vitol Group για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής, με στόχο τη μείωση του κόστους ναυλώσεων.

Η εμπορική ομάδα της Rio διαθέτει σήμερα περίπου 20 traders, με σχέδια να προστεθούν ακόμη μερικά στελέχη. Η οικονομική συνεισφορά της μονάδας δεν θα δημοσιοποιείται, αλλά θα παρακολουθείται εσωτερικά.

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